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Болгарія надасть Україні несправні ракети для систем ППО

Ольга Журавльова
27 вересня 2023 р.

Болгарські депутати після палких дебатів погодили надання ЗСУ несправних ракет для зенітних комплексів С-300.

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Ракета С-300
Ракета С-300Фото: picture-alliance/dpa

Парламент Болгарії на закритому засіданні в середу, 27 вересня, вирішив передати Україні ракети для систем протиповітряної оборони (ППО) радянського зразка та боєприпаси, передає агенція AFP.

Йдеться про ракети для зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-300, яким понад 30 років, і які Болгарія не може відремонтувати.

За словами начальника оборони Болгарії Еміля Евтімова, деякі з них навіть небезпечно зберігати, оскільки вони не пройшли тестів на технічне обслуговування.

Голова парламентського комітету з питань оборони Христо Гаджев сказав, що "це несправні ракети, які Болгарія не може відремонтувати, але вони можуть бути використані для ППО України".

Крім того, Збройним силам України (ЗСУ) передадуть партію боєприпасів до стрілецької зброї зі складу поліції.

"Все ухвалено. Тема закрита", - повідомив після палких дебатів державному радіо один із прихильників ініціативи Делян Пеєвскі.

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Від касок до важкої техніки

Пропозицію про військову допомогу Україні внесли три депутатські групи, які разом мають 168 з 240 місць у парламенті. Соціалістична опозиція бойкотувала голосування, назвавши це рішення "національною зрадою". Проросійський президент Румен Радев розкритикував парламент і уряд за те, що вони стали, за його словами, "донорами іноземних армій".

Болгарія - член Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО) - має велику кількість зброї радянського зразка, а також самостійно виробляє зброю та боєприпаси. При цьому в країні існують глибокі розбіжності щодо надання допомоги Україні. До цього Болгарія в основному надавала бронежилети та каски.

У серпні уряд Болгарії вперше схвалив передачу Україні важкої бронетехніки -  близько 100 бронетранспортерів. 

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Ракета С-300

Болгарія надасть Україні несправні ракети для систем ППО

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