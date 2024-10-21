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Колишній командувач Сил логістики ЗСУ очолив "Укроборонпром"

Дмитро Шварц
21 жовтня 2024 р.

Олег Гуляк став генеральним директором "Української оборонної промисловості".

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"Укроборонпром"
"Укроборонпром" очолив колишній командувач Сил логістики ЗСУФото: Zuma/Imago Images

Наглядова рада акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" призначила Олега Гуляка на посаду генерального директора.

Як ідеться у повідомленні "Укроборонпрому" в понеділок, 21 жовтня, на посаду претендували більше 20 людей, яких шукало та оцінювало українське представництво міжнародної компанії Odgers Berndtson, що спеціалізується на доборі керівників вищої ланки.

У шорт-лист потрапили три кандидати, з якими наглядова рада "Укроборонпрому", з залученням представників посольств США, Великобританії й Німеччини, провела фінальну співбесіду та визначилася з кандидатурою. 

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, який очолював "Укроборонпром" до 4 вересня, зазначив, що Гуляк "добре знає нагальні потреби війська, є досвідченим керівником". "Головні завдання, які стоять тепер перед ним - збільшувати обсяги виробництва і надалі, завершити реформу державного сектору оборонно-промислового комплексу і побудову ефективної антикорупційної інфраструктури", - додав міністр.

Олег Гуляк - колишній командувач Сил логістики ЗСУ

Гуляк був командиром 16-ої окремої механізованої бригади та 95-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України, очолював Одеську військову академію, а в 2021-2024 роках був командувачем Сил логістики ЗСУ.

З 1 липня він обіймав посаду радника гендиректора "Укроборонпрому" з питань військового співробітництва, а з 5 вересня виконував обов'язки гендиректора.

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