Подрыв "Северного потока": Польша отрицает свою причастность

Польский вице-премьер Гавковский отверг обвинения в подрыве газопроводов СП, заявив что "Польша ни к чему не причастна". Накануне экс-глава разведслужбы ФРГ выступил с заявлением об украино-польском сговоре.

Правительство Польши отрицает свою причастность к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" на дне Балтийского моря в сентябре 2022 года. "Польша ни к чему не причастна. Надо сказать, что это ложь", - заявил в пятницу, 16 августа, в интервью агентству Polsat News вице-премьер и министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский в ответ на прозвучавшие накануне заявления бывшего главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуста Ханнинга (August Hanning).

В интервью немецкому телеканалу Welt TV 15 августа Ханнинг обвинил "польские ведомства" и правительства Украины и Польши в прямом участии в операции по подрыву газопровода. "Совершенно очевидно, что здесь были замешаны польские ведомства - и я думаю, что это были не просто ведомства, я думаю, что это было соглашение между высшими эшелонами власти в Украине и Польше", - сказал экс-глава BND. По его мнению, немецкое правительство должно потребовать компенсации от Киева и Варшавы за этот случай "государственного терроризма".

По мнению Ханнинга, нападение осуществила "украинская команда", однако это было возможно только "при мощной логистической поддержке со стороны Польши". Бывший глава немецкой разведки полагает, что "это решения, которые были приняты на самом высоком политическом уровне". "Я считаю, что между президентом Зеленским и президентом Дудой существовали договоренности о проведении этой атаки", - сказал Ханнинг, обвинив также правительство в Варшаве в том, что оно "явно не заинтересовано в успехе расследования".

Гавковский: "Это российская дезинформация"

Кшиштоф Гавковский отверг эти обвинения категорически. "Я считаю, что это отзвук российской дезинформации, переданный через слова немецких политиков или членов государственной администрации в Германии, - сказал он. - Либо они действуют под влиянием Москвы, либо осознают, что это приведет к разногласиям между странами-членами НАТО". По словам Гавковского, он "убежден, что нет никаких доказательств того, что Польша была причастна к диверсиям на "Северном потоке"".

Польский вице-премьер добавил, что его слова - не предположение, а факт, и Польша не принимает обвинений в участии в диверсии.

WSJ сообщила о причастности Залужного к взрывам

По данным источников WSJ, решающую роль в операции по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" сыграл бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

В материале издания от 14 августа говорится, что идея операции родилась в мае 2022 года на встрече в баре высокопоставленных украинских военных и бизнесменов, которые ее профинансировали. Ее курировал неназванный генерал, который напрямую подчинялся Залужному, а подрывом занималась команда из шести военных и гражданских ныряльщиков на обычной арендованной яхте.

Президент Украины Владимир Зеленский якобы одобрил план операции устно, однако, когда Центральное разведывательное управление США узнало о ней и призвало Киев отменить операцию, изменил свое решение и сказал об этом Залужному, но тот не послушал. Позже он заявил Зеленскому, что диверсионная группа уже была отрезана от внешнего мира и не могла быть отозвана, пишет издание.

Залужный и Подоляк отвергли причастность к подрыву "Северных потоков"

В комментарии WSJ Залужный, который в настоящее время является послом Украины в Великобритании, отметил, что ничего не знает об операции. В свою очередь четверо высокопоставленных украинских военных, которые участвовали в операции или знали о ней, заявили газете, что считают трубопроводы законной целью в оборонительной войне Украины против РФ.

Ранее в беседе с агентством Reuters cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также отверг утверждения в причастности Киева к диверсии на газопроводах. "Такая атака может быть осуществлена только при наличии больших технических и финансовых ресурсов, - заявил он. - А у кого все это было на момент атаки? Только у России".

Немецкая полиция нашла "украинский след"

Вся операция обошлась примерно в 300 тысяч долларов, пишет WSJ. Приблизительно за три недели до взрыва группа диверсантов арендовала прогулочную яхту "Андромеда" в порту Ростока в Германии. Водолазы работали парами, они заложили на глубине взрывное устройство с веществом октоген и таймером. Немецкая полиция позднее обнаружила на яхте следы взрывчатки, отпечатки пальцев и образцы ДНК.

Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж., инструктора по дайвингу. Он имеет отношение к подрыву "Северных потоков", утверждают авторы расследования, проведенного ARD, Süddeutsche Zeitung и Die Zeit. Владимир Ж., предположительно, проживал в Польше, и ему удалось уехать в Украину.