 Байден обіцяє посилення американських сил НАТО в Європі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2022

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Новини

Байден обіцяє посилення американських сил НАТО в Європі

Через війну Росії проти України Сполучені Штати значно збільшать свою військову присутність силами й засобами в різних куточках Європейського континенту, заявив американський лідер Джо Байден.

Американські військові в Європі

Американські військові в Європі (архівне фото)

Президент Сполучених Штатів Джо Байден анонсував у середу, 29 червня, посилення американських сил Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в Європі, наголосивши, що Альянс сьогодні потрібніший, ніж будь-коли.

НАТО буде "посилено у всіх напрямках у всіх сферах - на суходолі, у повітрі та на морі", - сказав Байден на саміті НАТО в Мадриді.

Після зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом Байден повідомив, що додаткові американські сили включатимуть:

  • збільшення кількості есмінців Військово-морських сил США з чотирьох до шести в Іспанії,
  • розміщення в Польщі постійного штабу п'ятого армійського корпусу,
  • додаткову ротаційну бригаду в Румунії,
  • розширення військової присутності на ротаційній основі у країнах Балтії,
  • розміщення двох додаткових ескадрилій бойових літаків F-35 у Великобританії.
  • Крім того, обіцяне розширення військової присутності США в Європі означатиме й "додаткову протиповітряну оборону та інші можливості в Німеччині та Італії", додав Байден.

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"Разом із нашими союзниками ми збираємося довести, що НАТО готова до відбиття загроз з усіх напрямків у всіх сферах", - сказав Байден. "У ту мить, коли (президент Росії Володимир. - Ред.) Путін зруйнував мир у Європі та атакував засади порядку, заснованого на правилах, Сполучені Штати та наші союзники збираються виступити єдиним фронтом", - цитує його агенція AFP.

"Ми активізуємо свої зусилля, доводячи, що НАТО зараз потрібніше, ніж будь-коли, і важливіше, ніж будь-коли", - наголосив американський лідер. Говорячи про єдність Північноатлантичного альянсу щодо прийому заяв на вступ раніше нейтральних Фінляндії та Швеції, Байден наголосив, що стратегія Путіна щодо вторгнення в Україну дала зворотний результат. "Це саме те, чого він не прагнув, але саме те, що потрібно зробити, щоби гарантувати безпеку Європи", - зауважив Байден.

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