Україна і Румунія домовляються про стратегічне партнерство

Володимир Зеленський і Клаус Йоганніс підписали спільну декларацію про розбудову стратегічного партнерства. Також президент України анонсував швидкий запуск "зернового коридору" з України через Молдову в Румунію.

В рамках візиту до Румунії у вівторок, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський разом із президентом країни Клаусом Йоганнісом підписали спільну декларацію, у якій "констатували, що поділяють бачення відносин між Україною та Румунією як стратегічного партнерства", повідомляє пресслужба президента України.

"Ми вирішили розбудовувати стратегічне партнерство між Україною та Румунією й попросили наші команди невідкладно розпочати роботу над цим", - йдеться в документі.

За словами Зеленського, декларація також фіксує ключові засади взаємодії між країнами: безпекову, зокрема в регіоні Чорного моря, підтримку "формули миру", розширення економічної та логістичної взаємодії, підходи сторін у взаємодії з національними спільнотами.

Подвоєння обсягів транзиту через Румунію

Зокрема, у документі зафіксовані наміри "стосовно подвоєння до чотирьох мільйонів тонн на місяць обсягів транзиту через Румунію" та домовленості "підтримувати координацію щодо транзиту українського зерна через Румунію".

Невдовзі після зустрічі Зеленський заявив, що "вже скоро" почне роботу "зерновий коридор" з України через Молдову в Румунію. "У трикутнику Україна - Румунія - Молдова ми здатні створити дуже потужну основу для розвитку не лише наших країн та народів, але й усієї нашої Європи", - написав він у Telegram.

Також президент України повідомив про плани розширити транспортні зв'язки з Румунією, спростити процедури перетину кордону, відкрити нові пункти пропуску.

Пріоритет для навчання українців у Центрі підготовки пілотів F-16

Крім того, президенти двох країн домовилися, що українські пілоти отримають пріоритет для навчання у Центрі підготовки пілотів винищувачів F-16, який створюється у Румунії.

"Ми обговорили з паном президентом, як прискорити таку підготовку, і домовилися, що українські пілоти будуть включені до першої хвилі навчання", - зазначив Зеленський.

Він також проінформував Йоганніса про оборонні потреби української армії і за значив, що за результатами переговорів в Румунії "будуть хороші новини" щодо артилерії та протиповітряної оборони.

"Ми ведемо роботу з різними партнерами, щоб посилити нашу ППО і загалом у країні, і в Одеському регіоні. Обговорили з паном президентом наші можливі спільні дії для захисту не просто портів, а всього регіону. України, Молдови, Румунії, наших людей", - наголосив Зеленський.

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Відповідальність РФ і гарантії безпеки

Також глави держав наголосили на необхідності притягнення до повної відповідальності всіх винних у злочині агресії в Україні, та констатували, що санкції проти Росії мають бути збережені й посилені.

Вони підтвердили підтримку інтеграції України до Північноатлантичного альянсу (НАТО). Румунія також висловила готовність розпочати переговори щодо двосторонньої безпекової угоди в межах декларації країн Великої сімки щодо довгострокового сприяння безпеці України.

Було також задекларовано підтримку з боку Румунії членства України у Європейському Союзі, зокрема необхідність ухвалення до кінця 2023 року політичного рішення щодо відкриття переговорів про вступ до ЄС України та Молдови.