У Німеччині можуть судити росіян за воєнні злочини в Україні - глава мін'юсту ФРН

В інтерв'ю DW міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн (Marco Buschmann) розповів про можливості кримінального переслідування осіб, які вчинили воєнні злочини в Україні, вилучення майна у російських олігархів, а також висловив свою думку про ідею створити аналог Нюрнберзького трибуналу для розслідування злочинів, скоєних у ході війни Росії проти України.

DW: У Маріуполі, Ірпені, Бучі та багатьох інших містах України російські військові, ймовірно, скоїли масу воєнних злочинів. Що може зробити Німеччина, щоб не дозволити злочинцям уникнути покарання?

Марко Бушманн: Німеччина відкрила так зване "структурне" розслідування. Ми можемо розслідувати воєнні злочини, скоєні за кордоном, у тому числі іноземцями проти іноземних громадян, оскільки ми діємо за принципом міжнародного права відповідно до німецьких законів. Це, зокрема, і частина нашої історичної відповідальності. Раніше ми в Німеччині успішно притягли до суду воєнних злочинців із Сирії. Для цього ми повинні мати докази злочину. Попереднє розслідування було розпочато для того, щоб зібрати та систематизувати докази, які згодом можна використовувати під час процесу, якщо злочинця буде заарештовано. Крім того, ми ділимося зібраними доказами з іншими слідчими органами, наприклад, Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі, який розпочав власне розслідування.

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Віднедавна працює спільна команда слідчих у Гаазі, зусилля якої координує Європейське агентство з питань юстиції (Євроюст). Чого Ви очікуєте від неї?

Це добрий знак, що розслідування проводиться спільно і що там збиратимуть докази. Євроюст отримав нове завдання - координувати зусилля слідчих органів у країнах ЄС (у розслідуванні воєнних злочинів, вчинених у ході війни в Україні. - Ред.), що дозволить ефективно обмінюватися інформацією між ними. Я думаю, це хороший внесок у те, щоб воєнні злочинці не уникнули покарання.

У зв'язку з воєнними злочинами в Україні зараз лунають пропозиції створити аналог Нюрнберзького трибуналу, який судив нацистів після Другої світової війни. Чи можете Ви собі уявити щось подібне в майбутньому?

Ніколи не слід виключати будь-що на віки. Проте, я думаю, що Міжнародний кримінальний суд є солідним інститутом, який може провести кримінальне розслідування, що отримає міжнародне визнання. Тому я вважаю, що ми повинні всіма силами підтримувати й допомагати МКС.

Що має статися, щоб перед судом постали реальні люди? Наприклад, і президент Росії Володимир Путін?

Виходячи з німецької перспективи, ми не можемо віддати під суд Володимира Путіна, принаймні поки він є президентом РФ. Однак не варто забувати, що в цьому ланцюжку - тих, хто віддає накази й виконує їх, - безліч людей. Про деяких командирів ми знаємо те, що вони вкрай жорстко ведуть війну, імовірно, винні у великій кількості воєнних злочинів. І якщо нам вдасться затримати таку людину, коли вона, наприклад, опиниться в Європі, і ми матимемо докази її провини, ми притягнемо її до суду.

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А що відбувається з тими, хто підтримує Путіна, з російськими олігархами? Наприклад, говорять про експропріацію їхньої власності. Таке можливо у Німеччині?

Спочатку хотілося б відзначити, що ми не можемо забирати майно в людини тільки тому, що вона заможна і родом з Росії. Ми є правовою державою, у нас є основні права, гарантія недоторканності приватної власності. Але якщо ми можемо довести, що людина скоїла злочин, несе частину відповідальності за нелегальну загарбницьку війну, можливо, зробила свій внесок у те, що було скоєно воєнні злочини, то німецьке кримінальне право дає можливість скористатися інструментом вилучення майна. І якщо ми довели провину цієї людини у судовому процесі, проведеному відповідно до принципів правової держави, то ми можемо конфіскувати її майно.

Проте для мене дуже важливо, щоб ми у цьому конфлікті зберегли нашу ідентичність - правової держави. Тому і зі злочинцями, і з іншими людьми, які вчинили погані вчинки, мають поводитися відповідно до норм правої держави. Інакше ми втратимо частину самих себе. У результаті Путін доб'ється часткової перемоги, якщо ліберальні демократії перестануть поводитися, як правові держави.