ТАCС: понад 1000 полонених з "Азовсталі" доставлено до Росії

Понад тисячу українських військовополонених із захопленого військами РФ заводу "Азовсталь" у Маріуполі доставлено до Росії "для проведення слідчих дій". Про це в ніч на середу, 8 червня, повідомило російське державне агентство новин ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах РФ.

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За його даними, зараз із захисниками "Азовсталі" "щільно працюють правоохоронні органи". Повідомляється, що більше ста людей можуть перебувати в Москві, у тому числі "іноземні найманці, які здались в Маріуполі". Крім того, найближчим часом до Росії "після проведення очних ставок" планують відправити ще частину українських військовополонених, додало джерело. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

У травні російські війська взяли в полон українських військовослужбовців, які понад два місяці тримали оборону на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. Після цього почалося обговорення можливості їхнього обміну на російських полонених. Водночас у Держдумі РФ запропонували судити бійців українського добровольчого полку "Азов" без урахування мораторію на страту, а в МЗС РФ заявили, що готові обговорювати обмін українських військовополонених після суду над ними.

За даними міноборони РФ, у полоні перебувають майже 2500 українських військових з "Азовсталі". Як раніше повідомляли ЗМІ, їх вивезли на територію самопроголошеної "Донецької народної республіки".