Боррель: До кінця літа ЄС навчить 60 тисяч військових ЗСУ

У рамках навчальної місії Європейського Союзу EUMAM пройшли навчання 50 тисяч українських військових, а до кінця літа їх має стати вже 60 тисяч. Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель на пресконференції після закінчення засідання міністрів оборони країн Євросоюзу в Брюсселі у вівторок, 28 травня.

Оскільки Україні потрібно мобілізувати більше людей, їй знадобиться більше можливостей для навчання, а ЄС, своєю чергою, готовий розширити свою місію, заявив дипломат. "Зростає консенсус щодо підвищення рівня амбіцій стосовно нашого навчального потенціалу, - сказав Боррель. - Але я не хочу озвучувати нову цифру, поки не буду впевнений, що ми зможемо її досягти". За його словами, тему часткового перенесення навчальної місії в Україну міністри на засіданні теж обговорили, проте чіткої загальноєвропейської позиції з цього питання немає.

Жозеп Боррель Фото: Janis Laizans/REUTERS

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Дискусія про удари західною зброєю по території РФ

Так само у Євросоюзу немає єдиної думки про те, чи припустимо Україні використовувати надані країнами-членами ЄС озброєння для ударів по військових об'єктах на російській території. "Очевидно, що це законна дія згідно з міжнародним правом, якщо вона здійснюється пропорційно, але настільки ж очевидно, що це - рішення кожної окремої держави, яке вона має самостійно ухвалити, взявши на себе відповідальність", - зазначив Боррель. Він повідомив, що серед країн Євросоюзу є такі, що категорично проти, такі, що від самого початку надавали Києву озброєння без такої умови, і такі, що віднедавна погоджуються зняти з України територіальне обмеження щодо використання озброєнь. Однак скільки таких країн і яка категорія становить більшість, Боррель вважав за краще не говорити.

Він констатував, що ситуація, яка склалася, являє собою явну перевагу для Росії, однак підкреслив, що ЄС не диктуватиме своїм членам, знімати територіальне обмеження для України чи ні.

Аналогічну думку висловив перед зустріччю з міністрами в Брюсселі й генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він знову наголосив, що Україна має право на самооборону, що передбачає і ураження цілей за її межами. "Зокрема це актуально зараз, тому що найважчі бої точаться в Харківській області та поблизу українсько-російського кордону. І тому, звісно, українцям буде дуже важко захищатися, якщо вони не зможуть вражати військові цілі по той бік кордону - це можуть бути і ракетні установки, і артилерія, і аеродроми, які використовуються для нападу на Україну", - вказав генсек НАТО. На його думку, настав час країнам, які ввели обмеження на використання Україною озброєнь, переглянути свої рішення.