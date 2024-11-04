Зеленський каже, що від союзників надходить більше артилерії

Зеленський каже, що від союзників надходить більше артилерії4 листопада 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський визнав певне покращення щодо постачання західними партнерами оголошених раніше пакетів допомоги Києві. Відповідну заяву Зеленський зробив у понеділок, 4 листопада, після наради з головкомом ЗСУ Олександром Сирським, начальником генштабу Анатолієм Баргилевичем та міністром оборони України Рустемом Умєровим.
"Є важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту - фіксуємо збільшення постачання згідно з пакетами підтримки. Кращими стали результати в постачанні щодо артилерії", - написав Зеленський у соцмережах.
Найбільша увага - проблемі наступу РФ на Донбасі
Крім того, глава держави поінформував, що під час зустрічі особливу увагу приділяли проблемі наступу військ РФ на Донбасі.
Читайте також: DeepState: Війська РФ окупували Курахівку і Шахтарське на Донеччині
"Детально щодо ситуації на фронті. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, а також Купʼянський - найбільша увага", - вказав Зеленський. Також була "окрема доповідь щодо Курської операції й знищення російських сил у визначених районах поблизу нашого державного кордону", додав Зеленський.