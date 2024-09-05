Рада оновила склад українського уряду майже наполовину

Парламент призначив 9 міністрів у Кабмін. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і 10 міністрів залишились на своїх посадах.

Верховна Рада України на засіданні в четвер, 5 вересня, призначила в уряд дев'ять міністрів.

Віцепрем'єри з об'єднаними посадами міністрів

Народні депутати перепризначили віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину, яку звільнили напередодні, але додали їй посаду міністра юстиції, з якої звільнили Дениса Малюську.

Також депутати призначили віцепрем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад і територій. Ним став Олексій Кулеба - колишній голова Київської обласної державної адміністрації, який до цього призначення працював заступником керівника Офісу президента (ОП) України Андрія Єрмака. До травня цю урядову посаду обіймав Олександр Кубраков.

Нові міністри Кабміну

Міністерство культури та інформаційної політики тепер називатиметься міністерством культури та стратегічних комунікацій. Його очолить Микола Точицький - дипломат, який до цього призначення був заступником керівника ОП. У цьому міністерстві після звільнення Олександра Ткаченка в липні 2023 року був тимчасово виконуючий обов'язки (т.в.о.) - Ростислав Карандєєв.

Міністром зі стратегічних галузей промисловості став генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін. Звільнений з цієї посади Олександр Камишін перейде працювати в ОП, де займатиметься питаннями озброєння та інфраструктури. Хто очолить "Укроборонпром", поки не відомо.

Міністерство аграрної політики та продовольства очолив Віталій Коваль, якого Рада напередодні звільнила з посади голови Фонду держмайна.

Міністеркою в справах ветеранів стала Наталія Калмикова, яка до цього була заступницею міністра оборони Рустема Умєрова.

Міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів призначена Світлана Гринчук, яка була заступницею міністра енергетики Германа Галущенка.

Міністерство молоді та спорту повноцінно очолив Матвій Бідний, який до цього працював у статусі т.в.о. міністра.

Новий голова МЗС України

Раніше сьогодні Рада погодила запропоновану президентом Володимиром Зеленським кандидатуру нового міністра закордонних справ - Андрія Сибіги. До цього він був першим заступником міністра Дмитра Кулеби, звільненого з посади. Українські ЗМІ повідомляли, що Кулеба мав очолити нову об'єднану місію України при НАТО-ЄС, але наразі вирішив взяти паузу.

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Оновлення українського уряду

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і 10 міністрів залишились на своїх посадах. Звільнена віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук має перейти на роботу заступницею Єрмака. Таким чином, склад уряду оновився практично наполовину.

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