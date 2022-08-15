За час війни у Києві затримали понад 300 потенційних учасників ДРГ

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 14 серпня.

На цій сторінці DW стежить за подіями понеділка, 15 серпня (час київський).

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Міноборони Великобританії у щоденному зведенні у Twitter пише про плани Кремля провести "референдум" щодо приєднання території "ДНР" до Росії. Глава так званої "народної республіки" Пушилін 11 серпня заявив, що дату "референдуму" буде оголошено після "повного звільнення ДНР", нагадують британські військові. Вони також посилаються на червневі розслідування журналістів щодо стратегії такого "референдуму", згідно з якою Кремль планує забезпечити 70 відсотків голосів "за" приєднання до Росії.

На думку британської розвідки, Кремль "цілком ймовірно" перебуває на "просунутій стадії планування референдуму", хоча незрозуміло, чи вже ухвалено остаточне рішення. "Кремль, найімовірніше, розцінить нездатність військових повністю окупувати Донецьку область досі як невдачу в досягненні своїх максималістських цілей в Україні", - підсумовує міноборони Великобританії.

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Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ранкового обстрілу Харкова поранень дістали п'ятеро людей.

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Керівник поліції Києва: За час війни у столиці затримано 313 потенційних учасників ДРГ

"За час війни у Києві затримано 313 потенційних учасників 23 ДРГ. Звісно, не всі факти знайшли своє підтвердження, але цих 313 осіб, які пройшли за обліками, передано СБУ. Спецслужба далі вже займалася їх документуванням", - розповів начальник ГУ Нацполіції Києва Іван Виговський в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна". Він додав, що наразі в Києві працюють 10 оперативних груп із виявлення диверсійно-розвідувальних груп, і попередив, що потенційно у Києві ворожих агентів може бути багато, але "кримінальний елемент столиці максимально перебуває під контролем правоохоронців".

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РФ обстрілює Салтівський район Харкова - мер Ігор Терехов

Удар прийшовся біля зупинки громадського транспорту, є двоє поранених, пише Ігор Терехов у Telegram.

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Для того, щоб допомогти інвесторам позбутися "токсичних активів", якими в США розглядаються підсанкційні російські облігації, низка найбільших американських банків відновила операційну діяльність з цінними паперами компаній з Росії, повідомляє агенція Reuters з посиланням на свої джерела. Уточнюється, що фінансові організації працюють виключно з облігаціями, що вже є в портфелях клієнтів, і допомагають їм позбутися неліквідних активів.

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ЗСУ знищили штаб приватної військової компанії "Вагнер" у Попасній, повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він додав, що на штаб "навів один із представників ЗМІ РФ". Кількість загиблих уточнюється.

Раніше про удар "по одному з розташувань" ПВК "Вагнера" у місті Попасна повідомили російський військовий кореспондент Юрій Котенок та пов'язані з ПВК Telegram-канали. Встановити місцезнаходження ,бойовиків вдалося завдяки фотографіям, опублікованим 8 серпня військовим кореспондентом Сергієм Середовищем, зазначало "Радіо Свобода". Пізніше він видалив свій пост.

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У Миколаєві внаслідок обстрілів РФ пошкоджено ще один навчальний заклад, а також готель, повідомив у Telegram мер Олександр Сєнкевич. "Російські терористи пошкодили ще один навчальний заклад у Миколаєві. У ньому обвалилася частина будівлі. Також унаслідок обстрілу близько 2:40 ночі пошкоджень зазнав готель на околицях міста. Попередньо, без жертв та постраждалих", - написав він.

++09.10++

РФ здійснила нові масові ракетно-артилерійські атаки по Синельниківському та Нікопольському районах на Дніпропетровщині. "Ніч масових атак... Під удар ворога потрапили два райони - Синельниківський та Нікопольський. Нікопольський район росіяни атакували з "Градів". У Нікополь прилетіли 20 реактивних снарядів. Зазнали руйнування склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства. Загиблих та поранених немає", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

"По Синельниківському району російська армія вдарила чотирма ракетами С-300. Зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури. Деталі прильоту з'ясовуються", - написав Резніченко. Одну російську ракету - X-59 - українські військові цієї ночі над областю збили, додав він.

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Уночі війська РФ знову вдарили по Харкову і області

У ніч проти понеділка Харків і область зазнали ракетних ударів з боку російських військ, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram. "Близько 3 години ночі Штаб оборони зафіксував пуск більше 10 ракет з російського Бєлгорода. У Харкові ракети вдарили по Слобідському району, пошкоджено будівлю підприємства. Без постраждалих. Попередньо: кілька ракет влучили в Мерефі. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та промислову будівлю. Приліт ще 1 ракети зафіксували в Чугуєві. Деталі ще з'ясовують правоохоронці", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі. За його словами, решта російських ракет до цілей не долетіла.

++08.20++

Заступник глави МВС України: Обстріляно 22 тисячі цивільних та 300 військових об'єктів

На один військовий об'єкт, обстріляний РФ в Україні, припадає 73 цивільні. Такого висновку можна дійти на підставі даних заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна. "Ми бачимо цифри - понад 22 тисячі об'єктів цивільних уражених і загалом близько 300 військових об'єктів. Ми бачимо, як крилаті ракети пролітають безпосередньо над об'єктами ядерної енергетики, ми бачимо влучання ворожих ракет в об'єкти критичної інфраструктури, хімічні виробництва", - цитує Єніні "Суспільне".

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що заборона на видачу туристичних віз для громадян РФ країнами ЄС та G7 обґрунтовується діями самої РФ, тобто тими самими причинами, через які Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO) призупинила членство РФ у своїх лавах.

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Президент Польщі Анджей Дуда на православному цвинтарі у Варшаві вшанував вояків УНР, які у 1920 році воювали разом із вояками Війська Польського проти більшовиків.

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Ще шість вантажних кораблів отримали від Спільного координаційного центру (СКЦ) у Стамбулі отримали дозвіл на прохід в Україну через безпечний "зерновий коридор" у Чорному морі. З них два MV Kafkam Etler та MV Zelek Star вже пройшли інспекцію у Мармуровому морі та можуть вирушати до порту "Чорноморськ" в Одеську область для завантаження українським зерном. Інспекцію решти чотирьох кораблів проведуть 15 серпня.

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Пошкоджений залізничний міст (архівне фото)

Українські партизани пошкодили залізничний міст біля окупованого Мелітополя Запорізької області, розповів у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров. "Мінус один залізничний міст на південно-західному напрямку від Мелітополя дорівнює повній відсутності російських ешелонів з боку Криму", - написав він. За словами Федорова, "сили опору настільки допомогли мосту "втомитися", що російські військові "його не в змозі відновити вже другу добу".

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Основна частина командування російських військ залишила Херсон, заявив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. В ефірі українського ТБ він підтвердив, що артилерія ЗСУ зруйнували усі мости через Дніпро в районі Херсона, і зараз у ЗС РФ "немає жодного безпечного логістичного маршруту", який дозволяв би їм постачати херсонське угруповання.

++07.00++

До Стамбула прибуло перше суховантажне судно з пшеницею, що вийшло з українського порту "Чорноморськ" у рамках "зернового коридору", погодженого Україною з РФ і Туреччиною. Про це повідомляє турецький телеканал TRT World із посиланням на Спільний координаційний центр (СКЦ). Суховантаж під прапором Беліза везе 3 тисячі тонн пшениці, із Чорноморська він вийшов 12 серпня. Загалом із українських портів у рамках "зернового коридору" вийшли уже 18 вантажних кораблів.