"Хитрий хід": Угорщина хоче далі транзит Україною газу з РФ

Будапешт веде переговори з Москвою і Києвом про збереження поставок газу через Україну і пробує хитрий хід, заявив угорський прем'єр Віктор Обран.

Угорщина проводить переговори з Росією та Україною про продовження поставок російського газу через Україну, адже Будапешт не хоче відмовлятися від цього транспортного маршруту, заявив у суботу, 21 грудня, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан.

"Зараз ми спробуємо хитрий хід... Що, як газ - до досягнення території України - буде вже не російським, а належатиме покупцям", - додав Орбан.

Як відомо, газогін через Україну є одним з останніх важливих маршрутів транспортування російського природного газу до Європи. Значну частину свого природного газу з Росії ним отримують Угорщина, Словаччина та Австрія. Утім, наприкінці цього року закінчується термін дії транзитної угоди між Москвою та Києвом, і Україна неодноразово заявляла, що не продовжуватиме її.

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Угорщина отримує від 80 до 85 відсотків свого газу з Росії. Будапешт отримуватиме 4,5 мільярда кубометрів газу на рік з Росії за угодою, укладеною у 2021 році на 15 років. Словаччина отримує від "Газпрому" близько трьох мільярдів кубометрів газу на рік через Україну, що покриває більшу частину потреб країни.

Частка поставок "Газпрому" в газовому імпорті Австрії донедавна нерідко перевищувала 80 відсотків. Однак відтепер контракт з "Газпропом" було розірвано.

Орбан: Угорщина отримала гарантії Софії щодо транзиту газу з РФ

Тим часом Угорщина отримала від Болгарії гарантії, що транзит російського газу через "Балканський потік" - відгалуження "Турецького потоку" - не буде обмежений, заявив Орбан, який зустрівся з президентом Болгарії Руменом Радєвим і експрем'єром Бойко Борисовим у Софії.

За словами Орбана, необхідність переговорів була пов'язана зі зміною уряду в Софії. Позачергові парламентські вибори відбулися в жовтні.

Раніше, у грудні 2023 року, Болгарія відклала стягнення плати за транзит російського газу своєю територією, що могло призвести до подорожчання російського газу для Угорщини. Тоді Орбан погрожував накласти вето на прийом Болгарії до Шенгену, якщо Софія не відмовиться від стягнення транзитної плати з "Газпрому".