Нью-Йорк на Донбасі: навіщо прифронтовому селищу американська назва?

"Можете уявити собі заголовки газет, якби обстріляли Нью-Йорк? Тут би миттю було НАТО і війна б закінчилась", - жартувала секретарка селищної ради Новгородського Тетяна Красько у відповідь на запитання кореспондента DW, навіщо прифронтовому містечку американська назва. Це було понад два роки тому, коли журналісти приїжджали у Новгородське переважно через чергові загострення на фронті, а про плани повернути селищу історичну назву в Україні мало хто знав.

Насправді ж, розповідає Тетяна Красько, ця ідея з'явилась ще у 2016 році - після ухвалення закону про декомунізацію. Утім, нейтральна радянська назва селища під декомунізацію не підпадала і процес дещо затягнувся. Крапку в ньому не поставлено і досі. Хоча повернення селищу історичного імені підтримала громада, а на початку лютого - парламентський комітет з питань організації державної влади, останнє слово - за депутатами Верховної Ради.

У Новгородському на Донбасі - краєвид не зовсім "нью-йоркський"

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При цьому Тетяна Красько наголошує: йдеться не просто про перейменування, а саме про повернення селищу історичної назви. Адже Нью-Йорком промислове донбаське містечко називалось аж до 1951 року. "Нью-Йорк, Сталінська область" - досі можна побачити в документах літніх мешканців селища.

Смт Новгородське хоче повернути собі історичну назву - Нью-Йорк

Чому Нью-Йорк?

Попри американську назву, заснували Нью-Йорк зовсім не вихідці із США. Останнім часом поширення набула версія, нібито селище у 1892 році заснували німецькі колоністи - прихильники протестантського руху менонітів, які оселилися в Україні у 18-му столітті на запрошення Катерини ІІ. А Нью-Йорком поселення назвали через те, що дружина одного із засновників була родом з Америки і сумувала за батьківщиною. За іншим переказом - німці сподівались, що селище розвиватиметься так само динамічно, як його заокеанський тезка.

"Нью-Йорк" - найпопулярніший бренд у Новогородському

Насправді ж, все дещо складніше, каже Вікторія Шору, яка досліджує походження селища і адмініструє Facebook-сторінку "Український Нью-Йорк: Історія". За її словами, на місці сучасного Новгородського вже наприкінці 18-го століття існувало невеличке село Олександрівське, яке належало поміщикам Фурсовим. У джерелах середини 19-го століття Олександрівське згадується вже як "сільце Нью-Йорк". Чому поміщики, яким воно належало, вподобали екзотичну назву - достеменно невідомо. "Один із Фурсових займався суднобудуванням та, можливо, сам побував в Америці і вона його вразила, - каже Вікторія Шору. - А можливо, просто тому, що їм так було цікавіше".

Наприкінці 19-го століття земля села перейшла у власність інших поміщиків, каже дослідниця, а ті, своєю чергою, продали її німецьким колоністам з півдня України. Працьовиті німці-протестанти побудували декілька парових млинів за останнім словом тогочасної техніки та розвивали виробництво цегли і сільськогосподарських машин. У Нью-Йорку були школи та книжковий магазин, працювали банк, готель та поштамт із телефонною станцією, розповідає Вікторія Шору.

Cекретарка селищної ради Новгородського Тетяна Красько

Утім, після революції 1917 року багато німців поїхали з Нью-Йорка, а тих з них, хто залишився, після початку Другої Світової радянська влада депортувала в Середню Азію - як "неблагонадійних". Коли почалася "холодна війна", селище позбавили і "ворожої" назви: у 1951 році Верховна Рада УРСР перейменувала Нью-Йорк на Новгородське.

Нью-Йорк чекає на туристів

"Перейменування буде відновленням історичної справедливості, - каже секретарка селищної ради Новгородського Тетяна Красько. - Адже Артемівськ також знову став Бахмутом, а Жданов - Маріуполем". Утім, від того, що депутати Верховної Ради повернуть СМТ оригінальну назву, відібрану комуністичними попередниками, місцеві активісти і представники самоврядування очікують і практичну користь для свого селища. Вони сподіваються, що у Нью-Йорк приїжджатимуть туристи. Адже, хоча німецької громади в Новгородському вже немає, а ті нащадки менонітів, які досі тут живуть, забули мову і культуру пращурів, про німецьке минуле тут досі нагадують нетипові для Донбасу історичні будівлі та надгробки з написами німецькою на цвинтарі.

Надгробки з написами німецькою на цвинтарі у Новгородському

З архітектурних цікавинок міста - паровий млин Петера Діка та побудований у 1910 році магазин Аарона Тіссена. Будівлю крамниці, яка тривалий час була на межі руйнування, громада декілька років тому викупила і відремонтувала - допомогли гранти міжнародних організацій. Навесні у колишньому магазині має запрацювати "Історико-культурний центр "Український Нью-Йорк". Цей центр, який місцеві мешканці називають "хабом", буде чимось на кшталт краєзнавчого музею і водночас місцем зустрічі для громадських ініціатив. Назву "Нью-Йорк" у Новгородському мають також автозаправка на в'їзді в селище і піцерія - екзотична назва вже нині, ще до офіційного перейменування, додає трошки барв у будні депресивного донбаського містечка.

Нью-Йорк під вогнем "ДНР"

Нині у Новгородському живе 12 тисяч осіб. Тут є фенольний завод, на якому працюють близько 600 мешканців, три школи та інтернат для дітей з особливими освітніми потребами. Серед проблем - безробіття, жахливі дороги, транспортна ізольованість та перебої з водопостачанням. Влітку 2019 року мешканці СМТ місяцями виживали без води, а селище опинилося на межі гуманітарної катастрофи.

Утім, крім проблем, є і досягнення, розповідає Тетяна Красько. Останніми роками за підтримки міжнародних організацій у селищі обладнали станцію поліції, на вулицях встановили камери відеоспостереження та освітлення на сонячних батареях, створили "Великий будинок поколінь" - клуб для дітей та новгородців похилого віку.

Історико-культурний центр "Український Нью-Йорк"

Щоправда, проти головної проблеми донбаського Нью-Йорка - війни - міжнародні організації безсилі. Лінія фронту проходить майже одразу за селищем, а з позицій української армії неподалік від Новгородського навіть без бінокля видно околиці окупованої Горлівки. І хоча самим новгородцям пощастило уникнути окупації, вони сповна відчули на собі жахи війни. За словами Тетяни Красько, близько 100 будинків у селищі було пошкоджено обстрілами, а п'ять мешканців загинули, останній - влітку 2017 року.

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І хоча нині на фронті затишшя, місцеві мешканці бояться, що бойові дії можуть відновитися. Тетяна Красько сподівається, що після резонансу навколо перейменування на прифронтове містечко і його проблеми звернуть увагу в Україні та за кордоном. Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба жартома вже запропонував зібрати в донбаському Нью-Йорку Генасамблею або Раду безпеки ООН. "Нехай приїжджають, - погоджується Тетяна Красько. - У нашому новому хабі вже все готове для засідання".