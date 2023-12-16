Угорщина шантажує Болгарію: Шенген в обмін на дешевий газ РФ

Угорщина вперше публічно пов'язала згоду на приєднання Болгарії до Шенгенської зони зі скасуванням плати за транзит газу з Росії.

Уряд Угорщини в суботу, 16 грудня, офіційно виступив з вимогою до Болгарії скасувати податок на транзит російського газу. Якщо та цього не зробить, угорська влада погрожує заблокувати її приєднання до безвізової Шенгенської зони.

"Ми чітко дали зрозуміти болгарам, що якщо вони довго залишатимуть це (податок на транзит. - Ред.) в силі, якщо вони довго загрожуватимуть безпеці енергопостачання Угорщини, тоді ми накладемо вето на їхній вступ до Шенгенської зони", - цитує агентство Reuters міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.

14 грудня прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков уже повідомляв про погрози Угорщини завадити приєднанню його країни до Шенгену. Але тоді, за його словами, йшлося про повідомлення "не високого рівня". За даними видання Euractiv, ця вимога прозвучала на зустрічі послів Європейського Союзу на початку грудня. Публічно угорська влада її раніше не висловлювала.

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Суперечка довкола плати за транзит російського газу

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну та газового шантажу країн ЄС Росія припинила постачати газ у Болгарію, але не зупинила прокачувати його в Угорщину й Сербію. До цих країн паливо постачається газопроводом "Балканський потік", що проходить територією Болгарії.

У жовтні Болгарія запровадила податок на транзит російського газу територією країни. Угорщина та Сербія заявили, що через цей податок ціна на газ для них зросте на 20 відсотків. Болгарія відповіла, що видатки повинен нести російський "Газпром". Після запровадження податку вона поки не стягувала плати з інших країн.

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Втім, на початку цього тижня лідери парламентської коаліції в Болгарії оголосили, що країна відкладе введення плати за транзит російського газу. "Ми поговорили і вирішили, що в питанні плати за транспортування газу ми будемо дотримуватися загальноєвропейського підходу. Ми повинні працювати з Єврокомісією. Ми ухвалюємо рішення про відтермінування", - заявив тоді співголова коаліційної партії "Продовжуємо зміни" Кирил Петков.

Хоча прямо про це не говорилося, спостерігачі пов'язали це рішення з побоюваннями Болгарії щодо проблем з приєднанням до Шенгену.

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