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Зеленський заявив про успішні випробування ракети "Рута"

Олександр Куницький
10 грудня 2024 р.

Ідуть успішні випробування нової ракети "Рута", а далекобійний "Нептун" незабаром стане жахливою реальністю для окупантів, заявив президент України Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський (архівне фото)
Володимир Зеленський (архівне фото)Фото: Andrew Medichini/AP Photo/picture alliance

В Україні пройшли успішні випробування нової ракети українського виробництва "Рута", заявив президент України Володимир Зеленський у вівторок, 10 грудня, на врученні Національної премії імені Бориса Патона.

"Ракета "Паляниця" вийшла в серійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон "Пекло". Днями ми передали нашим Силам оборони першу партію. Ідуть успішні випробування нової ракети "Рута". Далекобійний "Нептун" незабаром стане жахливою реальністю для окупантів", - цитує Зеленського сайт Офісу президента.

Розробка українських дронів

Також український лідер відзначив внесок науковців урозробку дронів, таких як: "Розвідник "Гор", нічні бомбери "Вампір" і Heavy Shot, FPV-дрони "Колібрі" і "Камік", FPV-літаки Darts, далекобійні дрони "Лютий", Fire Point-1. "Все це - українське виробництво. Все це вже активно використовується. І на фронті, і у ворожому тилу також", - наголосив Зеленський.

Президент нагородив премією імені Бориса Патона 91 вченого з 12 наукових українських колективів. "Це роботи, що безпосередньо посилюють обороноздатність України, підвищують стійкість та ефективність держави, зміцнюють її, працюють на благо наших людей", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 6 грудня Зеленський повідомив, що Силам оборони України передано першу партію з кількох десятків одиниць ракет-дронів українського виробництва "Пекло". Нова ракета-дрон має дальність 700 км і швидкість польоту 700 км/год, і вже пройшла бойові застосування.

Раніше Зеленський повідомляв, що протягом 2024 року Україна виробила 100 власних ракет і нині випробовує ще чотири види ракет власного виробництва.

Ракета-дрон і балістична зброя: які ракети виробляє Україна?

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