 Выборы в Саксонии-Анхальт: ХДС или АдГ - кто кого? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 05.06.2021

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Германия

Выборы в Саксонии-Анхальт: ХДС или АдГ - кто кого?

Правопопулистская "Альтернатива для Германии" имеет шанс стать сильнейшей партией на выборах в восточногерманской земле Саксония-Анхальт. Это голосование - последняя проба сил перед всеобщими выборами в сентябре.

Предвыборные плакаты политиков из АдГ

У АдГ есть все шансы выиграть выборы в Саксонии-Анхальт

Выборы в земельный парламент в Саксонии-Анхальт в воскресенье, 6 июня, вполне способны изменить политический ландшафт Германии в "год супервыборов" и пошатнуть позиции партии "Союз-90"/"зеленые", неожиданно для многих вырвавшейся вперед в предвыборном марафоне. Хотя в преддверии предстоящих в сентябре выборов в бундестаг "зеленые" и получили большинство голосов избирателей в западной земле Баден-Вюртемберг в марте этого года, опросы общественного мнения в Саксонии-Анхальт на востоке Германии показывают, что у правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ)  есть все шансы укрепить свои позиции.

Это еще отчетливее говорит о том, что переживающих не лучшие времена христианских демократов  теснят с обеих сторон политического спектра: в западных землях голоса избирателей у правоцентристского Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель (Angela Merkel) отбирают "зеленые", а в Саксонии-Анхальт ей на пятки наступает АдГ, за которую там, по предварительным данным, готовы проголосовать 23-26 процентов имеющих право голоса. Некоторые эксперты уже отметили, что ХДС в настоящее время приходится вести по сути дела две разные избирательные кампании против сильных противников с прямо противоположными политическими взглядами.

Пугающие опросы общественного мнения

Социологический опрос, проведенный 26 мая компанией INSA, вызвал серьезное беспокойство у политического истеблишмента Германии: по его результатам, АдГ лидирует в Саксонии-Анхальт с 26 процентами голосов, на один процент опережая ХДС. Остальные партии - "зеленые", социал-демократы (СДПГ), левые и свободные демократы (СвДП) - сильно отстают с рейтингом от 6% до 13%.

Премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф

Премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф - самый популярный политик в земле

Но даже если "Альтернатива для Германии" и получит на земельных выборах в Саксонии-Анхальт относительное большинство, ей все равно не удастся сформировать правительство: правые популисты остаются изгоями на немецкой политической арене, ни одна из партий не согласится сформировать коалицию с АдГ. Однако это создаст серьезные проблемы премьер-министру земли, христианскому демократу Райнеру Хазелоффу (Reiner Haseloff), правительство которого было создано в результате коалиции ХДС с СДПГ и "зелеными".

Если итоги голосования не будут отличаться от предвыборных опросов, у потенциальных партнеров ХДС будут настолько слабые позиции, что даже трехсторонняя коалиция не даст  желаемого большинства. И тогда ХДС может оказаться перед немыслимой перспективой вступления в коалицию с Левой партией, что является почти таким же табу, как и кооперация с АдГ.

Что происходит на востоке Германии?

Ситуация вокруг АдГ озадачивает многих в Германии. В руководстве партии не утихают разногласия, у нее нет подходящей новостной повестки, вокруг которой она могла бы сформировать свою предвыборную программу, как это было в 2016 году с кризисом беженцев, и за последнее время партия сделала настолько сильный крен вправо, что ею заинтересовались немецкие спецслужбы, в задачи которых входит наблюдение за политическими экстремистами

Все это привело к тому, что рейтинг АдГ на западе страны заметно просел. Однако на востоке популярность партии не спадает: в землях бывшей ГДР поддержка "Альтернативы для Германии" среди избирателей превышает 20 процентов, тогда как по всей стране этот показатель составляет около 10 процентов.

Встреча с избирателями председателя отделения АдГ в Тюрингии Бьорна Хёке

"Альтернатива для Германии" - лидер предвыборной гонки в Саксонии-Анхальт

Для некоторых поддержка АдГ является выражением несогласия с существующим политическим порядком в Германии. Уполномоченный ФРГ по делам восточных земель Марко Вандервиц (Marco Wanderwitz), - депутат от ХДС, родившийся в социалистическом Карл-Маркс-Штадте (ныне Хемниц), - на прошлой неделе вызвал политическую бурю, заявив, что некоторые жители восточной Германии до сих по не поняли, что такое демократия. "Мы имеем дело с людьми, чьи взгляды частично были сформированы диктатурой таким образом, что они не приняли демократию даже 30 лет спустя", - сказал он в подкасте газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Это высказывание ожидаемо обидело многих восточных немцев и вызвало осуждение среди однопартийцев Вандервица в ХДС. С другой стороны, оно проиллюстрировало, что разделение страны во времена холодной войны оставило настолько глубокие шрамы, которые не зарубцевались до сих пор: вне зависимости от того, что произошло за последние 30 лет с момента воссоединения страны, политические дебаты о востоке Германии по-прежнему ограничиваются периодом 1949-1989 годов.

Чувство исторической обиды восточных немцев на жителей западных земель, которые, по мнению многих, после воссоединения оставили их далеко позади в экономическом смысле, часто считается немецкой версией общего недовольства, ставшего причиной подъема популистских националистических лидеров по всему миру: от Дональда Трампа до Виктора Орбана. В то же время многие в Германии считают АдГ единственной партией, которая демократическим способом предлагает выразить раздражение против политической "элиты" в Берлине.

Демография, экономика и недовольство 

Большое влияние на политические взгляды жителей восточных земель оказали и демографические изменения, последовавшие за воссоединением Германии: Саксония-Анхальт потеряла после него четверть своего населения, и сегодня в ней проживает всего 2,2 миллиона человек. (Земля занимает третье место с конца по плотности населения, уступая двум другим восточным землям Германии.) В итоге сегодня население Саксонии-Анхальт - самое пожилое  среди всех земель Германии: средний возраст жителей, по данным "Демографического портала" федерального правительства за 2019 год, составляет без малого 48 лет. 

Возможно, этот факт также говорит о том, что политические разногласия немцев не проходят по линии "восток-запад", как предполагает Вандервиц: ведь "зеленые" очень успешно выступили на муниципальных выборах в Потсдаме, Дрездене и Лейпциге - основных городских центрах восточной Германии. Исследования, проведенные компанией infratest dimap, показали, что рейтинг "зеленых" наиболее высок в тех районах Германии, население которых растет, в то время как АдГ, как правило, пользуется популярностью там, где население сокращается.

Хотя демографический спад, несомненно, нанес экономический ущерб землям на востоке Германии, было бы неверно считать, что к росту АдГ привело обнищание населения. Экономические показатели Саксонии-Анхальт в последние годы улучшаются: ВВП растет, уровень безработицы снижается: сейчас он составляет 7,5%, что всего на 1,6 процентных пункта выше показателя в среднем по стране. В то же время, по данным статистического бюро Statista, разрыв в заработной плате между востоком и западом Германии значительно сократился - с 22% в 2015 году до 15% в 2020 году.

Что же касается выборов 6 июня, то Райнер Хазелофф, скорее всего, сохранит пост премьер-министра в Саксонии-Анхальт, поскольку, несмотря на проблемы в ХДС, он считается наиболее популярным политиком в своей земле. Самым важным вопросом здесь остается борьба с коронавирусом, и немалым бонусом для Хазелоффа может стать тот факт, что в Саксонии-Анхальт - сравнительно низкие показатели заражений. Похоже, что будущее этой федеральной земли зависит от того, насколько удачными окажутся выборы для партнеров ХДС по коалиции.

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    Автор: Грета Хаман, Михаил Бушуев


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