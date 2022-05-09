 Що побачила слідча комісія ООН в Україні | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.06.2022

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Україна

Що побачила слідча комісія ООН в Україні

Свій перший візит в Україну завершила Міжнародна слідча комісія, створена Радою ООН з прав людини. Експерти вивчають докази ймовірних воєнних злочинів.

Тіла загиблих у Бучі (архівне фото)

Тіла загиблих у Бучі (архівне фото)

10 днів тривав перший візит в Україну Незалежної міжнародної комісії з розслідування подій в Україні, створеної відповідно до березневої резолюції Ради ООН з прав людини щодо російської агресії. Ще 12 травня Рада звернулася до Комісії з проханням першочергово вивчити події, що відбулися наприкінці лютого та в березні у чотирьох регіонах України, тож нині комісари зосередилися на дослідженні ситуації у Києві, Бучі, Ірпені, Харкові та Сумах.

Незалежність та обережність

"На цьому етапі ми не можемо зробити жодних висновків або висловитися з питань правового визначення подій, однак за умови подальшого підтвердження отриманої інформації з місць, які було знищено, може підтвердитися думка про серйозні порушення міжнародного права та прав людини, міжнародного гуманітарного права та навіть воєнних злочинів і злочинів проти людяності", - сказав у Києві на пресконференції за підсумками візиту у середу, 15 червня, очільник комісії, суддя Ерік Мьосе з Норвегії, який у 2003-2007 роках очолював Міжнародний трибунал щодо Руанди.

Під час зустрічі з журналістами він та інші комісари - омбудсменка Боснії та Герцеговини Ясмінка Джумхур та колумбійський професор права Пабло де Грейф - кілька разів підкреслили незалежний і неупереджений статус комісії та ухилилися від будь-яких оцінок побаченого і почутого. Свій попередній звіт Раді з прав людини комісія має подати в вересні - після ще кількох візитів в Україну. Остаточний звіт представлять вже у березні 2023 року.

Пабло де Грейф

Пабло де Грейф

"Те, що ми побачили, шокує, але щодо ухвалення рішення про відповідальність, правову характеристику цих фактів - ми наполегливо працюємо для того, щоб отримати докази", - зазначив де Грейф.

Докази і свідчення

Ерік Мьосе у розмові з DW відзначає: доказів порушень прав людини за три місяці навіть на перший погляд значно більше, ніж вдалося зібрати свого часу в Руанді. "Є численні фото, відео, які знімали не тільки журналісти чи слідчі, а навіть самі жертви та свідки страшних подій. Ці докази роблять покази очевидців ще переконливішими", - говорить голова міжнародної комісії, згадуючи про свідчення щодо вбивства цивільних громадян, знищення та розграбування майна під Києвом, а також руйнування міських територій на Харківщині та Сумщині.

Ясмінка Джумхур

Ясмінка Джумхур

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Ясмінка Джумхур стурбована численними свідченнями щодо сексуального насильства , а також злочинами, скоєними проти дітей. "Комісія вважає за необхідне додатково розслідувати повідомлення про ймовірне переведення дітей, поміщених до соціальних установ на тимчасово окупованих територіях, до Російської Федерації, а також інформацію про прискорене отримання громадянства та процеси усиновлення деяких із цих дітей. В Україні багато переміщених дітей було розлучено з сім'ями", - розповідає омбудсменка з Балкан.

За її словами, комісія не втрачає надію на співпрацю з російською владою та підконтрольною РФ окупаційною "владою" на окупованих територіях щодо збору інформації про порушення та злочини. Наразі належного контакту з російською стороною немає. В березні РФ голосувала проти резолюції щодо створення комісії, а вже в квітні країну виключили з Ради ООН з прав людини.

Ерік Мьозе

Ерік Мьозе

Надія на покарання

Важливість розслідування воєнних злочинівта порушень гуманітарного права в Україні підтверджується неабияким інтересом до них з боку міжнародних та національних інституцій, зазначає Пабло де Грейф. Наразі комісія спирається у своїй роботі на матеріали Моніторингової місії ООН з прав людини, яка працює в Україні з березня 2014 року. З початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому, місія підтвердила загибель вже 4395 цивільних внаслідок бойових дій, втім, щодня наголошує - фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується. Головна причина смертей та поранень серед мирних громадян - використання зброї з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаційні удари.

Комісія також налагоджує контакти з Міжнародним кримінальним судом, щоб уникнути дублювання роботи в фіксації порушень і розслідуванні. Що ж до українських джерел, то під час 10-денного візиту комісари встигли зустрітися з урядовцями, правоохоронцями, місцевою владою у постраждалих від війни районах, а також представниками неурядових організацій. В Україні офіційно порушено понад 16 тисяч кримінальних справ щодо воєнних злочинів.

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Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, зокрема, минулого тижня повідомляв про консультації з комісарами щодо механізмів документування воєнних злочинів РФ. А віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк пообіцяла сприяння в роботі від парламенту.

В українському ж МЗС бачать співпрацю з міжнародними розслідувачами максимально широко. "Комісія має оцінити взаємозв'язок між порушеннями з боку Росії в Україні та пропагандою національної ворожнечі проти українців, відмовою визнати життєздатність української державності, дезінформацією та спотворенням історичних фактів", - цитує пресслужба МЗС слова заступниці міністра Еміне Джапарової. За її словами, успіх комісії буде залежати від того, чого її члени зможуть досягти у плані встановлення особистої відповідальності винних за злочини, вчинені російськими окупаційними військами в Україні.

Дивитись відео 08:40

Зґвалтування як знаряддя війни: свідчення жертв та шанси покарати винних (03.05.2022)

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    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

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  • Буча, 11 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

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  • Буча, 12 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

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  • Буча, 12 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Один із українських добровольців, який бере участь в ексгумації тіл з масових поховань у Бучі.

  • Буча, 11 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Буча стала символом насильства стосовно цивільного населення під час війни. Влада України та західних держав звинувачує російських військових у розправах над жителями. Правоохоронні органи України розслідують численні факти убивств, зґвалтувань та мародерства під час окупації. Росія усі звинувачення відкидає, заявляючи про фейки.

  • Буча, 12 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

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  • Буча, 12 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

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  • Буча, 12 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Родичі ховають 37-річного Андрія Матвійчука, який служив у територіальній обороні. Його викрали російські солдати у Бучі, закатували та убили.

  • Буча, 11 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Такими зараз є вулиці у Бучі. До російського воєнного вторгнення та тимчасової окупації тут під Києвом мешкало близько 35 тисяч людей. За даними місцевої влади, крім об'єктів критичної інфраструктури у місті зруйновані та не підлягають відновленню близько 20 відсотків багатоповерхових будівель. Також згоріли близько 150 приватних житлових будинків.

  • Гавронщина, 10 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Село Гавронщина біля селища Макарів Київської області. 14 березня російські військові розстріляли тут приватний автомобіль, у якому перебувало четверо дорослих та одна дитина. Місцеві жителі поховали убитих біля свого будинку. Тіла ексгумували 10 квітня.

  • Бузова, 10 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    У селі Бузова на Київщині 10 квітня виявлено братську могилу з тілами десятків цивільних осіб. Поховання знайшли поблизу автозаправної станції. Село було окуповане російськими підрозділами 28 лютого.

  • Бузова, 10 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Ще одна фотографія з Бузової. Матері щойно повідомили про знайдене тіло сина. Як поінформувала місцева влада, тіла виявили також поруч на дорозі приблизно у десяти автомобілях зі слідами обстрілів.

  • Бородянка, 9 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

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  • Бороднянка, 10 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Для учасників пошукових робіт у Бородянці встановлять модульні будинки. Роботи триватимуть ще довго. За даними ДСНС станом на вечір 11 квітня, від початку пошукових робіт під завалами знайшли 19 тіл.

  • Бородянка, 8 квітня

    Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

    Від початку повномасштабної війни Росії проти України станом на ніч 11 квітня ООН підтверджує загибель 1892 мирних жителів. Про це повідомила пресслужба Управління верховного комісара з прав людини. Реальні цифри - вищі. Напередодні мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що лише у цьому місті, яке перебуває в облозі, за час війни загинули понад 10 тисяч мирних жителів.

    Автор: Микола Пермяков


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Тіла загиблих у Бучі (архівне фото)

Що побачила слідча комісія ООН в Україні

Свій перший візит в Україну завершила Міжнародна слідча комісія, створена Радою ООН з прав людини.  

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