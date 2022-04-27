У МЗС ФРН розкрили деталі постачання озброєнь Україні

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за першу половину середи, 27 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини середи, 27 квітня (час київський).

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Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер, після пропозиції Єврокомісії на рік призупинити дію імпортного мита на український експорт до ЄС, запропонував піти далі і скасувати його назавжди. "Рішуче вітаємо та підтримуємо сьогоднішню пропозицію Валдіса Домбровскіса знизити мита на імпорт з України в ЄС до нуля терміном на один рік. Це теж один із елементів плану Словаччини для України, яким я поділився на саміті у Версалі. Тільки не на рік, а назавжди", - написав Хегер у Twitter у середу.

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Міністр оборони України Олексій Резніков констатує, що нині відбувається перехід української армії на західні калібри і техніку, тобто відбувається де-факто інтеграція України до НАТО. Коментуючи зустріч міністрів оборони понад 40 країн світу, присвячену питанню допомоги Україні у протистоянні російській агресії, яка відбулася на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині, Резніков наголосив, що під час неї "відбулись тектонічні зрушення на рівні філософії".

"Ще восени 2021 року під час призначення на посаду міністра оборони я акцентував, що вважаю одним з пріоритетів своєї робити інтеграцію України до НАТО де-факто. Тривалий час ми переконували партнерів в тому, що в якості підтримки доцільно надавати Україні зброю західного виробництва, яка відповідає стандартам НАТО. Перехід на західні калібри і техніку - це стратегічне рішення, яке нарешті прийнято", - написав Резніков у Facebook у середу. Зокрема, за його словами, Україна вже отримує артилерію калібру 155-мм, що поступово забезпечить повну взаємосумісність української армії з арміями країн НАТО і "стане значним посиленням східного флангу Альянсу". "Не буду приховувати - ще три місяці тому це завдання вважалося майже неможливим", - написав глава МО України.

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Фракція опозиційних консервативних партій ХДС/ХСС у німецькому парламенті підтримали пропозицію коаліційних фракцій - соціал-демократів, Зелених і вільних демократів - щодо постачання важкого озброєння Україні. У нинішній ситуації необхідні об'єднані зусилля як влади, так і опозиції, заявили в ХДС/ХСС. Цю пропозицію про зброю винесуть на обговорення і голосування у Бундестазі у четвер, 28 квітня. 26 квітня німецька міністерка оборони Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) заявила, що Німеччина має намір надати Україні зенітні самохідні установки "Гепард".

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув із візитом в Україну після відвідування Москви. "Ми продовжимо нашу роботу щодо розширення гуманітарної допомоги та забезпечення евакуації мирних жителів із зон конфлікту. Чим швидше завершиться ця війна, тим краще - для України, Росії та світу", - написав генсек у Twitter.

++19.27++

Швейцарія слідом за аналогічним рішенням ЄС запроваджує заборону на імпорт вугілля з Росії. Також забороняється імпорт інших товарів, які є важливим джерелом доходу для Росії (лісоматеріали, цемент, морепродукти, ікра), наголошується в пресрелізі Федеральної ради Швейцарії, оприлюдненому у середу. Також Берн заборонить експорт до Росії товарів, які допомагають посилювати російський промисловий потенціал - наприклад, промислових роботів та певних хімічних продуктів.

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Росія оголосила про видворення з країни вісьмох дипломатичних співробітників посольства Японії в Москві. Представнику японського посольства у МЗС РФ було заявлено про ворожий курс уряду в Токіо, повідомили в російському міністерстві. Також у цей день МЗС Росії оголосило персонами нон грата трьох норвезьких дипломатів, мотивувавши це рішення недружньою політикою Норвегії щодо РФ. Раніше і Японія, і Норвегія вислали з країн аналогічну кількість російських дипломатів.

++18.20++

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) розкрила деталі постачання озброєнь Україні. Відповідаючи на запитання депутатів Бундестагу у середу, вона вказала, що Берлін уже поставив ЗСУ кілька тисяч ручних протитанкових гранатометів, переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, десятки мільйонів боєприпасів, кулемети, протитанкові міни, гранати та вибухівку. Крім того, федеральний уряд організував постачання через оборонні концерни озброєнь, надлишки яких у німецького Бундесверу було вичерпано. Йдеться про протитанкові міни і, особливо, про артилерійські боєприпаси, повідомила Бербок. Глава МЗС ФРН також зазначила, що рішення про постачання Україні важкої бронетехніки, про яке стало відомо напередодні, не було поспішним, його було підготовлено та тісно скоординовано із союзниками.

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++17.53++

Міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) не виключив припинення постачання російського газу до Німеччини після аналогічних заходів РФ щодо Польщі та Болгарії. Він ставиться до ситуації дуже серйозно, заявив політик від партії "Союз 90/Зелені". За його словами, наразі постачання здійснюються відповідно до контрактів. Як відомо, раніше Німеччина відмовилася платити за російський газ у рублях, як того вимагає Росія.

++17.29++

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав "абсолютно природним" процесом вибухи на складах та паливних базах у російських регіонах поблизу кордону з Україною. "Якщо ви (росіяни) вирішили масово атакувати іншу країну, масово вбивати там усіх підряд, масово давити танками мирних людей, а для забезпечення вбивств використовуєте склади у своїх областях, то рано чи пізно борги доведеться повертати. За такої інтенсивності та обсягу російського військового вторгнення в Україну відсидітися не вийде", - написав він у Telegram. За словами Подоляка, Бєлгородська, Воронезька та Курська області Росії теж "починають активно вивчати таке поняття, як "демілітаризація"

++16.58++

Австрія повертає посольство до Києва після його евакуації через російське вторгнення. "Ми єдині з народом України, який став жертвою безпрецедентної військової агресії з боку Росії. Як важливий знак нашої непохитної солідарності з Україною співробітники нашого посольства повернулися до Києва минулого тижня", - повідомляється у Twitter МЗС Австрії у середу. Аналогічні рішення раніше ухвалила влада багатьох європейських країн.

++16.30++

Президент РФ Володимир Путін пригрозив ударом у разі втручання третіх країн у війну Росії проти України. Зустрічні удари Росії на "неприйнятні загрози стратегічного характеру" у її війні на території України "будуть блискавичними, швидкими", заявив він на зустрічі з членами Ради законодавців. Він зазначив, що Москва має для цього "всі інструменти" і зазначив, що "всі рішення щодо цього ухвалені".

++16.01++

В Україні зареєстрували представництво компанії SpaceX - Starlink Ukraine. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

У перші дні війни український міністр звернувся до американського бізнесмена Ілона Маска з проханням надати Україні його супутники Starlink, і вони прибули в Україну вже за тиждень. Наразі понад 10 тисяч станцій допомагають ЗСУ, медичним закладам, інфраструктурним об'єктам та громадам після окупації залишатися на зв'язку.

++15.27++

Європейська комісія пропонує скасувати на рік імпортні мита на весь український експорт до ЄС. Так Брюссель хоче підтримати українську економіку. "Це значно полегшить експорт українських промислових та сільськогосподарських товарів до ЄС. Ми продовжуємо підтримувати Україну в ці важкі часи", - заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Тепер цю пропозицію мають розглянути Європарламент і Рада ЄС.

++16.08++

Чотири європейські клієнти російського газового монополіста "Газпром" вже оплатили поставки газу у рублях, повідомляє у середу агентство Bloomberg з посиланням на джерело, близьке до "Газпрому". Після призупинення поставок Польщі та Болгарії у середу, навіть у разі, якщо інші покупці газу відмовляться оплачувати його у рублях, нові відключення європейських клієнтів від газу навряд чи відбудуться раніше другої половини травня, додало джерело. За його словами, десять європейських компаній вже відкрили рахунки у "Газпромбанку", необхідні для оплати газу за новою схемою, на якій наполягає РФ.

++15.29++

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти у середу обстріляли лікарню у Сєвєродонецьку, внаслідок обстрілу загинула жінка. Чиновник у дописі в Telegram поінформував, що на Луганщині залишилося лише дві лікарні, які функціонують - у Сєвєродонецьку та Лисичанську. За словами Гайдая, окупанти свідомо і цілеспрямовано обстрілювали лікарню, прагнучи "добити поранених та вбити тих, хто допомагає місцевим виживати - лікарів". Будівля лікарні внаслідок обстрілу зазнала істотних руйнувань. До публікації Гайдай прикріпив двохвилинне відео, на якому видно значні руйнування, яких зазнала лікарня.

++15.06++

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав запрошення взяти участь у наступному саміті Великої двадцятки (G20), що має відбутися у листопаді в Індонезії на острові Балі. "Дякую за запрошення на саміт G-20", - написав Зеленський у середу у Twitter за підсумками телефонної розмови з президентом Індонезії Джоко Відодо. Український президент подякував Відодо за підтримку суверенітету й територіальній цілісності України, зокрема, "за чітку позицію в ООН". "Було обговорено питання продовольчої безпеки", - написав також він.

++14:50++

У Кремлі заявили, що не розглядають можливість обміну депутата Верховної Ради, представника забороненої в Україні на час війни партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука на українських військових у Маріуполі. Про це повідомив речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на запитання журналістів.

++14:30++

Назву Южно-Української АЕС змінено на Південноукраїнську відповідним наказом, повідомила НАЕК "Енергоатом". "Южно-Українська атомна електростанція відтепер - Південноукраїнська! Наказ про її перейменування керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін підписав "з метою приведення найменування ВП "Южно-Українська АЕС" у відповідність до вимог стандартів державної мови та правил українського правопису", - йдеться в повідомленні "Енергоатому" в телеграм-каналі. "Назву міста-супутника станції Южноукраїнськ поки що не змінено, але це лише питання часу і триваліших процедур", - пояснили в компанії.





++14:16++

Час зустрічі президентів України та РФ, а також її контекст наразі не визначені, йдеться у коментарі радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, переданому агентству "Інтерфакс-Україна". Коментуючи інформацію турецької сторони про можливу невдовзі зустріч президентів України та РФ, Подоляк написав: "Безумовно, Туреччина, розуміючи, які руйнівні наслідки для чорноморського регіону має війна, розв'язана РФ, намагається прискорити вирішення конфлікту. Проте час зустрічі президентів двох країн та контекст зустрічі поки що не визначені". Щойно конкретика з'явиться, зробимо спеціальне повідомлення, зазначив Подоляк.

++13:50++

Влада Австрії спростувала поширену ЗМІ РФ інформацію про сплату за газ у російських рублях, назвавши її фейком. "OMV (австрійська енергетична компанія. - Ред.), зрозуміло, як і раніше платитиме за постачання газу з Росії в євро", - написав у Twitter канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer), коментуючи відповідне повідомлення, поширене російськими ЗМІ, закликавши "не поширювати фейки російської пропаганди". Він наголосив, що Відень суворо дотримується спільно ухвалених санкцій ЄС.

++13:30++

Російські війська продовжують здійснювати артилерійські, мінометні удари по житлових районах Харкова та області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, у Харкові цієї ночі було кілька влучань у житлові будинки Київського району, зокрема в 9-поверхівку, протягом доби влучали в будівлі Салтівки, Північної Салтівки, Олексіївки, тривали обстріли у Золочеві, Дергачах, Чугуєві. Загалом за добу у Харкові та районах області 15 поранених, 3 загиблих, йдеться у повідомленні.

++13:15++

Хімічний концерн BASF згорне майже весь бізнес на території Росії та Білорусі до початку липня. Виняток становлять тільки сегменти, необхідні для виробництва продуктів харчування, оскільки війна пов"язана з ризиком глобальної продовольчої кризи, поширили заяву в офісі концерну в Людвігсгафені. " Це рішення було ухвалене з огляду на останні події в цій війні і у сфері міжнародного права, включно з п"ятим пакетом санкцій ЄС", - зазначається у заяві.

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