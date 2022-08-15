 Адвоката Майдану Маселка обрали членом Вищої ради правосуддя | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Адвоката Майдану Маселка обрали членом Вищої ради правосуддя

Верховна Рада України обрала двох членів ВРП - адвоката у справах Майдану Романа Маселка та доцента університету ім. Ярослава Мудрого Миколу Мороза.

Правосуддя (ілюстративне фото)

ВРП може призначати, відстороняти, притягати до дисциплінарної відповідальності чи звільняти суддів.

Верховна Рада України на засіданні у понеділок, 15 серпня, обрала двох членів Вищої ради правосуддя (ВРП) - доцента Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Миколу Мороза та адвоката в справах Майдану Романа Маселка. Про це повідомляється на сайті провладної партії "Слуга народу".

"ВРП - це орган, який може призначати, відстороняти, притягати до дисциплінарної відповідальності чи звільняти з посади суддів, надавати консультативні висновки до законопроєктів, що стосуються судоустрою, брати участь у питаннях фінансового забезпечення судів. Крім того, саме ВРП призначає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів", - нагадується у повідомленні.

За даними народного депутата Ярослава Железняка, під час рейтингового голосування за кандидатів Мороз набрав 291 голос, Маселко - 203, інші - менше. Рішення про їхнє призначення затвердили 258 голосами.

Мороз - кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права університету ім. Ярослава Мудрого, колишній помічник народного депутата Станіслава Косінова, який в 2020 році був обраний депутатом Харківської обласної ради від "Блоку Кернеса - Успішний Харків".

Маселко - юрист, голова ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України, адвокат активістів Майдану та Автомайдану.

Читайте також: Незручний захисник: у адвоката хочуть відібрати свідоцтво за пост у Facebook

Микола 

#LocalHeroes: Адвокат Майдану, який повстав проти системи (19.07.2018)

Реклама

Докладно

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс

Відміна турвіз для РФ має бути загальноєвропейським рішенням

Міністр Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю DW розповів про видачу віз росіянам і білорусам та підтримку українців  

Суховантаж Razoni з зерном з України

Чому експорт зернових з України такий млявий?

Попри угоди щодо зернових коридорів, експорт такої потрібної у світі пшениці з України йде мляво.  