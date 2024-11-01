Сибіга закликав партнерів зняти обмеження на удари вглиб РФ

На тлі імовірної участі військових з КНДР у війні проти України західні союзники Києва мають скасувати всі обмеження на удари вглиб РФ західною зброєю, вважає очільник МЗС України Сибіга.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав західні країни скасувати обмеження на застосування ракет дальнього радіусу дії проти Росії у відповідь на розгортання північнокорейських військ поблизу кордону з Україною. Відповідну заяву український урядовець зробив у четвер, 31 жовтня, виступаючи на конференції в Монреалі, присвяченій реалізації одного з пунктів так званої "формули миру" - поверненню полонених і депортованих українців.

Сибіга заявив, що розгортання північнокорейських військ ознаменувало "справжню ескалацію цієї війни" і що Києву слід дозволити застосовувати західні ракети для ударів углиб російської території. "Нам потрібна сильна реакція, - пояснив Сибіга, якого цитує агенція AFP. - Нам потрібне сильне рішення наших союзників зняти всі обмеження (...) на використання ракет дальнього радіусу дії на території Росії".

Канада переконує партнерів дозволити Україні удари вглиб РФ

Водночас міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі зазначила, що Оттава намагається переконати інші держави у необхідності надати Україні дозвіл бити західною далекобійною зброєю по цілях на території Росії. Відповідну заяву канадська урядовиця зробила у Монреалі по завершенні конференції щодо "формули миру".

"Ми схвалюємо застосування Україною далекобійної зброї по цілях на території Росії, оскільки Україна потребує цього для самозахисту. Ми також намагаємося переконати інші країні пристати на цю позицію", - зазначила очільниця МЗС Канади, яку цитує агенція "Укрінформ".

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Норвегія теж підтримує скасування всіх обмежень на застосування західної зброї

Норвегія також виступає за скасування всіх обмежень на застосування Силами оборони України зброї, наданої міжнародними партнерами. Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, який теж узяв участь у конференції в Монреалі. "Друзям і прибічникам України не слід казати їй оборонятися зі звʼязаними за спиною руками. Нам варто дозволити Україні самій обирати, як застосовувати надану зброю для досягнення максимального ефекту", - зазначив він.

За словами Ейде, єдиним обмеженням для України у цьому питанні має бути міжнародне право. "Однак міжнародне право жодним чином не забороняє України відбиватися від агресора. Росія - агресор, вона обрала війну й має розуміти, що ця війна може перекинутися на її територію", - наголосив очільник МЗС Норвегії.

Ейде вказав й на низку інших європейських держав, котрі також підтримують скасування будь-яких обмежень для України у питанні далекобійної зброї, передає AFP.

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Канада готує проти Росії новий пакет санкцій

Крім того, у зв'язку з незаконною депортацією українців із тимчасово окупованих територій уряд Канади працює над новим пакетом санкцій щодо РФ, додала Мелані Жолі. "Учора представник США оголосив нові санкції щодо Росії, повʼязані переважно з депортованими дітьми. Ми зараз займаємося координацією наших санкцій із США та Євросоюзом", - сказала вона.

Жолі наголосила, що Канада прагне й надалі чинити на Росію "максимальний тиск". Від початку анексії Криму Росією й дотепер Канада запровадила санкції щодо більш як 3000 фізичних та юридичних осіб, які сприяли порушенню суверенітету України, нагадує "Укрінформ".