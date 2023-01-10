США закупляють 14 антидронових систем Vampire для України

Перші чотири протидронові установки "Вампір" для України компанія-виробник має передати міністерству оборони США до середини 2023 року, ще 10 - до кінця того ж року.

Американська компанія L3Harris Technologies оголосила 9 січня про отримання контракту міністерства оборони США на постачання 14 зенітних установок Vampire "для зміцнення оборонних зусиль України". Сума контракту склала 40 мільйонів доларів, ідеться в повідомленні компанії.

"Портативний комплекс Vampire дозволить сухопутним військам України відстежувати та збивати ворожі безпілотники та захищатися від наземних загроз супротивника", - зазначили в L3Harris, додавши, що системи допоможуть захистити від атак цивільну інфраструктуру.

Контракт передбачає постачання чотирьох систем до середини 2023 року та ще 10 - до кінця 2023 року. Компанія встановить Vampire на транспортні засоби, надані урядом США.

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Що таке Vampire

Установки Vampire (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) є значно легшими і мобільнішими за конвенційні системи протиповітряної оборони. Вони можуть встановлюватися на звичайний цивільний пікап. "Встановлення може вкластися приблизно у дві години і може бути здійснене двома людьми у польових умовах", - зазначається на сайті виробника.

Інші переваги, на які вказує L3Harris - висока точність і відносна дешевизна ракет, порівняно з ракетами з автоматичним наведенням. Снаряди типу APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) або їхні аналоги не потребують фіксації цілі перед пуском, а керуються напівактивною лазерною системою наведення, яка активується під час запуску.

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