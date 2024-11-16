Україна випробовує чотири види власних ракет - Зеленський

"У нас з'явились чотири види ракет, зараз ідуть випробування", - сказав президент Володимир Зеленський.

Україна випробовує чотири види ракет власного виробництва, про що заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю "Суспільному" , опублікованому в суботу, 16 листопада.

"Що стосується дронів, систем радіоелектронної боротьби - тут ми ще не досягли високих результатів. Але, тим не менше, вони є. У нас з'явились чотири види ракет, зараз ідуть випробування", - зазначив Зеленський.

Зеленський: Україна виробила перші 100 власних ракет

За його словами, Україна залучає значний об'єм зовнішніх інвестицій у виробництво зброї, а також направляє на цей напрямок бюджетні кошти.

Як повідомлялося, 9 листопада Зеленський заявив, що Україна виробила перші 100 власних ракет цього року.