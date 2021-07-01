Верховна Рада перейменувала селище Новгородське на Нью-Йорк

Верховна Рада України підтримала повернення історичної назви селищу міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області. Постанову про перейменування селища підтримав 301 народний депутат на пленарному засіданні ВР у четвер, 1 липня. Тепер селище називатиметься так, як називалося до 1951 року, - Нью-Йорк.

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Повернення історичної назви селищу ініціювали його мешканці. Український інститут національної пам'яті зазначив у пояснювальній записці до постанови, що повернення історичної назви "Нью-Йорк" ґрунтується на статті 5 Закону "Про географічні назви", згідно з якою перейменування географічних об'єктів здійснюється, зокрема, в разі "необхідності повернення окремим географічним об'єктам їхніх історичних назв".

Інститут національної пам'яті також зазначив, що перейменування селища Нью-Йорк на Новгородське у 1951 році було продиктоване політико-ідеологічними міркуваннями тодішньої Комуністичної партії, повідомляє інформагенція "Українські новини".