24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 28 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами середи, 29 червня (час київський).

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У Миколаєві - влучання в житлову багатоповерхівку, є жертви

Миколаїв зазнав зранку середи обстрілів росіян, про що повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі. "Зранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. На місця вже виїхали рятувальники та медики", - написав міський голова.

Згодом він додав: "Маємо влучання у житлову багатоповерхівку. На місці триває пошуково-рятувальна робота. Працюють надзвичайники, медики та комунальники". Сєнкевич закликав громадян не публікувати фото й відео з місця події.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок удару по багатоповерхівці є двоє загиблих і троє поранених. Також поранення отримав працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Від початку війни РФ випустила по Україні 2,8 тисяч ракет - Зеленський

Загальна кількість російських ракет, які вдарили по українських містах перевищила 2,8 тисячі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 125-го дня війни. У ньому він продемонстрував відео з камер спостереження, на якому зафіксований удар по торговельному центру в Кременчуці.

"Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей. Один із таких доказів - у відео. Щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Російська ракета цілеспрямовано вдарила саме по цьому об'єкту. Вони хотіли вбити якнайбільше людей у мирному місті, у звичайному торговельному центрі. За цей акт державного тероризму, як і за всі інші, Росія буде відповідати. На полі бою в Україні, через посилення санкцій і обов'язково - в трибуналі", - сказав Зеленський.

Він запевнив, що правоохоронні органи та розвідка роблять усе, щоби встановити російських військових, відповідальних за удари по українських містах. "Окремо хочу сказати про відповідальність тих російських пропагандистів, які брешуть про цей терор, які намагаються виправдати дії російської армії. Кожен із вас також буде покараний", - наголосив Зеленський.

Напередодні президент України закликав Організацію Об'єднаних Націй створити спеціальний трибунал для розслідування дій російських військ в Україні.

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