Зеленський каже, що від союзників надходить більше артилерії

Нині є "важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту", зокрема покращилися показники в питанні постачання артилерії, заявив Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський визнав певне покращення щодо постачання західними партнерами оголошених раніше пакетів допомоги Києві. Відповідну заяву Зеленський зробив у понеділок, 4 листопада, після наради з головкомом ЗСУ Олександром Сирським, начальником генштабу Анатолієм Баргилевичем та міністром оборони України Рустемом Умєровим.

"Є важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту - фіксуємо збільшення постачання згідно з пакетами підтримки. Кращими стали результати в постачанні щодо артилерії", - написав Зеленський у соцмережах.

Найбільша увага - проблемі наступу РФ на Донбасі

Крім того, глава держави поінформував, що під час зустрічі особливу увагу приділяли проблемі наступу військ РФ на Донбасі.

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"Детально щодо ситуації на фронті. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, а також Купʼянський - найбільша увага", - вказав Зеленський. Також була "окрема доповідь щодо Курської операції й знищення російських сил у визначених районах поблизу нашого державного кордону", додав Зеленський.