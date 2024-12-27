Слишком много айтишников: в РБ меняют подход к набору в вузы

По данным Минобразования, сегодня в Беларуси готовят в два раза больше IT-специалистов, чем нужно экономике. В то же время на предприятиях не хватает инженеров.

Министр образования Андрей Иванец заявил, что белорусские вузы готовят слишком много айтишников. Тем временем в промышленности и сельском хозяйстве наблюдается обратная ситуация - университеты выпускают в два раза меньше специалистов, чем нужно. В правительстве подсчитали, что через два года на предприятиях будет не хватать около пяти тысяч инженеров. Как власти планируют решать проблему - в материале DW.

В 2027-м будет не хватать около 5 тысяч молодых специалистов

В Министерстве образования считают, что в Беларуси сложился дисбаланс по таким направлениям, как информационные технологии. "Сегодня фактически в два раза больше готовим специалистов, чем востребовано в экономике, - отметил министр Андрей Иванец. - Это объясняется инерционностью белорусской экономики. Мы должны провести очень серьезную работу совместно с министерством экономики, министерством труда и социальной защиты, чтобы перспективный прогноз кадров на четыре-пять лет был достоверным и отвечал потребностям экономики, когда мы этих специалистов уже будем выпускать из наших университетов".

Глава ведомства добавил, что в то же время для промышленности, сельского и лесного хозяйства готовится в два раза меньше специалистов, чем необходимо.

Премьер-министр Роман Головченко, выступая в Белорусском национальном техническом университете, сделал акцент на проблеме с нехваткой инженеров: "В 2023 году на инженерные специальности зачислено 16 тысяч абитуриентов, а в год их выпуска из вузов, то есть в 2027-м, заказ составляет уже 21,5 тысячи человек. То есть реальный сектор может недополучить около пяти тысяч молодых специалистов".

Почему инженеров меньше, чем требуется экономике?

Среди причин, почему инженеров готовят меньше, чем требуется экономике, Головченко отметил отсутствие новых инженерных специальностей, устаревшие программы подготовки и материально-техническую базу.

"Систему эту необходимо менять, адаптировать к реальной ситуации. Свою политику подготовки инженерных кадров должны пересматривать в первую очередь те вузы, которые имеют системообразующую роль в инженерном образовании, в стране таких семь, - заявил премьер-министр. - Без улучшения материально-технической базы, создания центров компетенций, отраслевых лабораторий, филиалов кафедр невозможно обеспечить сложную подготовку специалистов".

Он также призвал предприятия инвестировать в подготовку кадров, предоставлять оборудование, элементы технологий и преподавательский инженерный состав для подготовки.

Мода на айтишников прошла?

Преподаватель Белорусского государственного университета (БГУ) в комментарии DW отметил, что с удивлением прочитал заявления чиновников. "Еще недавно Беларусь гордилась тем, что выпускает кадры для перспективной отрасли, а сегодня мы слышим, что это не отвечает интересам государства, - говорит собеседник. - При этом конкурс на IT-специальности остается высоким, и по-моему, глупо закапывать потенциал преподавателей и студентов - наши выпускники востребованы не только в Беларуси, но и в мире".

Такой разворот властей преподаватель объясняет тем, что с 2022 года страну стремительно покидают IT-компании, сокращается и их финансирование, которое шло на закупку оборудования, развитие обучающих программ в университетах.

Вот как, по данным Белстата, выглядело количество занятых сотрудников в IT-секторе: 2019 год - 85,3 тысячи человек, 2020 - 98,7 тысяч, 2021 - 108 тысяч, 2022 - 105,8 тысяч, 2023 - 88,2 тысячи человек. Уменьшилась и доля IT в ВВП страны. Если в 2021 году она была 7,4%, то в 2022 - 6,6%, а в 2023 - 5,5%.

"От руководства все чаще слышим претензии, что готовим специалистов для Запада, а нужно обеспечивать кадрами белорусскую экономику, - продолжает преподаватель БГУ. - Но студенты теперь очень предприимчивые: с каждым годом все больше выпускников, которые не едут по распределению - им проще компенсировать стоимость обучения государству, чем два года работать на убыточном предприятии. Растет и количество тех, кто изначально поступает на платное отделение".

Студенты медуниверситета смотрят выступление Лукашенко, сентябрь 2022 года Фото: t.me/minzdravbelarus/6740

В топ-5 специальностей по проходному баллу в этом году вошли "программная инженерия" (Белгосуниверситет информатики и радиоэлектроники), "экономическая информатика" (БГУ) и "прикладная информатика" (БГУ) - 391 балл. И вопреки заявлениям министра образования в главном вузе страны в следующем году открывают две новые специальности, связанные с IT, - "интеллектуальная электроника" на факультете радиофизики и компьютерных технологий и "компьютерное моделирование и разработка веб-программ" на факультете социокультурных коммуникаций.

Специалисты исследовательского центра BEROC отмечают, что ситуация на рынке труда Беларуси продолжает оставаться сложной. За год количество занятых в экономике уменьшилось на 32,5 тысяч человек. В государственном банке вакансий более 168 тысяч предложений, в том числе более 5300 вакансий по специальности инженер. Наиболее уязвимые сферы - производство и строительство.