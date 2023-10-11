Столтенберг: НАТО треба мобілізувати більше допомоги Україні

Єнс Столтеньерг, зустрівши Зеленського у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, запевнив його в подальшій підтримці союзників. Генсек НАТО розраховує, що сьогодні вони зроблять нові заяви про військову допомогу Україні.

У повній підтримці України з боку Північноатлантичного альянсу (НАТО) запевнив його генеральний секретар Єнс Столтенберг на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі в середу, 11 жовтня. "Ласкаво просимо в НАТО: ваша боротьба - це наша боротьба, ваша безпека - це наша безпека, а ваші цінності - це наші цінності. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки необхідно", - сказав він.

Столтенберг наголосив, що НАТО необхідно мобілізувати більше військової допомоги для України, зокрема засобів протиповітряної оборони, артилерії та боєприпасів. Він привітав свіжі заяви Румунії та Німеччини і висловив упевненість, що сьогодні й інші союзники оголосять про надання додаткової підтримки Україні.

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"Путін знову готується використовувати зиму як зброю війни. Я маю на увазі атаки на енергетичну систему, газову інфраструктуру. Ми повинні запобігти цьому, і за допомогою більш досконалих і посилених засобів протиповітряної оборони ми можемо досягти значних успіхів", - сказав генсек Північноатлантичного альянсу. За його словами, союзники по НАТО збільшили і продовжують збільшувати обсяги військового виробництва, щоб надати Україні можливості "вести справедливу війну і звільнити свою землю".

"Ваше лідерство, хоробрість українських збройних сил і всього українського народу продовжує вражати й надихати всіх нас, і, як ви знаєте, ми будемо з вами та продовжимо підтримувати Україну, тому що це справді важливо для всієї НАТО", - наголосив генсек НАТО, зустрічаючи Зеленського в Брюсселі.

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Зеленський: Найскладніше - пережити зиму

Своєю чергою Володимир Зеленський зазначив, що пережити цю зиму зараз - одне з найскладніших завдань для українців. "Але в будь-якому разі ми готуємося, ми готові, тепер нам потрібна підтримка з боку лідерів. Саме тому я сьогодні тут", - сказав він.

Президент України повідомив, що пріоритети для нього на сьогоднішній зустрічі в НАТО - це системи ППО, ракети дальнього радіусу дії і артилерія. "І третє - як захищатися. Просто вистоювати кожен день і оборонятися. Контрнаступ - це один напрямок, але треба й оборонятися, тому що проти нас Росія - велика армія цього терориста, а значить, нам потрібна артилерія", - сказав він.

Зазначимо, що міністри оборони країн НАТО зустрінуться 11 і 12 жовтня і, серед іншого, обговорять тему України. Крім того, відбудуться засідання Контактної групи з питань оборони України, очолюваної США (так званий "формат Рамштайн", і Ради НАТО-Україна.

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