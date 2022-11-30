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ЗСУ б'ють з артилерії по російських позиціях біля Бахмута
ЗСУ б'ють з артилерії по російських позиціях біля БахмутаФото: LIBKOS/AP/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Зеленський: РФ втратить 100 тисяч солдатів до кінця року

Віолетта Чайковська | Євгенія Наконечна
1 год. тому

280-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 30 листопада.

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24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 29 листопада.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події середи, 30 листопада (час київський).

++07:50++

Вночі РФ знову нанесла ракетний удар по Запорізькій області. В одному з населених пунктів Запорізького району через влучання ракети, ймовірно С-300, був пошкоджений газорозподільчий пункт, внаслідок чого виникла пожежа. Люди не постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

++07:29++

За минулу добу Росія завдала двох ракетних ударів по цивільних об'єктах Ківшарівки на Харківщині та Слов'янська на Донеччині, здійснила 47 авіаційних ударів і 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ. "Зберігається загроза ракетних ударів російських загарбників по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України", - йдеться в ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

ЗСУ 29 листопада відбили російські атаки в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське, Мар'їнка - Донецької. Українські військові збили три російські безпілотники типу "Орлан-10", вразили артилерійську систему РФ, завдали двох ударів по позиціях зенітних ракетних комплексів окупантів і 15 ударів по їхніх по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

++07:14++

Зеленський: Росія втратить в Україні 100 тисяч солдатів до кінця року

До кінця року російська армія втратить в Україні вбитими 100 тисяч солдатів, заявив український президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком доби 29 листопада.

"Ситуація на фронті складна. Попри надзвичайно великі російські втрати окупанти все ще намагаються наступати на Донеччині, закріпитися на Луганщині, рухатися на Харківщині, щось там вони планують на півдні. Але тримаємо оборону і, головне, не даємо ворогу здійснити його наміри. Вони казали, що захоплять Донеччину навесні, влітку, восени. Цього тижня починається вже зима. Вони поклали там свою регулярну армію, вони втрачають там щодня сотні мобілізованих і найманців, вони використовують там загородзагони. Ще цьогоріч Росія втратить убитими 100 тисяч своїх солдатів і лише Богу відомо скільки найманців", - сказав він.

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ЗСУ б'ють з артилерії по російських позиціях біля Бахмута

Зеленський: РФ втратить 100 тисяч солдатів до кінця року

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