Сербія відкрила новий газогін, що з'єднав її з Болгарією

170-кілометровий газогін з'єднує балканську країну з Болгарією і дозволяє отримувати газ з Азербайджану та Каспію.

На півдні Сербії в місті Ніш у неділю, 10 грудня, введений в експлуатацію новий газопровід.

Газогін дозволить країнам Центральної та Південно-Східної Європи отримувати природний газ безпосередньо з Азербайджану та Каспійського регіону. Європейський Союз підтримав проєкт, надавши гранти на загальну суму близько 50 мільйонів євро і кредити на суму 25 мільйонів євро.

У ЄС наголосили на підтримці порєкту для диверсифікації джерел постачання Сербії. Завдяки газогону Сербія більше не є повністю залежною від російського газу. Белград та Баку також підписали договір про поставки 400 мільйонів кубометрів газу на рік до 2026 року з можливістю подальшого збільшення обсягів поставок.

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На відкритті газогону були присутні президенти Сербії Александар Вучич, Болгарії Румен Радєв та Азербайджану Ільхам Алієв, а також очільник постійної делегації Євросоюзу у Сербії Еммануель Жофре.

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