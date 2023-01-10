"Дождь" отримав ліцензію на мовлення в Нідерландах

Після того, як Латвія анулювала ліцензію "Дождя", її телеканалу видали Нідерланди.

Телеканал "Дождь" отримав ліцензію на мовлення у Нідерландах. Про це розповів головний редактор каналу Тихін Дзядко в інтерв'ю Telegram-каналу Plushev ввечері 9 січня.

Оголошення з цією інформацією на сайті національного регулятора країни датоване 22 грудня 2022 року.

"Дождь" був заблокований в Росії за кілька днів після початку повномасштабної війни РФ проти України, через що припинив роботу. В червні 2022 року телеканал отримав ліцензію на мовлення у Латвії, а в липні поновив ефіри.

Латвія анулювала ліцензію "Дождя"

Влада Латвії неодноразово висувала претензії до роботи "Дождя". Перше попередження телеканалу винесли через відсутність в ефірі доріжки латиською мовою. Нещодавно канал оштрафували на 10 тисяч євро за те, що в його ефірі російську армію назвали "нашою", а також показали карту РФ, яка включала анексований в України Крим.

А 1 грудня ведучий Олексій Коростельов, пропонуючи глядачам каналу повідомляти про порушення під час мобілізації в Росії на війну проти України, сказав: "Багато з історій, написаних на нашу пошту та Telegram-бот, стають опублікованими. І ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям, у тому числі ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням та просто елементарними зручностями на фронті”.

Служба державної безпеки Латвії почала перевірку через підозри надання допомоги російським окупаційним силам. Згодом у національній раді з електронних ЗМІ Латвії оголосили, що мовлення "Дождя" має припинитися 8 грудня "у зв'язку з загрозою національній безпеці та громадському порядку".

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