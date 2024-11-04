Зеленський: РФ б'є шахедами в 10 разів більше, ніж рік тому

Росія зараз застосовує для ударів по Україні вдесятеро більше дронів типу Shahed, ніж восени 2023 року, заявив Володимир Зеленський.

Російські війська застосовують сьогодні для ударів по Україні вдесятеро більше дронів типу Shahed, ніж восени минулого року. Про це у понеділок, 4 листопада, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз Росія використовує приблизно вдесятеро більше "шахедів", ніж минулої осені, тож ми маємо повноцінно їм протидіяти", - зазначив він після засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому доповідав виконувач обов'язків командувача Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Анатолій Кривоножко.

За його словами, необхідно посилити протиповітряну оборону (ППО) в регіонах, які найбільше цього потребують, розробити нові рішення в боротьбі з керованими авіаційними бомбами (КАБ), посилити мобільні вогневі групи.

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Українським виробникам БпЛА пропонують контракти на 3-5 років

На ставці також заслухали доповіді про українське виробництво зброї, результати укладання контрактів на поточний рік та планування на наступний.

"Розглянули 3-5-річні контракти, які пропонуємо українським виробникам дронів стратегічного рівня. Потрібен довгий горизонт планування, розвиток та інвестиції для виробників", - заявив президент.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про застосування далекобійних безпілотників (БпЛА), визначення пріоритетів і планування операцій.

На окремій нараді з Зеленським міністр оборони Рустем Умєров повідомив про виконання затверджених планів постачання Силам оборони дронів українського виробництва. "Доручив міністру додатково збільшити замовлення українських дронів для відповідних наших операцій", - зазначив Зеленський.

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Збільшення партнерами постачання зброї ЗСУ

Сирський та начальник генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевиче доповіли президенту про ситуацію на фронті.

"Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, а також Куп'янський - найбільша увага. Окрема доповідь щодо Курської операції і знищення російських сил у визначених районах поблизу нашого державного кордону", - зазначив Зеленський.

Своєю чергою Сирський заявив: "Ми працюємо і будемо знищувати росіян, військових КНДР, всіх, хто буде загрожувати Україні".

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