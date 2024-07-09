"Укроборонпром" відкрив перше представництво за кордоном

Компанія "Укроборонпром" відкрила у вівторок, 9 липня, перше іноземне представництво - у Вашингтоні в США. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

"Сьогодні у Вашингтоні відкрився 75-ий саміт НАТО. Одна з ключових тем - підтримка України. І сьогодні ж, на полях саміту, ми відкрили перше іноземне представництво АТ "Укроборонпром" - офіс у Вашингтоні, США", - написав він у Telegram.

За словами Камишіна, задачею представництва насамперед буде максимальне сприяння реалізації спільних україно-американських оборонних проєктів. Також офіс у США допомагатиме взаємодіяти з місцевим бізнесом і державними органами, домовлятися про трансфер військових технологій.

"Відкриття Вашингтонського офісу найбільшого українського оборонного холдинга поглибить співпрацю української оборонки з американською та посилить нашу інтеграцію до оборонно-промислової бази НАТО. Ми стаємо ближчими до наших партнерів", - додав міністр.

Нагадаємо, у жовтні минулого року "Укроборонпром" і німецький оборонний концерн Rheinmetall утворили спільне підприємство - Rheinmetall Udi ("Рейнметал - Українська оборонна промисловість"), а на початку червня цього року запустили в Україні роботу першого цеху з ремонту та виробництва бронетехніки. У планах підприємства - виробляти в Україні броньовані машини - такі як бронетранспортери Fuchs, бойові машини піхоти Lynx і бойові танки Panther. Також Rheinmetall планує щорічно виробляти в Україні шестизначну кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм, які та поки що може тільки імпортувати. Перші боєприпаси можуть зійти з конвеєра в Україні влітку 2025 року.