Рамштайн-16: Україна отримає зимове спорядження і боєприпаси

Під час зустрічі у форматі "Рамштайн" партнери анонсували передачу Україні озброєнь і боєприпасів на сотні мільйонів євро. З наближенням холодів вони також особливо акцентували на зимовому спорядженні.

На 16-ій зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яка відбулася у Брюсселі в середу, 11 жовтня, низка країн пообіцяла передати Україні нову військову допомогу.

Так, уряд Канади анонсував передачу двох тисяч снарядів калібру 155 міліметрів, майже тисячі 155-міліметрових артилерійських димових снарядів, двох тисяч 81-міліметрвих димових снарядів для мінометів, 277 авіаційних бомб, різних типів 76-міліметрових морських боєприпасів. Також Канада надасть Збройним силам України (ЗСУ) зимовий одяг і спорядження на 25 мільйонів доларів, спальні мішки, черевики та дві тисячі одиниць військової форми для військовослужбовиць.

Своєю чергою міністерство оборони Литви повідомило, що незабаром передасть Україні пускові установки зенітного ракетного комплексу NASAMS, а також разом з іншими країнами Європейського Союзу домовляється про придбання 155-міліметрових снарядів для ЗСУ. Крім того, найближчим часом Литва надасть Україні електрогенератори та інше обладнання, необхідне для зими.

Фінляндія анонсувала передачу Києву нового, 19-го пакету військової допомоги на 95 мільйонів євро. Водночас міноборони країни не розкрило його подробиць з міркувань безпеки.

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ППО з Міжнародного фонду для України

Нову допомогу в середу анонсувала і Великобританія: за кошти Міжнародного фонду для України закуплять антидронові системи протиповітряної оборони (ППО) Terrahawk Paladin, засоби для розмінування та зведення мостів на понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Від США Україна отримає на 200 мільйонів доларів боєприпаси AIM-9 для систем ППО, артилерійські снаряди та ракети, високоточні авіаційні боєприпаси, протитанкову зброю та обладнання для протидії російським безпілотникам.

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Плани передачі ЗСУ винищувачів F-16

Також перед "Рамштайном" Данія та Бельгія оприлюднили свої плани щодо передачі Повітряним силам ЗСУ винищувачів F-16.

Так, Копенгаґен розраховує поставити перші F-16 у березні або квітні 2024 року.

Своєю чергою Брюссель, який вперше офіційно підтвердив, що долучиться до постачань винищувачів, повідомив, що перші бельгійські літаки Україна може отримати у 2025 році.

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