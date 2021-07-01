 Верховна Рада перейменувала селище Новгородське на Нью-Йорк | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2021

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Верховна Рада перейменувала селище Новгородське на Нью-Йорк

Український парламент повернув селищу в Донецькій області історичну назву. Новгородське називалося Нью-Йорком до 1951 року.

Нью-Йорк, історична назва селища Новогородське

Нью-Йорк - історична назва селища Новогородське

Верховна Рада України підтримала повернення історичної назви селищу міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області. Постанову про перейменування селища підтримав 301 народний депутат на пленарному засіданні ВР у четвер, 1 липня. Тепер селище називатиметься так, як називалося до 1951 року, - Нью-Йорк.

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Повернення історичної назви селищу ініціювали його мешканці. Український інститут національної пам'яті зазначив у пояснювальній записці до постанови, що повернення історичної назви "Нью-Йорк" ґрунтується на статті 5 Закону "Про географічні назви", згідно з якою перейменування географічних об'єктів здійснюється, зокрема, в разі "необхідності повернення окремим географічним об'єктам їхніх історичних назв".

Інститут національної пам'яті також зазначив, що перейменування селища Нью-Йорк на Новгородське у 1951 році було продиктоване політико-ідеологічними міркуваннями тодішньої Комуністичної партії, повідомляє інформагенція "Українські новини".

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