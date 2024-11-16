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Україна випробовує чотири види власних ракет - Зеленський

Дмитро Шварц
16 листопада 2024 р.

"У нас з'явились чотири види ракет, зараз ідуть випробування", - сказав президент Володимир Зеленський.

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Український ракетний комплекс "Нептун"
Ракетний комплекс "Нептун" - одна з найуспішніших розробок УкраїниФото: Depositphotos/IMAGO

Україна випробовує чотири види ракет власного виробництва, про що заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю "Суспільному", опублікованому в суботу, 16 листопада. 

"Що стосується дронів, систем радіоелектронної боротьби - тут ми ще не досягли високих результатів. Але, тим не менше, вони є. У нас з'явились чотири види ракет, зараз ідуть випробування", - зазначив Зеленський.

Зеленський: Україна виробила перші 100 власних ракет

За його словами, Україна залучає значний об'єм зовнішніх інвестицій у виробництво зброї, а також направляє на цей напрямок бюджетні кошти.

Як повідомлялося, 9 листопада Зеленський заявив, що  Україна виробила перші 100 власних ракет цього року.

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