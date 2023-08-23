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Литва передасть Києву дві пускові установки NASAMS у вересні

Степан Смишляєв
23 серпня 2023 р.

Під час візиту до Києва Гітанас Науседа анонсував передачу Україні двох пускових установок ЗРК NASAMS у вересні та подальшу політичну, військову й фінансову підтримку.

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Президенти Литви Гітанас Науседа та України Володимир Зеленський у Києві 23 серпня 2023 року
Президенти Литви Гітанас Науседа та України Володимир Зеленський у Києві 23 серпня 2023 рокуФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Дві пускові установки зенітного ракетного комплексу (ЗРК) NASAMS, які Литва придбала для України, будуть доставлені у вересні. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа під час візиту до Києва в середу, 23 серпня.

"Сьогодні в Києві я сказав своєму дорогому другу президенту України Володимиру Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги", - написав у соціальній мережі Х (колишній Twitter) Науседа, який прибув до Києва для участі у третьому саміті Кримської платформи та святкування Дня незалежності України. 

Виступаючи на саміті Кримської платформи, президент Литви наголосив: спільний обов'язок усіх його учасників - гарантувати, що "всі порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права не залишаться безкарними". "Відповідальні за численні воєнні злочини та сам злочин агресії не повинні уникнути покарання", - підкреслив він.

Своєю чергою Зеленський подякував литовському колезі за всебічну допомогу у протидії російський агресії, участь Литви у відбудові України та підтримку його країни на міжнародних майданчиках, зокрема під час саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО), що проходив у Вільнюсі. Крім того, він відзначив рішення Литви приєднатися до декларації країн-членів Великої сімки (G7) щодо довгострокового сприяння безпеці України.

Під час двосторонньої зустрічі президенти обговорили актуальну ситуацію на полі бою, нагальні потреби Збройних сил України (ЗСУ), співпрацю в питаннях продовольчої безпеки, зокрема, розбудову "альтернативних шляхів як маршрутів Чорноморської зернової ініціативи". Науседа пообіцяв, що Литва продовжить надавати Україні політичну, військову та фінансову підтримку.

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