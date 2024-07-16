Київ побудує з Чехією завод з виробництва боєприпасів

Державний концерн "Укроборонсервіс" спільно з чеським виробником зброї Sellier & Bellot планують побудувати в Україні завод з виробництва боєприпасів.

Український державний концерн "Укроборонсервіс" спільно з чеським виробником зброї Sellier & Bellot планують побудувати в Україні завод з виробництва боєприпасів. Відповідну угоду у вівторок, 16 липня, підписано під час візиту прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Праги для участі у чесько-українських міжурядових консультаціях, пише агенція Reuters. Деталі угоди не наводяться.

Також за результатами міжурядових консультацій Україна та Чехія підписали низку угод і меморандумів у сферах внутрішніх справ, охорони здоров'я, енергетики, оборонної та космічної галузі. Зокрема, Шмигаль і прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала в Празі підписали спільну заяву за результатами міжурядових консультацій, пише агенція "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Укроборонпром і Rheinmetall відкрили перший цех в Україні

"Під час двосторонньої зустрічі ми обговорили економічне й оборонне співробітництво, енергетичні виклики, реалізацію формули миру президента України. Підтримка нашої держави залишається пріоритетом для Чехії. Подякував чеським партнерам за зусилля в постачанні необхідної зброї для українських захисників", - написав Шмигаль у Telegram.

Низка угод на рівні міністрів

Тим часом міністри внутрішніх справ обох країн підписали угоду про співпрацю між органами поліції, а міністри охорони здоров'я країн - меморандум про взаєморозуміння між відомствами. Крім того, міністр промисловості Чехії та міністр енергетики України підписали меморандум про взаєморозуміння та співробітництво в галузі енергетики, а міністр транспорту Чехії та директор Космічного агентства України підписали меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у розвитку технологій у космічній промисловості.

Крім того, було підписано меморандум про співпрацю між Фондом державного майна України та уповноваженим офісом Чехії з питань майна, а також кілька меморандумів про співробітництво між чеськими й українськими оборонними компаніями.

Нагадаємо, нині Україна готує безпекові угоди зі ще трьома країнами - Чехією, Словенією та Ірландією.