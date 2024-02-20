"Укроборонпром" співпрацюватиме з німецьким виробником ППО

"Укроборонпром" співпрацюватиме з німецьким виробником ППО20 лютого 2024 р.
Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" підписало меморандум з німецьким підрозділом оборонного концерну MBDA - провідної європейської компанії з розробки та виробництва ракетних систем.
Як зазначили в "Укроборонпромі" у вівторок, 20 лютого, MBDA Deutschland розробляє та виробляє системи протиракетної (ПРО) та протиповітряної оборони (ППО), які "відповідають поточним і майбутнім потребам війська".
"Документ передбачає спільне вивчення програм або можливостей співпраці щодо систем та концепцій ППО, зокрема для протидії безпілотникам. Потенційні сфери партнерства - дослідження, розробка, виробництво, інвестиції тощо", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив генеральний директор компанії Герман Сметанін, "співпраця з провідними світовими зброярськими компаніями не лише розширює наявні можливості України на полі бою, але й закладає міцний фундамент для подальшого розвитку оборонної промисловості України та сприяє її інтеграції в оборонну промисловість НАТО".
Своєю чергою керуючий директор MBDA Deutschland Томас Готтшильд (Thomas Gottschild) сказав, що "угода є важливою віхою у відносинах між оборонними галузями країн". "Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з "Укроборонпромом" - провідним гравцем у європейській оборонній промисловості", - додав він.
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