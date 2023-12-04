Президент Болгарії ветував угоду про постачання Україні БТР

Президент Болгарії Румен Радев наклав вето на ухвалений парламентом закон щодо постачання Україні близько 100 бронетранспортерів (БТР). Про це повідомляється у понеділок, 4 грудня, на сайті болгарського президента.

Своє рішення Радев аргументував тим, що парламентарі нібито були недостатньо ознайомлені з умовами передачі техніки. За його словами, в законі вказано, що безоплатна передача техніки відбувається з огляду на її непотрібність болгарському міністерству внутрішніх справ (МВС). "Я вважаю, що ця обставина недостатньо досліджена народними обранцями", - каже Радев.

За словами президента, БТРи підвищеної прохідності можуть бути використані для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню в разі катастроф і аварій, зокрема у важкодоступних районах". "Я керуюся переконанням, що безпека, здоров'я і життя болгарських громадян повинні бути першочерговими", - мотивує він.

Радев запропонував повернути закон на нове обговорення.

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Допомога Україні від Болгарії

Угода була схвалена болгарським парламентом ще в липні цього року. В серпні її підписало МВС Болгарії, а 13 листопада - міністерство оборони України. Після цього угоду ратифікував болгарський парламент. Таким чином Болгарія, яка є членом Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО), планувала допомогти Україні важкою технікою вперше за час повномасштабної війни, розв'язаної проти тієї Росією.

Доcі Болгарія напряму надала Збройним силам України (ЗСУ) один пакет військової допомоги, до якого увійшли переважно каски та бронежилети. Проти прямих поставок Україні зброї виступали всі тимчасові уряди, призначені за останні два роки Радевим, близьким до Москви. Водночас міністр оборони нового проєвропейського уряду, який прийшов до влади в червні 2023 року, Тодор Тагарев заявив, що виступає за зміну цієї політики і початок прямого продажу зброї Україні.

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