РФ завдає ударів по Харкову

Пізно ввечері 10 січня на Харківщині оголошена повітряна тривога, влада повідомляє про обстріли з боку РФ. Кілька годин тому у Харкові перебувала глава МЗС ФРН. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини вівторка, 10 січня (час київський).

++22:30++

Російські війська завдають ударів по Харківській області, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Увага мешканці Харкова та області. Перебувайтеу укриттях. Окупанти знову завдають ударів!" - написав Синєгубов у Telegram. Дещо раніше місцеві паблики повідомили про вибух у місті, згодом про другий вибух повідомило "Суспільне. Новини". У регіоні оголошена повітряна тривога.

Даних про те, де зараз перебувають міністри закордонних справ ФРН Анналена Бербок і України Дмитро Кулеба, наразі немеє. За кілька годин до цього вони здійснювали візит до Харкова

++22:15++

Віктор Медведчук Фото: Igor Burdyga/DW

Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна позбавили громадянства України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Він наголосив, що це не останні такі рішення.

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++22:00++

Уряд ФРН додатково виділить Києву 40 мільйонів євро на допомогу в розмінуванні та у фінансуванні послуг супутникового зв'язку Starlink, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

++21:40++

Канада придбає у США і передасть Україні NASAMS

Комплекс ППО NASAMS Фото: Toms Kalnins/EPA-EFE

Оттава придбає комплекс протиповітряної оборони NASAMS у США і передасть на потреби України, повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд. "Сьогодні вранці я розмовляла з міністром оборони України Олексієм Резніковим і почула його безпосередньо: системи ППО є головним пріоритетом України. Ось чому Канада закуповує у США національний удосконалений зенітно-ракетний комплекс (NASAMS) для передачі Україні", - написала Ананд у Twitter.

Перші системи ППО NASAMS Україна отримала від США у жовтні 2022 року.

++21:20++

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив із канадською колегою Анітою Ананд майбутні новини з Канади, які значно посилять обороноздатність України. "Сьогодні була дуже продуктивна розмова з моїм близьким другом Анітою Ананд. Обговорили дуже хороші майбутні новини з Канади, які значно посилять нашу обороноздатність. Із нетерпінням чекаємо на офіційне оголошення. Дякую Канаді за підтримку України", - написав він у Twitter.

++21.05++

НБУ: Міжнародні банки повинні нарешті вийти з ринку РФ

Міжнародні банки повинні нарешті реалізувати свої заяви та вийти з російського ринку, висловлює свою позицію Національни банк України. Як ідеться в опублікованій на сайті НБУ заяві, на одинадцятому місяці війни Росії проти України НБУ констатує відсутність прогресу на шляху ухвалення міжнародними фінансовими установами остаточних рішень щодо виходу з російського ринку.

"НБУ неодноразово звертався та проводив зустрічі з міжнародною фінансовою спільнотою, закликаючи банківський та страховий сектор припинити бізнес-діяльність на території РФ та Білорусі. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole. Проводилися зустрічі з керівництвом та акціонерами вказаних груп, у межах яких НБУ вкотре отримав запевнення, що вони "продовжують вивчати всі стратегічні варіанти майбутнього їх бізнесу в Росії, включно з варіантами виходу з цього ринку", - зазначає НБУ.

"Міжнародні банки повинні нарешті реалізувати рішучі заяви, зроблені майже рік тому, та вийти із ринку зануреної по лікті в кров українців Росії. Дотичність поважних європейських компаній до економіки країни-терориста - отруйна. Війна - це час обирати між прибутком та гідністю", - наводяться у заяві слова головм НБУ Андрія Пишного.

НБУ також висловив солідарність з позицією міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який заявив: "Міжнародні компанії, які залишаються працювати в Росії, напряму фінансують російські воєнні злочини та геноцид українців".

++20.50++

Важкі бої за утримання Соледара тривають - міноборони України

Російські війська продовжують спроби захопити Соледар Донецької області, незважаючи на втрати, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. "Тривають важкі бої за утримання Соледара. Ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активно штурмувати. Підступи до наших позицій просто усіяні тілами загиблих бійців противника", - написала Маляр у Telegram Вона наголосила, що українські бійці мужньо тримають оборону.

++20.45++

Канада придбає передовий зенітно-ракетний комплекс американського виробництва для України. Про це, за даними джерела агенції Reuters, заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо президенту США Джо Байдену під час спільної зустрічі у Мексиці.

++20.20++

Уряд України визначив чотири джерела фінансування відновлення країни, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Загальна сума, яку зараз має влада, становить 110 млрд гривень (близько 3 млрд євро). З них 17 млрд гривень (430 млн євро) конфіскованих коштів російських банків уже спрямовані до бюджетного Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Другим джерелом коштів стане державний бюджет, з якого 2023 року вже виділено 35,5 млрд гривень (887 млн євро). "Третє джерело - це кошти міжнародних партнерів. Вже є перші кроки в цьому напрямку. США ухвалили рішення про виділення на відновлення України 1,4 млрд доларів, або понад 56 млрд гривень. Найближчим часом очікуємо на надходження цих коштів", - зазначив український прем'єр. Четвертим джерелом, за словами Шмигаля, стануть кошти донорів з усього світу, зібрані на платформі United24.

++19.40++

Пакистан також надаватиме зброю Україні. Як повідомило найбільше ділове видання Індії The Economic Times, із пакистанського портового міста Карачі в Україну через порт у Гданську прибудуть 159 контейнерів із боєприпасами для української армії. Серед них - артилерійські снаряди 155-мм (поширений стандарт НАТО. - Ред.), заряди до них, а також артилерійські капсулі M82 та підривники PDM. Раніше Пакистан не постачав Києву зброю безпосередньо, але у серпні минулого року Великобританія передала Україні через Румунію озброєння з пакистанської авіабази Нур-Хан. Крім того, частина постачання пакистанської зброї реалізувалася через східноєвропейські країни.

++19:05++

Від початку повномасштабної війни Служба безпеки України викрила понад 600 російських агентів та шпигунів, повідомила пресслужба СБУ. Розлідується понад 1500 кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства, з них понад 340 скеровані до суду.

++18:55++

Українські військові розпочнуть навчання з опанування зенітно-ракетної системи Patriot на військовій базі в США в найближчі тижні. Американський чиновник, який побажав залишитись неназваним, повідомив, що навчання відбудуться на базі Форт-Сілл у штаті Оклахома. Українські військовослужбовці раніше вже проходили певну підготовку в США, в тому числі на безпілотниках Switchblade.

++18:30++

Кулеба у Харкові наголосив на необхідності постачання Німеччиною танків Leopard. "Ми потребуємо ці танки, щоб звільнити наші міста, села та все, що зараз є окупованим", - наголосив міністр закордонних справ України у Харкові. Він наголосив, що ця вимога не є "ідеєю фікс" українців. Німецькі танки потрібні, щоб врятувати енергетичну інфраструктуру Україні, а українців - від вчинюваних щодо них злочинів.

Дмитро Кулеба перебуває у Харкові разом з міністеркою закордонних справ ФРН Анналеною Бербок.

++18:10++

Глава МЗС України Дмитро Кулеба за результатами візиту з німецькою колегою Анналеною Бербок до Харкова заявив, що не сумнівається щодо подальшої військової допомоги від Німеччини. "Сьогодні Анналена Бербок і я відвідали Харків воєнного часу, де Росія завдала величезних страждань. Харків тепер є символом успішних українських контрнаступів, які доводять, що Україна переможе за достатньої підтримки партнерів. Я не сумніваюся, що німецька військова допомога надходитиме і надалі", - написав Кулеба у Twitter.

++17:50++

Бербок обіцяє Україні подальшу допомогу з озброєнням. Україні це потрібно "для того, щоб звільнити своїх

громадян, які досі страждають від терору російської окупації", - наголосила очільниця міністерства закордонних справ ФРН під час візиту до Харкова.

++17:45++

Міністерка закордонних справ ФРН Бербок перебуває у Харкові

Місто Харків є "символом абсолютного божевілля російської агресивної війни в Україні" і "неймовірної волі до витримки і мужності українців", заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона пообіцяла більше німецької гуманітарної допомоги - включно з генераторами, паливом і ковдрами - а також "додаткові поставки озброєння".

Анналена Бербок (л) і Дмитро Кулеба у Харкові Фото: Jörg Blank/dpa/picture alliance

Бербок стала першим високопоставленим політиком Заходу, який здійснив неоголошений візит до цього східноукраїнського міста - Харків розташований лише за 40 кілометрів від кордону з Росією.

++17.30++

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) перебуває у Харкові. Своїм візитом до Харкова глава МЗС ФРН засвідчує, що "Україна може покластися на нашу солідарність та підтримку", заявила Бербок.

++17:15++

Німеччина докладає зусиль, щоб якнайшвидше поставити Україні 40 БМП Marder. За даними Business Insider міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) досягла домовленості з главою міноборони Греції про те, що Афіни поки відмовляться від 40 БМП Marder, які Греція має отримати в рамках так званих "кругових поставок" з Німеччини. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Як відомо, в рамках "кругових поставок" Греція передає Україні БМП-1 радянської розробки, що походять зі збройних сил колишньої НДР.

++16:55++

Федеральний бюджет РФ у 2022 році виконаний з дефіцитом 3,3 трильйона рублів (близько 44 мільярдів євро), або 2,3 відсотка ВВП, повідомив російський міністр фінансів Антон Силуанов на засіданні уряду РФ.

До розв'язання повномасштабної війни проти України 24 лютого 2022 року уряд РФ прогнозував виконання бюджету з профіцитом 1 відсоток.

++16:50++

Російська артилерія останнім часом різко скоротила інтенсивність вогню - на деяких ділянках фронту майже на 75 відсотків, повідомляє телеканал CNN з посиланням на українські та американські джерела. За оцінкою співрозмовників у США, інтенсивність обстрілів знизилася в середньому з 20 тисяч приблизно до 5 тисяч пострілів на день. За оцінками української сторони - з 60 тисяч до 20 тисяч на день.

Співрозмовники CNN поки що не можуть однозначно пояснити, чи пов'язано це з нестачею снарядів, чи свідчить про переоцінку Росією тактики на тлі успішних українських наступів. У будь-якому разі зниження інтенсивності обстрілів свідчить про відхід російського командування від тактики, яка застосовувалася у Маріуполі та Мелітополі, пояснюють джерела CNN.

++16:30++

Місія МАГАТЕ прибуде на підконтрольні Україні АЕС найближчим часом, заявив голова української Держінспекції ядерного регулювання Олег Коріков. Він зазначив, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії пошириться на всі три атомні станції, що розташовані на підконтрольній Україні території. "Головна мета - моніторинг ядерної безпеки у воєнних умовах. МАГАТЕ в режимі реального часу будуть свідками того, що відбувається, коли всі енергоблоки вимикаються аварійним захистом, як це сталося 23 листопада внаслідок обстрілів Росії", - пояснив Коріков на брифінгу у Києві. Він додав, що МАГАТЕ продовжує переговори з Росією щодо створення ініційованої агентством зони безпеки навколо захопленої Запорізької АЕС, виходячи з української позиції повної демілітаризації та деокупації станції.

++16:20++

Більшість німців не підтримують можливість поставок Україні бойових танків Leopard 2. Як свідчать дані опитування Forsa для мовників RTL та ntv, проти цього висловились 55 відсотків опитаних. Водночас 56 відсотків респондентів у Німеччині підтримали рішення уряду щодо поставок Україні БМП Marder. Лише третина німців вірять у військову перемогу України над Росією, 57 відсотків сумніваються у ній.

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++16:15++

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. "Під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем поінформував про ситуацію на полі бою та нагальні потреби України в озброєнні. Домовилися про спільні зусилля для реалізації формули миру. Обговорили очікування від майбутнього саміту "Україна-ЄС", - написав Зеленський у Twitter. Напередодні постійний представник Швеції при Європейському Союзі Ларс Даніельссон підтвердив проведення саміту "Україна-ЄС" у Києві 3 лютого.

++15:30++

Латвія направила в Україну 10 автобусів із приблизно 50 тоннами гуманітарної допомоги. Теплі речі, спальні мішки, ковдри, обігрівачі та електрогенератори зібрали мешканці Риги під час благодійної акції, повідомила адміністрація міста.

Водночас міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце в ефірі місцевого телебачення заявила, що балтійські країни мають намір надати Україні більше озброєння.

++15:10++

Глава Єврокомісії підтримала можливі поставки Україні танків Leopard

У Брюсселі глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) висловилася на підтримку можливих поставок Україні німецьких танків Leopard та інших важких озброєнь, які Київ вимагає вже довгий час. "Україна має отримати всю необхідну військову техніку, яка їй потрібна для свого захисту і з якою вона може обходитися. А це, безумовно, передові системи ППО та інші види передової військової техніки", - заявила вона на пресконференції у відповідь на запитання dpa про постачання Києву танків західного виробництва та можливі ризики ескалації у цьому зв'язку.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також не бачить ризиків ескалації війни в Україні через нові поставки західної зброї Україні. Відповідаючи на те саме питання, він привітав плани США, Німеччини та Франції поставити Києву нові типи бронетехніки та БМП. Своєю чергою глава Євроради Шарль Мішель "дуже радий тому, що країни-члени ЄС змогли постачати Україні дедалі більше військової техніки". Відповідаючи на запитання dpa, він зазначив, що ЄС неодноразово повторював заклики збільшити військову допомогу Україні.

++15:00++

Остаточного рішення про те, чи відправляти в Україну танки, Великобританія ще не ухвалила, повідомили на Даунінг-стріт. За словами представника уряду в Лондоні, Великобританія продовжить координувати свою підтримку України з союзниками і вести відповідні переговори з українськими колегами. Наразі щодо поставок військової техніки коментарі Лондон не надаватиме.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ з посиланням на джерела в уряді королівства повідомили, що Великобританія вперше розглядає можливість поставок в Україну танків Challenger 2. За даними журналістів, ідеться про можливість поставити Києву близько 10 танків.

++14:55++

Російська армія вкотре обстріляла Херсон. Снаряд прилетів на подвір'я багатоквартирного будинку. В ньому пошкоджені балкони та вікна. Ймовірно, пошкоджені мережі. Місцевий мешканець дістав поранення. Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++14:39++

Серед незвичних імен, якими батьки називали новонароджених в Україні у 2022 році були жіночі Джавеліна та Мрія і чоловіче Іскандер, повідомили в міністерстві юстиції.

++14:20++

Постачання ППО Україні затримують "технічні проблеми" - Італія

Італія збирається надати Україні систему протиракетної оборони, щоб допомогти захиститися від російських атак, але спершу повинна вирішити "технічні питання", заявив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні.

За даними La Repubblica, прем’єр міністерка Італії Джорджа Мелоні (на фото) під час підготовки рішення про постачання нових озброєнь Україні зіткнулася з опором союзників по коаліції - голови партії "Ліга" Маттео Сальвіні та лідера партії "Вперед, Італіє" Сільвіо Берлусконі, які мають давні зв'язки з Росією. Фото: Roberto Monaldo/LaPresse/AP/picture alliance

Напередодні італійська газета La Repubblica повідомила, що рішення про постачання нових озброєнь Україні відклали до наступного місяця через опір правих сил коаліції. Таяні це заперечив. За його словами, Італія працює з Францією над розгортанням в Україні зенітно-ракетного комплексу SAMP/T. "Процес не гальмується, але потрібен час, тому що є технічні проблеми (…) Військове командування працює над цим", - цитує його Reuters.

++13:52++

НАТО і ЄС домовились про розширення співпраці на тлі війни в Україні

Спільна декларація про співпрацю, яку на тлі війни Росії проти України, підписали Північноатлантичний альянс (НАТО) та Європейський Союз (ЄС) складається з 14 пунктів. Згідно з нею, НАТО та ЄС планують вивести партнерство "на новий рівень" та тісніше координувати дії щодо РФ і Китаю у зв'язку зі "зростаючою геостратегічною конкуренцією" та з метою "захисту критичної інфраструктури". Серед іншого, сторони також мають намір тісніше співпрацювати в космосі, боротьбі зі зміною клімату та маніпулюванням інформацією з боку третіх країн.

++13:30++

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг заявив про необхідність посилення підтримки України на пресконференції після підписання спільної декларації з Європейським Союзом про подальшу співпрацю в сфері оборонної політики, передає кореспондент DW.

++13:07++

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) пообіцяла нові санкції проти режиму в Білорусі за підтримку російської агресії в Україні. Про це вона сказала на пресконференції, повідомляє кореспондент DW.

У свою чергу президент Європейської Ради Шарль Мішель закликав країни, що входять до Європейського Союзу, посилити військову підтримку України.

++12:49++

Вірменія відмовилася приймати анонсовані Росією навчання ОДКБ у 2023

Міністр оборони Вірменії Сурен Папікян поінформував об'єднаний штаб Організації договору про колективну безпеку, що його країна не прийматиме заплановані на 2023 рік навчання ОДКБ, повідомив прем'єр-міністр Нікол Пашинян. "В даній ситуації ми вважаємо недоцільним проведення навчань ОДКБ (на території Вірменії. - Ред.), і вони не відбудуться цього року", - сказав Пашинян.

Нікол Пашинян Фото: Karen Minasyan/AFP/Getty Images

На початку року міністерство оборони Росії заявило, що російські військовослужбовці будуть задіяні у миротворчих навчаннях ОДКБ "Непорушне братство-2023" на території Вірменії.

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++12:25++

Російське військове судно, про враження якого прозвітував уранці генеральний штаб Збройних сил України, - це катер, який українські військові вразили артилерійськими засобами на Дніпрі в районі острова Білогрудий. Про це повідомив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін виданню "Українська правда".

++11:54++

У США не бачать ознак підготовки Білорусі до війни проти України

У міністерстві оборони США не бачать жодних ознак того, що Білорусь має намір вступити у війну проти України. Про це повідомив на брифінгу високопосадовець Пентагону, коментуючи білорусько-російські навчання на території Білорусі. "Ми просто вважаємо, що це продовження навчань між білорусами та росіянами. Це все", - сказав він.

++11:30++

Бої в Соледарі: оборона Бахмута лишається стабільною

Попри посилення тиску російських підрозділів на українські позиції біля Бахмута на Донеччині, українські війська зберігають стабільну оборону та контролюють шляхи постачання до міста, йдеться у щоденному звіті військової розвідки Великобританії.

За її даними, за останні дні російські війська та найманці з приватної військової компанії "Вагнера" "тактично просунулися" до Соледара "та, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту". Водночас британські розвідники вважають, що Росії навряд чи вдасться оточити Бахмут найближчим часом через стабільність української оборони.

Тим часом аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті не коментують достовірність російських даних про захоплення Соледара, але зазначають, що приватна військова компанія "Вагнера" та її засновник Євген Пригожин намагаються просувати наратив, що вони є єдиною російською силою, здатною забезпечити успіхи на фронті.

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++11:03++

Внаслідок обстрілів російськими солдатами території України 9 січня загинули четверо цивільних: двоє на Херсонщині та двоє на Харківщині. 30 мирних жителів дістали поранень: 15 у Миколаївській області, семеро - у Харківській, шестеро - у Донецькій, двоє - у Херсонській. Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко з посиланням на дані обласних військових адміністрацій.

++10:44++

Масованих обстрілів з боку армії РФ зазнало 9 січня село Невське в Сватівському районі Луганської області, у якому після деокупації залишилися жити близько 150 людей. Внаслідок вчорашніх обстрілів у ньому загинули двоє мешканців, ще двоє зазнали поранень, повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

++10:22++

США можуть передати Україні бойові машини Stryker - Politico

США розглядають можливість передачі Україні бойових броньованих машин Stryker у рамках майбутнього пакета військової допомоги, щоби посилити спроможності Києва перед очікуваним весняним наступом Росії. Про це повідомило американське видання Politico з посиланням на два джерела, знайомі з обговореннями.

Stryker Фото: Gertrud Zach /UPI/imago images

Остаточне рішення щодо передачі Stryker наразі не ухвалене. Адміністрація президента США Джо Байдена може оголосити про новий пакет допомоги приблизно тоді ж, коли проходитиме чергове засідання контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн". - Ред.), яке заплановане на 20 січня. Тоді й стане зрозуміло, чи будуть включені до нього ці ББМ.

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++10:00++

Російські солдати 46 разів обстріляли територію Херсонської області 9 січня з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Зокрема, по Херсону вони били 14 разів, у тому числі по житлових кварталах міста. Там снаряди поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.

Внаслідок вчорашніх обстрілів росіянами Херсонщини загинули двоє людей, ще двоє жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у ранковому зведенні.

++09:39++

Росія втратила військове судно - генштаб ЗСУ

У щоденному зведенні про бойові втрати РФ генеральний штаб Збройних сил України повідомив, серед іншого, про знищення судна. "Дещо більше інформації щодо ворожого корабля/катера буде надано після уточнення", - йдеться в повідомленні.

++09:28++

Внаслідок вчорашнього ранкового ракетного удару РФ по ринку в селищі Шевченкове Куп'янського району Харківської області загинули дві жінки, ще шестеро людей отримали поранення, в тому числі 10-річна дівчинка, стан якої медики наразі оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, у Дворічній поранення зазнав та був госпіталізований 43-річний чоловік, повідомляє у ранковому зведенні голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++09:18++

Після вчорашніх п'яти обстрілів російська армія сьогодні вранці здійснила ще один по береговій смузі Очаківської громади та місту Очаків на Миколаївщині. Внаслідок одного з цих обстрілів 9 січня постраждали 15 людей, серед яких - дворічна дитина. Чотири людини доставлені на лікування у Миколаїв.

За попередніми даними, вибуховою хвилею значно пошкоджені вікна та дахи понад 200 житлових будинків, адміністративні будівлі, об'єкти соціальної інфраструктури. Загалом у більшій частині міста пошкоджені вікна та покрівлі будівель. Також вибуховою хвилею пошкоджені дахи та вікна у Чорноморській, Куцурубській та Березанській громадах, повідомляє у ранковому зведенні голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

++09:02++

"Дождь" отримав ліцензію на мовлення в Нідерландах

Телеканал "Дождь" отримав ліцензію на мовлення в Нідерландах, розповів головний редактор каналу.

Дождь Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/imago

"Дождь" був заблокований в Росії за кілька днів після початку повномасштабної війни РФ проти України, через що припинив роботу. В червні 2022 року телеканал отримав ліцензію на мовлення у Латвії, а в липні поновив ефіри. Однак уже в грудні Латвія анулювала ліцензію "у зв'язку з загрозою національній безпеці та громадському порядку". Приводом стало висловлювання ведучого, яке Служба державної безпеки країна перевіряла через підозри в наданні допомоги російським окупаційним силам.

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За минулу добу армія РФ 91 раз обстріляла Запорізьку область. 70 обстрілів були здійснені по цивільній інфраструктурі, 17 - по населених пунктах вздовж лінії фронту.

Від початку року росіяни обстрілювали мирні населені пункти Запорізької області понад 600 разів, внаслідок чого четверо цивільних загинули, семеро були поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

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Внаслідок обстрілів Росією території Донеччини 9 січня шестеро мирних жителів дістали поранення: четверо у Бахмуті та двоє в Курахівці, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Естонія готова першою в ЄС передати Україні заморожені російські активи

Естонія планує до кінця січня створити законодавчу базу, яка дозволить передати Україні російські активи, заморожені в країні. Про це повідомив офіційний представник естонського міністерства закордонних справ Міхкель Тамм.

Прапори України та Естонії Фото: Ben Birchall/PA Wire/empics/picture alliance

Таким чином Естонія може стати першою державою Європейського Союзу, яка передасть Києву заморожені в країні російські активи. За оцінкою Таллінна, їхня загальна вартість становить 20 мільйонів євро.

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Пізно ввечері 9 січня російська армія вкотре обстріляла Херсон. Снаряд впав на перехрестя житлового кварталу. Через це почалася пожежа в приватному житловому будинку. Загинула людина, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Також війська РФ нанесли пізно ввечері чергові ракетні удари по Костянтинівці та Краматорську на Донеччині. У Костянтинівці ракети впали за межами міста, тож ніхто не постраждав. У Краматорську вони влучили в дорогу, через що згорів легковий автомобіль, а дві людини, які в ньому перебували, загинули, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Російська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку. Війська РФ зосереджують зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, але, як стверджує генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), успіху не мають.

Згідно з ранковим зведенням генштабу, протягом минулої доби ЗСУ відбили атаки росіян у районах трьох населених пунктів Луганської області та 10 Донецької, в тому числі Соледара та Бахмута.

Російські солдати завдали 9 січня восьми ракетних і 31 авіаційного удару, здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Харкова, Херсона, Краматорська на Донеччині та Очакова на Миколаївщині. Є постраждалі серед мирного населення.

Українська авіація завдала за добу 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, а також трьох ударів по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів (ЗРК). Також військові збили два російських розвідувальних безпілотники типу "Орлан". Ракетні війська та артилерія вразили пункт управління, п'ять районів зосередження сил і техніки та дві позиції ЗРК.

++07:30++

Інфраструктура Соледара повністю зруйнована - ОВА

Інфраструктура Соледара практично повністю зруйнована, заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону. При цьому він зазначив, що місто залишається українським.

"Бійці тримають місто і наносять такі ураження, що ворог іде по трупах своїх найманців. Найзапекліші бої тривають і свідчать про те, що місто є українським і тримається завдяки нашим захисникам. Всі фейки, які розповсюджують окупанти з кінця минулого тижня, що нібито місто під їхнім прапором, вони зайшли і просуваються - не відповідають дійсності", - сказав він.

"Але відповідає дійсності те, що найгарячіша точка - саме Соледар, від інфраструктури якого фактично нічого не залишилося. Є тільки ті укріплення, шахти, які там розташовані, в які ворог намагається пройти. Але про це знає командування тут на місці, всі необхідні заходи - від перегрупування до додавання додаткових сил - вже вжиті. Додатково за необхідності будуть додаватися сили", - додав Кириленко.

++07:10++

Зеленський: У Соледарі ЗСУ виграли для України час

Російські окупаційні війська сконцентрували найбільші зусилля на Соледарі Донецької області, зазначив президент України Володимир Зеленський та подякував бійцям, які витримують жорсткі штурми там.

"Це надзвичайно важко - там майже не залишилося цілих стін. Завдяки стійкості наших воїнів там, у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили. А що хотіла Росія там виграти? Повністю все зруйноване, життя майже не залишилось. І тисячі їхніх людей втрачені: уся земля під Соледаром у трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось так і виглядає божевілля", - сказав він у традиційному відеозверненні за підсумком доби.

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