США і далі виступають проти ударів їхньою зброєю по РФ

Білий дім відхилив заклики президента України Володимира Зеленського переглянути обмеження щодо можливості використання Києвом зброї, що постачається США, для ударів по території Росії.

"Наразі у нашій політиці немає жодних змін. Ми не заохочуємо і не дозволяємо використання зброї, що постачається Сполученими Штатами, для завдання ударів усередині Росії", - заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу у вівторок, 28 травня.

Макрон висловився за скасування обмежень

Своєю чергою, президент Франції Еммануель Макрон висловився на підтримку того, аби партнери дозволили Україні використовувати західну зброю для ударів по певних об'єктах на території РФ. Як повідомляє агенція dpa, про це він сказав у вівторок після переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

"Ми вважаємо, що ми повинні дозволити їм нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети, і, по суті, військові об'єкти, з яких атакують Україну, - зазначив Макрон. - Ми не повинні допустити ураження інших об’єктів у Росії, звісно, ​​цивільних чи інших військових об’єктів".

За словами президента Франції, Україна де-факто атакується з баз, розташованих у Росії. "Якщо ви кажете їм: "Ви не повинні наближатися до точки, з якої запускають ракети", то ви фактично кажете: "Ми постачаємо вам зброю, але ви не повинні захищатися", - додав він.

Шольц, своєю чергою, наголосив, що використання Україною зброї, наданої США, Францією та Німеччиною, має відбуватися з дотриманням міжнародного права. "Ми повинні це чітко сказати: вона зазнала нападу і може захищатися", - додав він.

Втім, нагадаємо, Німеччина - одна з тих країн, які виступають проти того, аби дозволити Україні завдавати ударів наданою ними зброєю по території Росії, побоюючись, що Москва може витлумачити це так, ніби ці країни чи НАТО стали третьою стороною у війні. Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що наразі не бачить підстав для розширення зони застосування західних озброєнь у війні в Україні.

В ЄС немає єдиної думки

У рамках Євросоюзу нині немає єдиної думки про те, чи припустимо Україні використовувати надані країнами-членами ЄС озброєння для ударів по військових об'єктах на російській території. "Очевидно, що це законна дія згідно з міжнародним правом, якщо вона здійснюється пропорційно, але настільки ж очевидно, що це - рішення кожної окремої держави, яке вона має самостійно ухвалити, взявши на себе відповідальність", - заявив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель.

За його словами, серед країн ЄС є такі, що категорично проти, такі, що від самого початку надавали Києву озброєння без такої умови, і такі, що віднедавна погоджуються зняти з України територіальне обмеження щодо використання озброєнь. Однак скільки таких країн і яка категорія становить більшість, Боррель вважає за краще не говорити.

Нагадаємо, днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні держави повинні переглянути обмеження на використання Україною зброї, яку вони постачають, для ударів по території Росії, оскільки воно заважає здатності Києва захищатися.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала схвально відреагував на заклик генсека НАТО. "Як країна, яка перебуває під атакою, Україна, безумовно, має повне право використовувати всі засоби оборони", - зазначив він, описуючи цю позицію як "просто логічну".

Втім, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила проти цієї ідеї. "Я не знаю, чому Столтенберг так сказав, я думаю, що ми повинні бути дуже обережними", - сказала Мелоні. Однак згодом вона додала: "Я згодна з тим, що НАТО має залишатися твердим, а не подавати сигнал, що поступається".