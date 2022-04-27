США розглядають питання визнання Росіє державою-спонсором тероризму

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 27 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями четверга, 28 квітня (час київський).

++06.03++

Державний секретар США Ентоні Блінкен сподівається, що американське посольство зможе повернутися до Києва через декілька тижнів. Про це він сказав на комітетському засіданні Сенату (верхньої палати Конгресу) США, присвяченому бюджету Держдепартаменту. За його словами, Сполучені Штати хотіли би повернути посольство до української столиці "якомога швидше, але і якомога безпечніше". "Ми дуже серйозно ставимось до цього процесу. Але, думаю, все складеться протягом наступних кількох тижнів", - сказав він.

++05.49++

США розглядають можливість скасування мита на сталь, що імпортується з України, повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на джерела.

Водночас видання зазначає, що такий крок - радше символічний, адже частка імпорту сталі з України в США настільки мала, що скасування мит не поставить під загрозу прибуток американських виробників.

Читайте також: Єврокомісія пропонує на рік скасувати мита на товари з України

++05.22++

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс вважає, що західні союзники повинні "подвоїти" підтримку України та надати Києву важке озброєння, яке йому необхідне, "щоби витіснити Росію з усієї території країни". За її словами, міжнародна архітектура, покликана гарантувати мир, підвела Україну. "Ми повинні перезавантажити та переробити наш підхід", - цитує її британське видання Sky News.

Напередодні британське міністерство оборони повідомило, що Лондон передав Україні понад 5 тисяч протитанкових ракет разом із 1,4 тисячами боєприпасів, 4,5 тонни вибухівки та п’ять систем протиповітряної оборони.

++04.49++

Речник американського міністерства оборони Джон Кірбі повідомив на брифінгу, що більше половини з 90 гаубиць, які США передають Україні, вже доставлені в країну, а 50 українських військових пройшли навчання в Сполучених Штатах. Ще одна група з 50 військовослужбовців Збройних сил України ще проходять навчання. Також Пентагон оприлюднив у Twitter фото процесу транспортування озброєння.

++04.23++

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто підтвердив, що його країна використовуватиме схему, встановлену російським урядом, оплати за нафту і газ із РФ. У коментарі виданню CNN він заявив, що Угорщина імпортує 85 відсотків газу і 65 - нафти з Росії, а альтернативних джерел чи маршрутів, які дозволять припинити імпорт російської енергії в найближчі кілька років, немає. За російською схемою, встановленою після запровадження санкцій за війну в Україні імпортери повинні відкрити в "Газпромбанку" два рахунки і виплачувати у валюті валюті (доларах чи євро), а потім конвертувати кошти на рахунок у рублях.

Напередодні, у відеозверненні за підсумком 63-дня війни, президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення РФ обірвати постачання газу в Польщу та Болгарію - це "черговий аргумент на користь того, що ніхто у Європі не може сподіватися на збереження будь-якої нормальної економічної співпраці з Росією".

Читайте також: "Не міг більше бути в Росії": віцепрезидент "Газпромбанку" виїхав в Україну

Депутати Канади одноголосно вирішили називати дії РФ в Україні геноцидом

++04.02++

Депутати Палати громад (нижньої палати парламенту) Канади 27 квітня одноголосно проголосували за те, щоби називати дії Росії в Україні геноцидом, повідомляє агенція Reuters.

Слідчий МКС у Бучі на Київщині

Вони мотивували тим, що "є достатні докази системних і масових воєнних злочинів проти людяності" з боку РФ: вбивства мирного населення України, осквернення трупів, примусового вивезення українських дітей, катувань і зґвалтувань.

Як зауважують місцеві ЗМІ, не йдеться про офіційне визнання дій РФ геноцидом відповідно до міжнародного права чи зобов'язання уряду Канади до цього.

++03.46++

Пізно ввечері 27 квітня в окупованому Херсоні прогриміли вибухи, повідомляє "Українська правда" з посиланням на очевидців. За даними видання, вибухів було так багато, що місцеві жителі не змогли підрахувати їх кількість, а згодом почалася пожежа. Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що Збройні сили України нанеси удар поряд із міським телецентром, після чого перестало працювати російське телебачення.

++03.30++

Німеччина планує інвестувати додаткові 20 мільйонів євро в культурну та медіа-допомогу Україні. Як повідомляє Spiegel, таку суму мають виділити з бюджету на поточний рік задля допомоги в захисті українських культурних об'єктів і в пом’якшенні наслідків війни в Україні.

++03.11++

Польські ЗМІ повідомляють про можливе продовження вдвічі строку виплат біженцям з України - з 60 до 120 днів. Рішення схвалив польський Сейм (нижня палата парламенту). Для набуття чинності його має підтримати Сенат (верхня палата) і підписати президент Анджей Дуда. Спеціальна допомога українським біженцям надається на житло та харчування в розмірі близько 8,5 євро на день.

Тим часом у коментарі німецькому Bild польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща попросила в Європейського Союзу додаткового фінансування для розміщення мільйонів біженців з України. За його словами, Польщі потрібні гроші, щоби фінансувати ці зусилля, але поки що ЄС "не заплатив ні цента" за турботу про біженців.

Конгрес США зробив крок до передачі Україні заморожених активів РФ

++02.54++

Палата представників (нижня палата Конгресу США) переважною більшістю голосів ухвалила 27 квітня законопроєкт, який закликає президента Джо Байдена передати заморожені в рамках санкцій активи російських олігархів Україні в якості військової та гуманітарної допомоги. Про це повідомляє The New York Times.

Для набуття чинності документ має підтримати Сенат (верхня палата Конгресу) і підписати Байден. Видання називає законопроєкт "переважно символічним", адже він не має зобов'язуючої сили, але зазначає, що він відображає бажання обох партій, щоби Байден "зайняв більш агресивну позицію".

++02.29++

Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України заявляє, що Росія готує "пропагандистський престур" у Маріуполь для лояльних ЗМІ на четвер, 28 квітня.

"У програмі заходу - "альтернативні факти" щодо оборони Маріуполя. Підготовлені "свідки" розкажуть, що начебто українські захисники самі розбомбили місто та знищили місцевих жителів. На підтвердження цієї версії в якості "очевидців" буде представлено підготовлених провокаторів, які розповідатимуть про міфічні "масові вбивства мирних мешканців українськими військовими". Ця акція є органічним продовженням російської політики створення фейків, що мають виправдати путінських карателів та перекласти провину за їхні злочини на самих українців. Колишні "візитки Яроша" і "розіп'яті хлопчики" перетворюються на "самознищені" Бучу і Маріуполь", - йдеться у повідомленні ГУР.

Читайте також: "Живемо одним днем". Історії жителів Донбасу, яким довелось двічі тікати від війни

++02.09++

Війська РФ обстрілювали Харківщину протягом 27 квітня з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів. Унаслідок обстрілів у Харкові загинула одна людина, троє цивільних отримали поранення, з яких двоє перебувають у важкому стані. В області поранені троє мирних жителів, у тому числі підліток 14 років. "Це не армія, а цинічні боягузи, які воюють з дітьми", - написав голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що 27 квітня росіяни вбили в Мар'їнці мирного жителя, ще вісім осіб отримали поранення внаслідок обстрілів.

++01.51++

Американська косметична компанія Coty, яка володіє брендами Max Factor, Calvin Klein, Davidoff та іншими, оголосила про вихід з російського ринку. За даними компанії, на РФ у 2021 році припадало три відсотки обсягу її продажів.

++01.37++

Франція заморозила право власності на три вілли російських олігархів. За інформацією телеканалу bfmtv, йдеться про майно Олега Дерипаски, Мусі Бажаєва та Кирила Шамалова, який був одружений з дочкою президента РФ Володимира Путіна Катериною Тихоновою.

++01.23++

Росію відсторонили від участі у Всесвітній туристичній організації.

Як повідомляється на сайті організації, "за" проголосували більше необхідної кількості членів - двох третіх. РФ відмовилась виступити в захист своєї позиції та сама оголосила про вихід з організації. Як зауважує ВТО, рішення про виключення набуло чинності негайно, тоді як у разі добровільного виходу країна мала би рік з часу офіційного повідомлення про це.

"Єдиним напрямком подорожі для російських військових злочинців має бути Гаага. Ізоляція Росії буде поглиблюватися з кожним днем її війни проти України", - прокоментував рішення організації український міністр закордонних справ Кулеба у Twitter.

++01.12++

Канада запровадила санкції до 203 осіб із самопроголошених псевдоутворень "ДНР" і "ЛНР". Координація подальших дій з міжнародними партнерами та притягнення до відповідальності президента РФ Володимира Путіна "і його спільників за цю безглузду війну" в Україні продовжиться, заявили 27 квітня у міністерстві закордонних справ країни.

США розширили обмін розвідданими з Україною - ЗМІ

++00.51++

США зняли низку обмежень щодо передачі Україні розвідувальних даних, повідомляє Bloomberg із посиланням на проінформовані джерела.

Читайте також: Розвідка: Росія планує в себе теракти для звинувачення України

Нарада на чолі з Зеленським про післявоєнну відбудову

++00.38++

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів учасникам першого за час війни засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, що збитки, завдані інфраструктурі, становлять майже 90 мільярдів доларів. Насамперед ідеться про залізничну, дорожню та мостову інфраструктуру. За його словами, амбітна мета влади - відбудувати інфраструктуру за один-два роки.

Тим часом очільник гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба повідомив у відеозверненні, що відновити всю пошкоджену мостову інфраструктуру в Київській області планують до кінця травня. Йдеться про побудову тимчасових мостів або понтонних переправ.

++00.26++

Заступник керівника Офісу президента України, виконавчий секретар президії Конгресу місцевих та регіональних влад Кирило Тимошенко розповів на першому за час війни засіданні, що на сьогодні держава має надати майже 600 тисяч квартир для забезпечення переселенців житлом. Зважаючи на масштаб потреб, влада обрала підхід будівництва з нуля, а також викупу готових квартир у забудовників, повідомив він.

++00.15++

Президент України Володимир Зеленський ввечері 27 квітня провів перше за час війни засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у форматі відеоконференції. Його присвятили підготовці до відбудови міст, громад та інфраструктури, що були зруйновані російськими військами. "Зруйновано або пошкоджено понад 32 мільйони квадратних метрів житлової площі, понад 1500 освітніх об'єктів, понад 350 об'єктів медичної сфери. Колосальних збитків зазнали економічні суб'єкти - знищено сотні підприємств. Знищено або пошкоджено близько 2,5 тисяч кілометрів доріг і майже 300 мостів", - повідомив глава держави.

Єврокомісія підтримує залучення міст і регіонів ЄС до відновлення України

++00.01++

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) підтримала пропозицію українського президента Володимира Зеленського щодо залучення міст і регіонів Європейського Союзу до відновлення України. "Ми повинні мобілізувати всі наші наявні ресурси для відбудови України. Тому я щиро підтримую пропозицію президента Зеленського залучити через партнерство міста та регіони Євросоюзу до цих зусиль з відбудови", - йдеться в її заяві, опублікованій ввечері 27 квітня на сайті Єврокомісії.

Читайте також: Збитки економіки України від війни перевищили 500 мільярдів доларів