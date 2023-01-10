Перший запуск космічної ракети з Великобританії не вдався

Компанія Virgin Orbit здійснила перший в історії запуск космічного апарату з території Великобританії, однак ракета не вийшла на навколоземну орбіту.

Перша космічна ракета, запущена з території Великобританії в ніч на вівторок, 10 січня, американської компанії Virgin Orbit, не змогла досягти навколоземної орбіти через "аномалію", повідомила пресслужба компанії.

Ракета-носій LauncherOne, яка мала вивести на орбіту дев'ять супутників, знаходилася на борту модифікованого літака Boeing-747 під назвою Cosmic Girl. Він злетів пізно ввечері 9 січня з аеропорту на південному заході Англії.

За півтори години після зльоту, перебуваючи на висоті 10,7 кілометра над Атлантичним океаном, літак випустив ракету. Однак успішно завершити місію під назвою Start Me Up не вдалося. Ракета запустила двигун першого ступеня і розпочала підйом на низьку навколоземну орбіту, але так і не змогла завершити його.

Virgin Orbit, що базується в Каліфорнії та належить британському мільярдеру Річарду Бренсону, з 2021 року успішно здійснила чотири аналогічні запуски ракет над Тихим океаном з території США.

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Космічні амбіції Великобританії

Якби запуск ракети пройшов успішно, Великобританія увійшла би до дев'яти країн, які можуть запускати космічні апарати на орбіту Землі, зауважує агентство AFP.

Це також було би дуже важливим для Європи, адже у 2022 році вона зіштовхнулася з низкою невдач у космічній галузі: запуск ключової ракети-носія Європейської космічної агенції Ariane 6 відклали, запуск іншої ракети-носія Vega пройшов невдало, а доступ до російських ракет "Союз" був заблокований через напад Росії на Україну, пише Reuters.

При цьому війна в Україні підкреслила важливість для тактичних військових цілей менших супутників, адже вони можуть вийти на низьку орбіту в набагато коротший строк, ніж великі. Супутники, які мала вивести на орбіту ракета LauncherOne, можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях.