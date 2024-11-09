ЄС у гостях у Орбана вирішив "зробити Європу знову великою"

Після перемоги Трампа лідери ЄС та його країн на саміті в Будапешті вирішили провести реформи для відновлення конкурентоспроможності. Вони виявилися настільки терміновими, що Грузію обговорити не встигли.

У нових геополітичних умовах, після перемоги Дональда Трампа в США і розпаду правлячої коаліції в Німеччині, лідери Європейського Союзу та його країн шукають способи зміцнити позиції блоку. Тому центральною темою неформального саміту ЄС у Будапешті в п'ятницю, 8 листопада, стала конкурентоспроможність на світовому ринку. В учасників зустрічі навіть не вистачило часу на заплановане обговорення ситуації в Грузії, повідомила DW представниця Євросоюзу.

І все-таки глава Євроради Шарль Мішель встиг зустрітися з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе напередодні, на форумі Європейської політичної спільноти. За словами співрозмовниці DW, Мішель закликав Кобахідзе повернутися на шлях євроінтеграції. Поки що цей процес залишається де-факто замороженим у зв'язку з ухваленням Тбілісі законів про іноземний вплив і "захист сімейних цінностей", які суперечать принципам Євросоюзу. Раніше в Єврокомісії наголошували, що для продовження європейського курсу Грузії необхідно скасувати ці закони.

Науседа: Якщо Грузія і повернеться на курс до ЄС, то не скоро

Президент Литви Гітанас Науседа не вірить, що це станеться скоро, проте переконаний, що вкрай важливо донести до Тбілісі позицію Євросоюзу. "Досить послати дуже чіткий сигнал: "Хлопці, якщо ви так чините, ви не можете розраховувати на зближення з ЄС. Ви віддаляєтеся від нього, рухаючись у протилежному напрямку, - сказав він на брифінгу в Будапешті. - І я сподіваюся, що цей сигнал буде отримано і зрозуміло, і я сподіваюся, що Грузія все ж таки зможе переглянути свій курс. Але поки що я не бачу великої ймовірності, що це станеться в найближчому майбутньому". Литовський президент також закликав до незалежного міжнародного розслідування порушень на грузинських парламентських виборах.

Неформальна зустріч Євроради в Будапешті Фото: Marton Monus/REUTERS

"Останні вибори не були визнані вільними і справедливими, тому ми маємо заявити, що шлях Грузії до Європи був зупинений її лідерами", - вказав і прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. У Євросоюзі пам'ятають про щире прагнення грузинського народу до членства, запевнив голова Євроради Шарль Мішель, однак "не тільки в ЄС, а й в інших країнах" є сумніви щодо прозорості виборів, що відбулися. "Є серйозні підозри у фальсифікації, і це вимагає ґрунтовного розслідування. Нам потрібна ясність щодо цього процесу, аби переконатися, що все було зроблено справедливо і прозоро", - заявив він.

Тепер очікувати висновків Євросоюзу щодо виборів у цій країні та статусу відносин Брюсселя і Тбілісі можна лише після Ради ЄС із закордонних справ 18 листопада.

Боррель: Україна має бути за столом, а не в меню

Лідери 27 країн ЄС торкнулися і теми України, цього разу в контексті зміцнення європейської обороноздатності та незалежності від підтримки США. "Рецептом виживання для Європи" поділився верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. На його думку, європейцям необхідно згуртуватися, щоб побудувати сильнішу, суверенну Європу, здатну протистояти світовим викликам, "не віддаючи свою безпеку на аутсорсинг". "Якщо ви не сидите за столом геополітичної гри, то ви будете в меню, - пожартував дипломат. - Те ж саме можна сказати і про Україну. Україна має бути за столом, а не в меню. Тому ми повинні продовжувати підтримувати її незалежність і суверенітет. Що б не сталося, ми мусимо продовжувати виконувати наші зобов'язання перед Україною".

Боррель проанонсував свій візит невдовзі до України, що має відбутися найближчими днями. Уже в грудні він залишить свій пост, на якому його змінить експрем'єрка Естонії Кая Каллас у новому складі Єврокомісії.

Новим лідерам ЄС доведеться проводити назрілі реформи: Кая Каллас, Урсула фон дер Ляєн, Антоніу Кошта Фото: Claudio Centonze/EU

Завершується мандат і у Шарля Мішеля, для якого це була остання в цій ролі Єврорада. На ній він знову наголосив, що Євросоюз має продовжувати зміцнювати Україну, "адже якщо ми не підтримаємо Україну, це буде неправильний сигнал Путіну і деяким іншим авторитарним режимам по всьому світу".

На підсумковій пресконференції він, як і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), запевнили, що доноситимуть до майбутньої адміністрації Дональда Трампа аргументи на користь підтримки України в боротьбі проти Росії, яка становить загрозу, зокрема, і за межами європейського континенту. Незабаром цим же доведеться зайнятися новому голові Євроради екс-прем'єру Португалії Антоніу Кошті.

Економічні реформи актуальні як ніколи

А ось фон дер Ляєн залишиться на чолі Єврокомісії ще на один термін, і їй лідери країн ЄС, які зібралися в Будапешті, доручили розробити нову стратегію і графік зміцнення економіки Євросоюзу. Так, глава Єврокомісії зі своєю командою має придумати, як удосконалити фінансові ринки, енергетику і телекомунікаційний сектор, щоб стимулювати інвестиції та сповільнене економічне зростання, йдеться в спільній заяві Євроради.

Давно назрілі економічні реформи набули ще більшої актуальності після перемоги Трампа, і тепер у ЄС вбачають нагальну потребу у відновленні конкурентоспроможності блоку зі США та Китаєм. Із цим не став сперечатися навіть непередбачуваний господар саміту Віктор Орбан, наголосивши, що заради цього Євросоюз має згуртуватися і "зробити Європу знову великою".