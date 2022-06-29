Фінляндію та Швецію офіційно запросили вступити до НАТО

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 28 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами середи, 29 червня (час київський).

++16.49++

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що на саміті було ухвалено "історичне рішення" запросити Фінляндію та Швецію вступити до Альянсу. Цьому передувала угода, досягнута напередодні між цими двома країнами та Туреччиною за посередництва Столтенберга. Тепер Гельсінкі та Стокгольм отримали офіційне запрошення приєднатися до Альянсу.

++16.42++

Норвегія разом з Великобританією передадуть Україні реактивні системи залпового вогню, повідомив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам. "Ми повинні продовжувати нашу підтримку, щоб українці могли продовжувати боротьбу за свободу та незалежність. Їм потрібно більше зброї, а РСЗВ є пріоритетом", - зазначив очільник міністерства. Він пояснив, що Великобританія надішле цю зброю Україні. Натомість Лондон у якості компенсації отримає системи з Норвегії, які потребують серйозної модернізації. Спочатку Україні передадуть три системи, зауважив Грам. Також Норвегія відправить Україні п'ять тисяч 155-мм боєприпасів для артилерії на додаток до вже наданих раніше п'яти тисяч.

++16.14++

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон застеріг від бойкоту саміту G20 в Індонезії в листопаді на той випадок, якщо президент РФ Володимир Путін все ж приїде, повідомляє AFP. На думку Джонсона, це надасть можливість пропаганди для РФ та Китаю. Водночас прем'єр вважає, що Путін особисто не прийде на саміт, адже є "вигнанцем". "Я не думаю, що він поїде. Питання в тому, чи ми як західні країни звільняємо свої місця в G20 і залишаємо всі аргументи Китаю, Росії? Я думаю, що покинувши щось на кшталт G20, ви ризикуєте просто передати можливість пропаганди іншим", - зауважив Джонсон. Саміт лідерів Великої двадцятки запланований на 15-16 листопада. Напередодні у Кремлі повідомили, що Путін прийняв запрошення президента Індонезії Джоко Відодо, яка є головуючою країною цього року.

++15.46++

Лідери держав НАТО ухвалили декларацію саміту в Мадриді. "Російська Федерація є найбільш значущою та прямою загрозою безпеці держав-членів НАТО, а також миру та стабільності у Євроатлантичній зоні", - говориться у комюніке, розповсюдженому пресслужбою НАТО. У документі також вперше "розглядається Китай та виклики, які Пекін ставить перед безпекою, інтересами та цінностями союзників", йдеться у повідомленні НАТО.

++15.15++

Президент Індонезії Джоко Відодо під час свого візиту в Україну приїхав у Ірпінь, який сильно постраждав він навали російських військ у березні. "Позаду мене житловий комплекс "Липки" в зруйнованому війною українському місті Ірпінь. Разом із мером Ірпеня Олександром Григоровичем Маркушиним я на власні очі побачив руйнування, завдані будинкам та інфраструктурі внаслідок війни. Сподіваюся, цю війну вдасться зупинити найближчим часом", - написав Відодо у Twitter за результатами поїздки.

++14.50++

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн НАТО надати системи протиповітряної та протиракетної оборони, а також артилерію. "Україні потрібна сучасна протиракетна і протиповітряна оборона. Ви маєте ці системи. Надавши їх нам, ви можете повністю зламати тактику Росії зі знищення міст і терору проти цивільного населення України", - сказав він відеозв'язком на саміті Альянсу в Мадриді. Зеленський подякував за вже надану артилерію, але попросив більше, нагадавши, що російська армія на полі бою робить ставку передусім на артилерійський вогонь. "Війна не має затягуватися. Щоб цього не було, щоб ми зламали російську артилерійську перевагу - перевагу в рази - нам потрібно значно більше таких сучасних систем, сучасної артилерії", - додав він.

Президент України також застеріг, що російська армія "не хоче зупинятися на Донбасі чи десь на Півдні України, вона місто за містом хоче поглинути всіх: усіх у нас, потім всіх у Європі, кого керівництво Росії вважає своєю власністю, а не незалежними державами". Наступними, на думку Зеленського, стануть Молдова, країни Балтії, Польща. "Керівництво Росії публічно заявило, що правилам життя їх навчало ленінградське підворіття. Там будь-які спроби діалогу та умиротворення сприймаються тільки як слабкість і страх (…) Там або ти б'єш, або ти програв. Російська держава саме так зараз бачить світ", - наголосив Зеленський.

++14.24++

Міністерство торгівлі США внесло п'ять китайських компаній до "чорного списку" за підозрою в співпраці з російськими оборонними компаніями до та після початку війни в Україні, повідомляє Financial Times. Йдеться про компанії Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic і World Jetta (HK) Logistics. Їм забороняється продаж американської продукції, виготовленої за участю США або за американськими технологіями.

++14.11++

Мільярдер Бренсон приїхав у Гостомель

У середу британський мільярдер, засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон перебуває з неанонсованим візитом в Україні. Його фото з Гостомеля на Київщині оприлюднила пресслужба провладної партії "Слуга народу".

"У Гостомелі мільярдер цікавився аеродромом державного підприємства "Антонов" і можливостями його відновлення", - йдеться у повідомленні політсили у Telegram. Як повідомив повідомив голова Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко, представники державного концерну "Укроборонпром" і ДП "Антонов" розповіли Бренсону про перспективи та наявні проєкти реконструкції.

++13.57++

Байден анонсував посилення американських сил НАТО в Європі

Президент Сполучених Штатів Джо Байден анонсував посилення американських сил НАТО в Європі, наголосивши, що Альянс сьогодні потрібний більше, ніж будь-коли. НАТО буде "посилена у всіх напрямках у всіх сферах - на суходолі, у повітрі та на морі", - сказав Байден на саміті організації в Мадриді.

Після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом Байден повідомив, що додаткові американські сили включатимуть, зокрема, збільшення кількості есмінців Військово-морських сил США з чотирьох до шести в Іспанії, розміщення в Польщі постійного штабу п'ятого армійського корпусу, додаткову ротаційну бригаду в Румунії, розширення військової присутності на ротаційній основі у країнах Балтії, розміщення двох додаткових ескадрилій бойових літаків F-35 у Великобританії. Крім того, обіцяне розширення військової присутності США в Європі означатиме й "додаткову протиповітряну оборону та інші можливості в Німеччині та Італії", додав Байден.

++13.28++

Борис Джонсон: Путін не розпочав би війну, якби був жінкою

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон припустив, що війна Росії проти України ніколи би не розпочалася, якби на чолі Росії стояла жінка.

Борис Джонсон

"Якби Путін був жінкою, я просто не думаю, що він розпочав би таку мачистську війну. Якщо потрібно навести дуже влучний приклад токсичної маскулінності, ми маємо його в його особі", - заявив британський прем'єр в інтерв'ю німецькому суспільно-правовому мовнику ZDF.

У Кремлі вже відреагували на заяву Джонсона. "Фрейд мріяв би про такий об'єкт для досліджень", - сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков російським ЗМІ.

Читайте детальніше: Джонсон: Путін не розпочав би цю війну, якби був жінкою

++13.07++

Союзники по НАТО продовжуватимуть постачати Україні зброю стільки, скільки це буде необхідно, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Добре, що країни, які тут зібралися, але й багато інших також, роблять свій внесок у те, щоби Україна могла себе захищати - шляхом надання фінансових засобів, гуманітарної допомоги, але також і шляхом надання зброї, якої Україна терміново потребує", - сказав він журналістам, прибувши на другий день саміту Північноатлантичного Альянсу. "Повідомлення таке: ми будемо продовжувати це робити - і робити це інтенсивно - стільки, скільки потрібно, щоби дати змогу Україні захищати себе", - цитує Шольца агенція Reuters.

++12.44++

Верховний суд РФ переніс розгляд справи про визнання "Азову" "терористичною організацією" на серпень

Верховний суд РФ вдруге переніс розгляд справи щодо визнання українського полку "Азов" "терористичною організацією". Вперше розгляд перенесли з 26 травня на 29 червня. В середу його знову перенесли - на 2 серпня. Причини рішення суддя не назвав, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Організація "терористичної діяльності" карається в Росії довічним ув'язненням, а участь в ній - позбавленням волі на строк від 10 до 20 років.

Читайте також: Москва вважає передчасними розмови про обмін військових з "Азовсталі"

++12.21++

У Миколаєві вже четверо загиблих від удару РФ по багатоповерхівці

Рятувальні роботи в Миколаєві

Рятувальники продовжують пошукові роботи в п'ятиповерховому житловому будинку в Миколаєві, в який влучив боєприпас. Там сталося руйнування квартир в одному під'їзді з третього по п'ятий поверхи з подальшою пожежею.

"Наразі рятувальники виявили та деблокували тіло ще одного загиблого мешканця будинку. Загалом на зараз четверо загиблих, троє постраждалих, серед яких один співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій, який травмувався при виконанні службових обов'язків, врятовано одного чоловіка, ще двоє евакуйовані", - повідомляє ДСНС.

Читайте детальніше: У Миколаєві - влучання в житлову багатоповерхівку, є жертви

++12.04++

На Харківщині протягом доби 28 червня двоє загиблих і дев'ятеро поранених. "Російські окупанти наносили удари із РСЗВ та влучали ракетами по об'єктах цивільної інфраструктури області. У Харкові постраждали Індустрістріальний, Шевченківський та Слобідський райони. По області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони", - повідомив у зведенні голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Тим часом голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що через удар росіян по Дніпру поранені семеро людей, в тому числі шестирічний хлопчик. "Його зачепило скло від розбитої вибухом шибки. Двох людей медики ушпиталили. П’ятеро лікуються вдома", - написав він у Telegram.

++11.50++

ЄСПЛ узяв до розгляду позов України проти Росії

Європейський суд з прав людини взяв до розгляду позов України проти Росії.

ЄСПЛ

Згідно з пресрелізом суду, цій справі передували чотири інші подання України та близько 8500 індивідуальних скарг. Україна вимагає, "окрім повного виведення російських військ, присудження грошової компенсації потерпілим сторонам".

Нагадаємо, що після початку російського вторгнення в Україну РФ виключили з Ради Європи, ЄСПЛ оголосив, що Росія втратить статус учасниці Європейської конвенції з прав людини з 16 вересня. Тим часом президент РФ Володимир Путін підписав закон про невиконання рішень ЄСПЛ, ухвалених після 15 березня.

Читайте детальніше: ЄСПЛ узяв до розгляду позов України проти Росії

++11.33++

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій розібрали уламки на трьох четвертих загальної площі торговельного центру в Кременчуці, враженого російською ракетою 27 червня. "Внаслідок обстрілу ТЦ загинуло 18 осіб (з яких одна особа померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено вісім фрагментів людських тіл. За медичною допомогою звернулася 61 особа, з них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування", - йдеться в повідомленні ДСНС. Під ранок у середу стався зсув однієї з залізобетонних плит, внаслідок чого двоє рятувальників отримали травми, їх госпіталізували.

++11.06++

Канада оголосила нову фінансову допомогу Україні

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив після завершення саміту Великої сімки нові заходи підтримки України. Зокрема, уряд Канади виділить 151,7 мільйона доларів на гуманітарну допомогу, підтримку розвитку, миру й безпеки України. Як повідомляється на сайті канадського уряду, 75 мільйонів підуть на гумдопомогу, зокрема, на надання продовольства тим українцям, які цього потребують, а також на забезпечення їх житлом і медичними послугами. Ще 52 мільйони доларів підуть на підтримку сільськогосподарської галузі, зокрема роботи зерносховищ для покращення продовольчої безпеки. 15 мільйонів передбачається на проведення робіт із розмінування, а 9,7 мільйона - на підтримку притягнення до відповідальності за порушення прав людини.

Трюдо також оголосив, що Канада надасть Україні кредит у розмірі 200 мільйонів доларів через Міжнародний валютний фонд для покриття термінових потреб у ліквідності.

Крім того, він оголосив виділення 73 мільйонів доларів гуманітарної допомоги, обіцяної Канадою ще 9 квітня, на подолання наслідків війни в Україні. Ці кошти виділять як для України, так і для сусідніх з нею країн.

++10.43++

У Мадриді розпочався "історичний і транформаційний" саміт НАТО

У Мадриді стартує саміт Організації Північноатлантичного договору, який генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав "історичним і транформаційним". Про це він заявив перед початком саміту в середу.

Єнс Столтенберг

"Це буде трансформаційний саміт, бо ми ухвалимо історичні рішення. Ми погодимо нову стратегічну концепцію нашого Альянсу", - сказав Столтенберг. Він очікує, що концепція визнає Росію як "найбільш значущу та пряму загрозу" безпеці НАТО, а також визначить, як у Альянсі сприймають Китай.

На засіданні Північноатлантичної Ради на рівні глав держав і урядів за допомогою відеозв'язку виступить президент України Володимир Зеленський. Очікується, що Альянс ухвалить новий пакет підтримки України.

Читайте детальніше: У Мадриді розпочався "історичний і транформаційний" саміт НАТО

++10.15++

Інтерв'ю Зеленського: про хворобу Путіна та полонених РФ іноземців

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC, що українська сторона веде перемовини з росіянами про визволення з російського полону добровольців-іноземців. Говорячи про кількість українських військовополонених у РФ, Зеленський визнав: "Є тисячі полонених українців". Водночас у це число входять і добровольці-іноземці, зокрема, з Великобританії та США, котрі опинилися в російському полоні. Зеленський запевнив, що Київ ставиться до цих іноземців, котрі воювали на боці України, "так само як до українців". За його словами, українська сторона на рівні Головного управління розвідки проводить перемовини з російською про визволення як українських військовополонених, так і іноземних воїнів-добровольців. Саме з цією метою у ГУР створили спеціальний центр, пояснив Зеленський. На його переконання, утримуючи військовополонених іноземців, "Росія просто показує, щоб з нею спілкувались, (...) саме ті держави", громадяни яких тепер перебувають у полоні росіян.

Відповідаючи на запитання щодо можливої хвороби президента РФ Володимира Путіна Зеленський висловив переконання в тому, що російське керівництво справді страждає хворобою: "Це хвороба щодо неповаги до нашого народу, хвороба щодо захоплення, хвороба щодо таких катувань, які вони вчинили на нашій землі". На його думку, такі ознаки хворобливої поведінки - "питання не тільки однієї людини", "багато людей в оточенні президента Російської Федерації хворі, через це - завищені амбіції, неповага до міжнародного права". Саме такі риси російського керівництва - справжня небезпека для української держави, наголосив Зеленський. Водночас він зауважив, що його не цікавлять "балачки" на тему можливих проблем зі здоров'ям російського лідера.

++09.56++

До Києва їде президент головуючої в G20 Індонезії

Президент Індонезії Джоко Відодо їде з візитом до України. Про це він повідомив у Twitter. В Києві він має зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.

Індонезія зараз головує у Великій двадцятці. У листопаді вона прийме на Балі саміт G20.

++09.35++

Під завалами будівлі автотранспортного підприємства у Дніпрі, яке 28 червня знищила російська ракета, рятувальники знайшли двох загиблих - чоловіка та жінку, повідомив вранці в середу голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Ці люди опинилися у епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди. На місці "прильоту" фахівці виявили уламки ракети "Калібр", - написав він у Telegram.



Напередодні РФ вдарила по Дніпропетровській області шістьма ракетами. Чотири з них збила протиповітряна оборона.

++09.09++

Німецька енергетична компанія Siemens Energy відкидає звинувачення Росії в тому, що постачання газу до Німеччини довелося скоротити через несвоєчасне обслуговування турбін. "Навіть якби це було так, це ніколи не виправдало би такого сильного скорочення потоку газу", - заявив голова наглядової ради Siemens Energy Джо Кезер (Joe Kaeser) в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung.

++08.51++

У Радбезі ООН засудили ракетний удар РФ по ТЦ у Кременчуці

Засідання Радбезу ООН 5 квітня, присвячене війні в Україні

У Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй засудили активізацію протягом 25-27 червня 2022 року російських ракетних ударів по території України, спрямованих на житлові райони та цивільну інфраструктуру, зокрема, удар по торговельному центру в Кременчуці Полтавської області.

У документі, оприлюдненому перед початком екстреного засідання Радбезу 28 червня, Албанія, Франція, Ірландія, Норвегія, Великобританія та США вимагали від Росії негайно припинити військові дії та вивести війська з України.

Читайте докладніше: У Радбезі ООН засудили ракетні удари РФ по цивільних об'єктах в Україні

++08.29++

У Миколаєві зросла кількість жертв ракетного удару РФ по багатоповерхівці. За словами голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, станом на 08.20 ранку, є троє загиблих і п'ятеро поранених.

++08.04++

Триває наступ росіян на Лисичанському та Бахмутському напрямку - генштаб ЗСУ

Згідно з ранковим зведенням генерального штабу Збройних сил України:

На Лисичанському та Бахмутському напрямку тривають бойові дії. На Лисичанському напрямку триває російський наступ у напрямку Вовчоярівка - Верхньокам'янка. На Бахмутському - в напрямках Мідна Руда – Клинове. Там росіяни мають "частковий успіх" та закріплюються у північній частині Клинового і поблизу траси Е-40 - в районі Вуглегірської ТЕС.

На Слов'янському напрямку основні зусилля росіян зосереджені на веденні штурмових дій з метою виходу на рубіж Богородичне - Краснопілля та створення умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов'янськ.

На Новопавлівський напрямок окупаційні сили перемістили до двох батальйонних тактичних груп з Авдіївського та Бахмутського напрямків. Водночас на Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних дій росіян не спостерігалося, за винятком систематичних обстрілів з метою сковування підрозділів Сил оборони України.

На Сіверському напрямку російські війська обстріляли з артилерії українські позиції в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Повідомляється про розгортання в безпосередній близькості до державного кордону України реактивних систем залпового вогню "Град".

На Харківському напрямку підрозділи російської армії зосереджують основні зусилля на утриманні раніше зайнятих позицій. На Південнобузькому та Таврійському – також на недопущенні контрнаступальних дій українських військ у Херсонській та Миколаївській областях.

На Криворізькому напрямку росіяни перемістили у визначений район до однієї батальйонної тактичної групи.

На Миколаївському напрямку, з метою прикриття районів зосередження озброєння та військової техніки, росіяни додатково розгорнули зенітну ракетну батарею С-300ВМ.

++07.48++

У Миколаєві - влучання в житлову багатоповерхівку, є жертви

Миколаїв зазнав зранку середи обстрілів росіян, про що повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі. "Зранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. На місця вже виїхали рятувальники та медики", - написав міський голова.

Згодом він додав: "Маємо влучання у житлову багатоповерхівку. На місці триває пошуково-рятувальна робота. Працюють надзвичайники, медики та комунальники". Сєнкевич закликав громадян не публікувати фото й відео з місця події.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок удару по багатоповерхівці є двоє загиблих і троє поранених. Також поранення отримав працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій.

++07.27++

Від початку війни РФ випустила по Україні 2,8 тисяч ракет - Зеленський

Загальна кількість російських ракет, які вдарили по українських містах перевищила 2,8 тисячі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 125-го дня війни. У ньому він продемонстрував відео з камер спостереження, на якому зафіксований удар по торговельному центру в Кременчуці.

"Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей. Один із таких доказів - у відео. Щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Російська ракета цілеспрямовано вдарила саме по цьому об'єкту. Вони хотіли вбити якнайбільше людей у мирному місті, у звичайному торговельному центрі. За цей акт державного тероризму, як і за всі інші, Росія буде відповідати. На полі бою в Україні, через посилення санкцій і обов'язково - в трибуналі", - сказав Зеленський.

Він запевнив, що правоохоронні органи та розвідка роблять усе, щоби встановити російських військових, відповідальних за удари по українських містах. "Окремо хочу сказати про відповідальність тих російських пропагандистів, які брешуть про цей терор, які намагаються виправдати дії російської армії. Кожен із вас також буде покараний", - наголосив Зеленський.

Напередодні президент України закликав Організацію Об'єднаних Націй створити спеціальний трибунал для розслідування дій російських військ в Україні.

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