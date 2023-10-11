Бельгія віддає Україні 1,7 млрд євро податків з активів РФ

Багатомільйонні заморожені російські активи в Бельгії приносять відсотки, які оподатковуються. Ці податки йдуть на допомогу Україні, повідомив бельгійський прем'єр. До 2024 року ця сума становитиме 1,7 мільярда євро.

Бельгія першою у світі почала використовувати заморожені активи РФ на благо України: вона створила Фонд на підтримку України, куди передасть 1,7 мільярда євро податків із прибутку, отриманого з російських активів на території країни у 2022-2024 році. Про це повідомив бельгійський прем'єр-міністр Александер де Кро на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі в середу, 11 жовтня.

Самі активи РФ на сотні мільярдів євро та відсотки з них залишаються недоторканними, оскільки не перебувають у віданні бельгійської влади, підкреслив де Кро.

Він уточнив, що прибуток із російських активів у Бельгії оподатковується корпоративним 25-відсотковим податком, а податкові надходження не йдуть до бельгійського бюджету, а повністю передаються Україні, починаючи з 2022 року.

Ці кошти призначені на військову допомогу, відновлення найбільш постраждалих регіонів України, гуманітарну допомогу та інші цілі, розповів прем'єр.

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Зеленський повідомив, що обговорив з де Кро, як заморожені російські активи можна використовувати вже зараз для компенсації шкоди від російської агресії, зокрема від ракетних ударів.

"Знаходити такі гроші - складне завдання", - сказав Зеленський, навівши як приклад відновлення Каховської дамби, яке обійдеться, за оцінками України, в 1,5 мільярда євро. Однак "є конкретні ідеї та механізми", запевнив президент.

"Якщо Росія руйнує українську інфраструктуру, логічно, що в нас має бути законне право використовувати щонайменше прибуток із цих активів", - наголосив Зеленський. Де Кро зазначив, що Бельгія працює над цим спільно з Європейською Комісією.

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Санкції щодо російських алмазів

Також Бельгія спільно з Європейським Союзом розробляє санкції щодо російських алмазів. "Ми хочемо повністю відрізати російські алмази від наших роздрібних ринків. Найкращий спосіб зробити це - створити систему повного відстеження", - зазначив де Кро.

Він додав, що його країна займається розробкою цієї системи спільно з країнами Великої сімки (G7), яка близька до завершення. Мета - домогтися цього до 1 січня 2024 року.

За словами бельгійського прем'єра, якщо запроваджувати ембарго на російські алмази тільки на оптовому ринку, то вони продаватимуться в інші алмазні центри світу "і все одно потраплятимуть у наші магазини". Тому єдиний спосіб гарантувати, що цих алмазів більше не буде - система повного відстеження, пояснив він. "Це означає, що російські криваві алмази більше не зможуть фінансувати російську війну", - зазначив Де Кро.

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Військова допомога Бельгії Україні

Крім того, де Кро пообіцяв, що Брюссель надасть Україні винищувачі F-16 у 2025 році та займатиметься технічним обслуговуванням цих літаків, коли Київ їх отримає, а також навчить цьому український персонал. Умовою для цієї допомоги має стати остаточне рішення наступного бельгійського уряду.

Зеленський зазначив, що узгодив "непоганий пакет домовленостей з Бельгією для посилення нашої армії", і що розвивається IT-коаліція, у якій бере участь Бельгія, висловивши сподівання, що ця співпраця дасть змогу протидіяти російській загрозі в кіберпросторі.

Він також повідомив, що Бельгія працює над реалізацією кількох пунктів формули миру, що є вагомим внеском у проведення глобального саміту заради досягнення миру в Україні.

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