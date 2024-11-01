У жовтні РФ випустила по Україні понад 2000 дронів - ГШ ЗСУ

Від початку 2024 року війська РФ випустили для ударів по Україні 6987 дронів. Лише у жовтні вони застосували 2023 ударних безпілотника, повідомили в ГШ ЗСУ. Основні цілі цих ударів - цивільнаі критична інфраструктура.

Протягом жовтня 2024 року російські війська застосували для ударів по цивільних та військових об'єктах в Україні загалом 2023 ударних дрони типу Shahed та безпілотники невстановленого типу. Такі дані оприлюднив у п'ятницю, 1 листопада, Генеральний штаб Збройних сил України.

"З них 1185 було знищено або подавлено українськими захисниками, 738 одиниць локаційно втрачено, ще 29 БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору нашої держави", - йдеться в повідомленні , поширеному пресслужбою ГШ ЗСУ. Локаційно втрачені дрони - це ті, що пропали з радарів бо або вичерпали запас пального, або упали під впливом засобів радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Майже сім тисяч дронів-камікадзе від початку року атакували Україну

Загалом від початку 2024 року російські війська запустили по території України 6987 ударних БпЛА, уточнили в Генштабі ЗСУ. "Здебільшого ворожі дрони цілили по цивільній та критичній інфраструктурі України", - йдеться в повідомленні.

Раніше українські спеціалізовані ресурси, зокрема Defense Express , повідомляли про істотне зростання у другом півріччі випадків застосування росіянами дешевих дронів типу "Гербера". Такі дрони виготовляються з підручних дешевих матеріалів і зазвичай не містять вибухівки. Їхня ціль - виснажувати українську ППО.

Листопад розпочався з чергової масованої атаки

У ніч на 1 листопада війська РФ використали для удару по Україні три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 48 ударних дронів типу Shahed та безпілотники невстановленого типу, повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ . Водночас російська тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю.

Станом на 8 ранку силам української ППО вдалося збити 31 російський безпілотник, ще 14 були локаційно втрачені, а три - полетіли у напрямку Білорусі. Такж сили ППО збили одну керовану авіаційну ракету типу Х-59/69. Решта ракет не досягли цілей, уточнили в ПС ЗСУ.

Нагадаємо, російські війська розпочали застосовувати іранські ударні дрони типу Shahed-131/136 з осені 2022 року. Російська назва цього дрона - "Герань/Герань-2".

За даними видання Defense Express , останнім часом росіяни стали значно спрощувати й здешевлювати конструкцію цих дронів зокрема й заради масштабування їхнього виробництва.