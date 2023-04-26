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Освобожденные украинские военнопленные (фото из архива)Фото: Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War/Handout/REUTERS
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Зеленский назвал число освобожденных из российского плена

Жан Рофе
1 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 27 апреля.

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На 428-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 27 апреля (время московское).

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Владимир Зеленский назвал общее число освобожденных из российского плена

За все время войны, развязанной Кремлем против Украины, из российского плена удалось освободить уже 2279 украинцев и украинок, сообщил 26 апреля в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, большинство освобожденных - военные, в основном рядовые и сержанты. "Важно, что команда работает в отношении всех, кто в плену, - заявил Зеленский. - Даже если это особенно трудно, как, в частности, в отношении некоторых категорий пленных, и это не только военнопленные, которых сложно возвращать, но и, например, гражданские пленные".

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Представители России отказались согласовывать движение судов из морских портов Украины в рамках "зернового коридора", утверждают Военно-морские силы ВСУ. В заявлении говорится, что четыре судна, одно из которых зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН для доставки пшеницы в Эфиопию, не смогли покинуть порты Черноморск, Одесса и Южный. Еще одно судно ожидает прохода в порт Одессы в районе Сулины.

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Европейский Союз приветствовал телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и китайским лидером Си Цзиньпином. "Это важный, давно назревший первый шаг Китая по выполнению своих обязанностей в качестве члена Совета Безопасности ООН, - заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. - Руководство Китая должно использовать свое влияние, чтобы заставить Россию прекратить агрессивную войну, восстановить территориальную целостность Украины и уважать ее суверенитет в качестве основы для справедливого мира".

Зеленский и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры днем 26 апреля. По словам пресс-секретаря Зеленского, беседа длилась около часа. Это был первый разговор украинского и китайского лидеров с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Хроника событий 26 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 26 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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