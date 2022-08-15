Військовий РФ зізнався ЗМІ у вбивстві цивільного в Україні

Один із російських військовослужбовців, які могли були причетні до мародерства та вбивств мирних жителів у селі Андріївка Київської області, зізнався у скоєних злочинах журналістам "Важных историй". Про це інтернет-видання повідомляє у понеділок, 15 серпня.

Андріївка перебувала в російській окупації з кінця лютого до початку квітня. Журналісти пишуть, що під час відступу військові РФ залишили в селі сотні зруйнованих і розграбованих будинків, понад десяток тіл убитих мирних жителів, а також 25 фотографій, зроблених на вкрадений телефон одного з мешканців села.

На цих знімках розслідувачі впізнали чотирьох військовослужбовців із 64-ї мотострілецької бригади, що дислокується в Хабаровському краї РФ: Данила Фролкіна, Дмитра Данилова, Руслана Глотова та Івана Шепеленка. Видання знайшло їхні контакти, а двоє з них погодилися поспілкуватися з журналістам. Фролкін спочатку заперечував причетність до вбивств, а потім заявив, що вбив в Андріївці людину.

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Зізнання російського військового

"Я, військовослужбовець військової частини 51460, гвардії єфрейтор, Фролкін Данило Андрійович, зізнаюся у всіх злочинах, які я скоїв в Андріївці, у розстрілі цивільного населення, обкраданні цивільного населення, вилученні у них телефонів і в тому, що наше командування в х… не ставить наших бійців, усю піхоту, яка б'ється на передовій, на лінії фронту", - сказав Фролкін під відеозапис.

Він закликав притягнути до відповідальності командирів 64-ї бригади - Азатбека Омурбекова, Сергія Дмитренка, В'ячеслава Клобукова, Дениса Романенка та Андрія Прокурата. За словами Фролкіна, в березні командири попросили його та ще кількох рядових піти з ними на обшуки до будинків трьох жителів Андріївки. Одного з них російський військовий застрелив.

"Судячи з деталей, які згадує Фролкін, ідеться про вбивство Вадима Ганюка, Віталія Кібукевича та Руслана Яремчука 12 березня. Данило, ймовірно, стріляв у Руслана Яремчука", - йдеться у матеріалі видання. Військовий не впізнав розстріляного по фотографії, але припустив, що міг багато чого забути через шок. Пізніше товариш Фролкіна по службі, який теж був присутнім на обшуках, підтвердив, що той застрелив саме цю людину.

"Важные истории" - онлайн-видання, засноване в 2020 році російськими журналістами-розслідувачами Романом Аніним і Олесею Шмагун, та зареєстроване в Латвії.

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