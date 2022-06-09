У Німеччині можуть судити росіян за воєнні злочини в Україні - глава мін'юсту ФРН
Німеччина збирає докази воєнних злочинів в Україні, щоб у майбутньому винні у їх скоєнні могли постати і перед німецьким судом, заявив в інтерв'ю DW Марко Бушманн.
Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн в інтерв'ю DW
В інтерв'ю DW міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн (Marco Buschmann) розповів про можливості кримінального переслідування осіб, які вчинили воєнні злочини в Україні, вилучення майна у російських олігархів, а також висловив свою думку про ідею створити аналог Нюрнберзького трибуналу для розслідування злочинів, скоєних у ході війни Росії проти України.
DW: У Маріуполі, Ірпені, Бучі та багатьох інших містах України російські військові, ймовірно, скоїли масу воєнних злочинів. Що може зробити Німеччина, щоб не дозволити злочинцям уникнути покарання?
Марко Бушманн: Німеччина відкрила так зване "структурне" розслідування. Ми можемо розслідувати воєнні злочини, скоєні за кордоном, у тому числі іноземцями проти іноземних громадян, оскільки ми діємо за принципом міжнародного права відповідно до німецьких законів. Це, зокрема, і частина нашої історичної відповідальності. Раніше ми в Німеччині успішно притягли до суду воєнних злочинців із Сирії. Для цього ми повинні мати докази злочину. Попереднє розслідування було розпочато для того, щоб зібрати та систематизувати докази, які згодом можна використовувати під час процесу, якщо злочинця буде заарештовано. Крім того, ми ділимося зібраними доказами з іншими слідчими органами, наприклад, Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі, який розпочав власне розслідування.
Віднедавна працює спільна команда слідчих у Гаазі, зусилля якої координує Європейське агентство з питань юстиції (Євроюст). Чого Ви очікуєте від неї?
Це добрий знак, що розслідування проводиться спільно і що там збиратимуть докази. Євроюст отримав нове завдання - координувати зусилля слідчих органів у країнах ЄС (у розслідуванні воєнних злочинів, вчинених у ході війни в Україні. - Ред.), що дозволить ефективно обмінюватися інформацією між ними. Я думаю, це хороший внесок у те, щоб воєнні злочинці не уникнули покарання.
У зв'язку з воєнними злочинами в Україні зараз лунають пропозиції створити аналог Нюрнберзького трибуналу, який судив нацистів після Другої світової війни. Чи можете Ви собі уявити щось подібне в майбутньому?
Ніколи не слід виключати будь-що на віки. Проте, я думаю, що Міжнародний кримінальний суд є солідним інститутом, який може провести кримінальне розслідування, що отримає міжнародне визнання. Тому я вважаю, що ми повинні всіма силами підтримувати й допомагати МКС.
Виходячи з німецької перспективи, ми не можемо віддати під суд Володимира Путіна, принаймні поки він є президентом РФ. Однак не варто забувати, що в цьому ланцюжку - тих, хто віддає накази й виконує їх, - безліч людей. Про деяких командирів ми знаємо те, що вони вкрай жорстко ведуть війну, імовірно, винні у великій кількості воєнних злочинів. І якщо нам вдасться затримати таку людину, коли вона, наприклад, опиниться в Європі, і ми матимемо докази її провини, ми притягнемо її до суду.
А що відбувається з тими, хто підтримує Путіна, з російськими олігархами? Наприклад, говорять про експропріацію їхньої власності. Таке можливо у Німеччині?
Спочатку хотілося б відзначити, що ми не можемо забирати майно в людини тільки тому, що вона заможна і родом з Росії. Ми є правовою державою, у нас є основні права, гарантія недоторканності приватної власності. Але якщо ми можемо довести, що людина скоїла злочин, несе частину відповідальності за нелегальну загарбницьку війну, можливо, зробила свій внесок у те, що було скоєно воєнні злочини, то німецьке кримінальне право дає можливість скористатися інструментом вилучення майна. І якщо ми довели провину цієї людини у судовому процесі, проведеному відповідно до принципів правової держави, то ми можемо конфіскувати її майно.
Проте для мене дуже важливо, щоб ми у цьому конфлікті зберегли нашу ідентичність - правової держави. Тому і зі злочинцями, і з іншими людьми, які вчинили погані вчинки, мають поводитися відповідно до норм правої держави. Інакше ми втратимо частину самих себе. У результаті Путін доб'ється часткової перемоги, якщо ліберальні демократії перестануть поводитися, як правові держави.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У звільнених містах та населених пунктах Київської області вже понад тиждень шукають, ексгумують та ховають убитих та загиблих мирних жителів. Проводяться слідчі дії. Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь, Бузова… У фотохроніці війни в Україні - фото, відзняті у деяких з цих місцин за кілька останніх днів. УВАГА! Фотографії містять сцени жорстокості, насильства та смерті.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Слідчі дії проводяться за участю міжнародних експертів. Часом у присутності українських та іноземних журналістів. До Бучі приїжджають закордонні політики. Агентства публікують кадри - обличчя та тіла загиблих, обгорілі трупи, обвуглені внутрішні органи... Не приховуючи нічого, без ретуші. Такі знімки побачать під час судових процесів. Важко визначити межу - що і як показати тут і зараз.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У Бучі вже виявлені тіла понад чотирьохсот загиблих мирних жителів. Про це повідомив журналістам міський голова Анатолій Федорук. 12 квітня тут почали розривати другу братську могилу та ексгумувати тіла з кількох поховань на приватній території.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Керівник Бучанської прокуратори Руслан Кравченко повідомив подробиці ексгумації другої частини масового поховання: "Практично всі знайдені тут люди були розстріляні на вулицях міста Буча. (...) На деяких тілах видно сліди тортур, люди лежать із зав'язаними руками та ногами, є тіла зі зламаними кістками".
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Один із українських добровольців, який бере участь в ексгумації тіл з масових поховань у Бучі.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Буча стала символом насильства стосовно цивільного населення під час війни. Влада України та західних держав звинувачує російських військових у розправах над жителями. Правоохоронні органи України розслідують численні факти убивств, зґвалтувань та мародерства під час окупації. Росія усі звинувачення відкидає, заявляючи про фейки.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
70-літня жителька Бучі Надія Трубчанінова біля тіла 48-річного сина Вадима, вбитого солдатами російської армії 30 березня.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
45-річний Анатолій Морикін під час поховання своєї матері - 82-річної Валентини Морикіної, яка померла під час окупації Бучі у будинку для літніх людей через погані умови й неможливість належного догляду.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Родичі ховають 37-річного Андрія Матвійчука, який служив у територіальній обороні. Його викрали російські солдати у Бучі, закатували та убили.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Такими зараз є вулиці у Бучі. До російського воєнного вторгнення та тимчасової окупації тут під Києвом мешкало близько 35 тисяч людей. За даними місцевої влади, крім об'єктів критичної інфраструктури у місті зруйновані та не підлягають відновленню близько 20 відсотків багатоповерхових будівель. Також згоріли близько 150 приватних житлових будинків.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Село Гавронщина біля селища Макарів Київської області. 14 березня російські військові розстріляли тут приватний автомобіль, у якому перебувало четверо дорослих та одна дитина. Місцеві жителі поховали убитих біля свого будинку. Тіла ексгумували 10 квітня.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У селі Бузова на Київщині 10 квітня виявлено братську могилу з тілами десятків цивільних осіб. Поховання знайшли поблизу автозаправної станції. Село було окуповане російськими підрозділами 28 лютого.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Ще одна фотографія з Бузової. Матері щойно повідомили про знайдене тіло сина. Як поінформувала місцева влада, тіла виявили також поруч на дорозі приблизно у десяти автомобілях зі слідами обстрілів.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У селищі міського типу Бородянка під Києвом розбирають завали, під якими виявляють тіла загиблих. Селище російські військові зруйнували майже повністю. До війни тут мешкали близько 13 тисяч людей.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Для учасників пошукових робіт у Бородянці встановлять модульні будинки. Роботи триватимуть ще довго. За даними ДСНС станом на вечір 11 квітня, від початку пошукових робіт під завалами знайшли 19 тіл.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Від початку повномасштабної війни Росії проти України станом на ніч 11 квітня ООН підтверджує загибель 1892 мирних жителів. Про це повідомила пресслужба Управління верховного комісара з прав людини. Реальні цифри - вищі. Напередодні мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що лише у цьому місті, яке перебуває в облозі, за час війни загинули понад 10 тисяч мирних жителів.