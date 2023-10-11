Зеленський прибув у Брюссель, обговорить підтримку України

Президент України Володимир Зеленськтий прибув з неанонсованим візитом у Брюссель. Там сьогодні зустрічаються міністри оборони країн-членів НАТО, щоб обговорити підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 11 жовтня, прибув з неанонсованим візитом у Брюссель, повідомляє dpa з посиланням на підтвердження уряду Бельгії. У Брюсселі сьогодні відбудеться 16-та зустріч Контактної групи з питань оборони України - так званий "формат Рамштайн", засідання Ради Україна-НАТО та зустріч міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"Ваше лідерство, хоробрість українських Збройних сил і всього українського народу продовжує вражати й надихати всіх нас, і, як ви знаєте, ми будемо з вами та продовжимо підтримувати Україну, тому що це справді важливо для всього НАТО", - сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи разом з Володимиром Зеленським перед ЗМІ перед зустріччю з міністрами оборони Альянсу.

Зеленський, своєю чергою, наголосив, що одним з найбільших питань для України зараз є те, як їй вижити наступної зими. "Ми готуємося, ми готові. Зараз нам потрібна певна підтримка з боку лідерів. Тому я сьогодні тут", - сказав він.

Зокрема, Зеленський зазначив, що пріорітети України з точки зору озброєння - системи протиповітряної оборони для захисту людей, енергетичних об'єктів в країні та маршрутів, якими експортується зерно, далекобійна зброя, яка потрібна для того, щоб витіснити сили РФ з території України та артилерія для захисту від російської армії.

Очікується, що Зеленський також зустрінеться прем’єр-міністром Бельгії Александером Де Кроо, перш ніж, можливо, приєднається до зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, пише агенція.

Румунія та Україна домовилися про стратегічне партнерство

Напередодні, 10 жовтня, Зеленський відвідав Румунію, де, зокрема, зустрівся з президентом країни Клаусом Йоганнісом. Лідери підписали спільну декларацію, в якій домовилися про стратегічне партнерство між країнами.

Крім того, в документі зафіксували основні засади взаємодії: безпекову, зокрема в регіоні Чорного моря, підтримку "формули миру", розширення економічної та логістичної взаємодії, підходи сторін у взаємодії з національними спільнотами. Також було домовлено про подвоєння до чотирьох мільйонів тонн на місяць обсягів транзиту продовольства через Румунію.

За результатами візиту Зеленський заявив про плани розширити транспортні зв'язки з Румунією, спростити процедури перетину кордону та відкрити нові пункти пропуску. У свою чергу Румунія підтримала інтеграцію України до Північноатлантичного альянсу (НАТО) та ЄС, а також висловила готовність розпочати переговори щодо двосторонньої безпекової угоди в межах декларації країн Великої сімки щодо довгострокового сприяння безпеці України.

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