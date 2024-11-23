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Литва профінансує виробництво українських далекобійних БпЛА

Дмитро Шварц
23 листопада 2024 р.

Міністри оборони України та Литви підписали меморандум, який передбачає фінансування Литвою виробництва українських далекобійних дронів. Перші 10 мільйонів євро будуть перераховані "найближчим часом", повідомив Умєров.

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Український дрон (символічне фото)
Литва виділить 10 мільйонів євро на виробництво українських дронівФото: Sofiia Gatilova/REUTERS

 Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів. Меморанду, який це передбачає, підписали міністри оборони України Рустем Умєров та Литви Лаурінас Кащюнас.

"Це довгострокова угода, в рамках якої вже погоджено перший транш у розмірі 10 мільйонів євро. Литва спрямовує ці гроші на виробництво української далекобійної зброї, зокрема проєкту "Паляниця", - повідомив Рустем Умєров у суботу, 23 листопада.

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Умєров: Перший транш буде перерахований найближчим часом

За словами міністра оборони України, Литва вже працює над фіналізацією бюрократичних процедур, перший транш на підтримку українських далекобійних дронів DeepStrike буде перерахований "найближчим часом".

"Окрім підписання меморандуму, обговорили наші ключові пріоритети на 2025 рік: підготовку та оснащення українських бригад, забезпечення боєприпасам, засобами ППО та розвиток співпраці у сфері оборонної промисловості", - додав Умєров.

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