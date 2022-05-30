Байден обіцяє посилення американських сил НАТО в Європі

Президент Сполучених Штатів Джо Байден анонсував у середу, 29 червня, посилення американських сил Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в Європі, наголосивши, що Альянс сьогодні потрібніший, ніж будь-коли.

НАТО буде "посилено у всіх напрямках у всіх сферах - на суходолі, у повітрі та на морі", - сказав Байден на саміті НАТО в Мадриді.

Після зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом Байден повідомив, що додаткові американські сили включатимуть:

збільшення кількості есмінців Військово-морських сил США з чотирьох до шести в Іспанії,

розміщення в Польщі постійного штабу п'ятого армійського корпусу,

додаткову ротаційну бригаду в Румунії,

розширення військової присутності на ротаційній основі у країнах Балтії,

розміщення двох додаткових ескадрилій бойових літаків F-35 у Великобританії.

Крім того, обіцяне розширення військової присутності США в Європі означатиме й "додаткову протиповітряну оборону та інші можливості в Німеччині та Італії", додав Байден.

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"Разом із нашими союзниками ми збираємося довести, що НАТО готова до відбиття загроз з усіх напрямків у всіх сферах", - сказав Байден. "У ту мить, коли (президент Росії Володимир. - Ред.) Путін зруйнував мир у Європі та атакував засади порядку, заснованого на правилах, Сполучені Штати та наші союзники збираються виступити єдиним фронтом", - цитує його агенція AFP.

"Ми активізуємо свої зусилля, доводячи, що НАТО зараз потрібніше, ніж будь-коли, і важливіше, ніж будь-коли", - наголосив американський лідер. Говорячи про єдність Північноатлантичного альянсу щодо прийому заяв на вступ раніше нейтральних Фінляндії та Швеції, Байден наголосив, що стратегія Путіна щодо вторгнення в Україну дала зворотний результат. "Це саме те, чого він не прагнув, але саме те, що потрібно зробити, щоби гарантувати безпеку Європи", - зауважив Байден.

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