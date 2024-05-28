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Україна має право бити по РФ західною зброєю - прем'єр Чехії

Дмитро Шварц
28 травня 2024 р.

На думку Петра Фіали, Україна має повне право використовувати всі засоби оборони від агресії РФ.

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Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала
Петр Фіала виступив на підтримку права України бити західною зброєю по території РФФото: Vit Simanek/CTK/picture alliance

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала схвально відреагував на заклик генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по території Росії. Як передає агенція dpa, про це він заявив у вівторок, 28 травня. 

"Як країна, яка перебуває під атакою, Україна, безумовно, має повне право використовувати всі засоби оборони", - зазначив він, описуючи цю позицію як "просто логічну".

Нагадаємо, що низка партнерів України, як-от Німеччина чи США, не надають Україні дозволу застосовувати передану ними зброю для ударів по об'єктах на території РФ, оскільки остерігаються, що це може бути витлумачено Москвою як те, що вони стали прямою стороною війни.

У Празі обговорять військову допомогу Україні

Подальша військова підтримка України стане темою робочої вечері у Празі у вівторок, на яку Фіала запросив представників кількох країн-партнерів НАТО, а також прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Серед тих, чия участь очікується, президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

За словами голови чеського уряду, переговори в Празі будуть зосереджені на усуненні будь-яких перешкод, що залишилися на шляху поставок західного озброєння, а також їхній кращій координації.

 Виступаючи перед зустріччю Фіала підтвердив, що перші боєприпаси з-за меж ЄС, закуплені в рамках ініціативи під керівництвом Чехії, надійдуть в Україну в червні, повідомляє агентство Reuters.

Удари по Росії західною зброєю: чи має право Україна?

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