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Виторг "Укроборонпрому" збільшився за рік на 72 відсотки

Євгенія Наконечна
8 серпня 2024 р.

Як заявили у компанії, загалом у 2023 році "Укроборонпром" реалізував продукції військового призначення на 2,2 мільярда доларів проти 1,3 мільярда роком раніше.

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Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" (УОП) логотип
Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" (УОП)Фото: Zuma/Imago Images

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" (УОП) за підсумками 2023 року отримало від реалізації продукції на 72 відсотки більше коштів, ніж роком раніше. Це спричинило лідерство зростання серед світових виробників озброєння, повідомила пресслужба УОП у середу, 7 серпня.

"Виторг від реалізації військової продукції у 2023 році проти 2022 року збільшився на 72 відсотки. Це визначає товариство як компанію, що має найшвидші темпи зростання за цим показником серед 100 провідних світових виробників озброєння", - зазначають у компанії.

"Укроборонпром" піднявся на 16 позицій у світовому рейтингу

Загалом у 2023 році "Укроборонпром" реалізував продукції військового призначення на 2,2 мільярда доларів проти 1,3 мільярда роком раніше.

Наголошується, що за цим показником "Укроборонпром" посів 49-те місце у рейтингу TOP 100 Defense Companies 2024. Рейтинг щорічно створює впливовий глобальний ресурс Defense News, що спеціалізується, зокрема, на тематиці оборонно-промислового комплексу. У 2022 році компанія посідала у ньому 65-те місце.

Український державний концерн "Укроборонпром", правонаступником якого з червня 2023 року є УОП, входить до рейтингового списку TOP 100 Defense Companies з 2015 року. Попередній найкращий результат - 62-те місце у 2017 році.

 

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